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新州男16歲得類風溼關節炎 走完2200哩阿帕拉契山徑

編譯陳韻涵／綜合報導
圖為克羅斯比走完阿帕拉契山徑，抵達山徑北端、緬因州5200呎高的卡塔丁山。(取材自推特)
圖為克羅斯比走完阿帕拉契山徑，抵達山徑北端、緬因州5200呎高的卡塔丁山。(取材自推特)

新澤西州男子克羅斯比(Andrew Crosby)16歲時被診斷出罹患類風溼關節炎，醫生告訴他30歲時可能要坐輪椅，但他不畏病痛，花五個月走完2200哩的「阿帕拉契山徑」(Appalachian Trail)。

今日美國報報導，克羅斯比就讀新州中城北部高中(Middletown High School North)時確診類風溼關節炎，當時他服用高劑量藥物，但他並不在意，說「我不會讓這種病阻止我做任何事」。

接下來十年，他仍經常健行和登山，但也經歷過間歇性背部和關節疼痛讓他虛弱無力的日子。

2021年底，另一個症狀出現，他的雙眼腫脹導致視力模糊。他說：「那是我決定走遍阿帕拉契山徑的時刻，沒有人可以阻止我。」

忍受華氏5度到105度

去年3月9日，克羅斯比開始從喬治亞到緬因共14州的2200哩長征，並在五個月內達成任務，期間忍受華氏5度酷寒到105度炙熱，甚至遭遇一群土狼。

每年約有300萬人走訪阿帕拉契山徑，其中約3000人挑戰長途健行，但僅約25%完成這項挑戰，相當於不到1000人。

克羅斯比曾與父親雷蒙‧克羅斯比(Raymond Crosby)走過賓州的山徑，這趟親子健行讓他愛上戶外生活。

雷蒙是建築工人，2015年在柏克萊一項拆除工程中從屋頂摔落身亡。

克羅斯比自述健行期間，父親彷彿緊隨在側。他說：「我覺得感受到來自天堂的淚水，在戶外這麼長的時間，感覺與他的關係更緊密，我知道他全程照顧並支持我。」

克羅斯比在賓州近距離迎面碰上五隻德國土狼時，更確信父親庇蔭著他。

夏日豔陽刺眼，他在旅程最後兩個月全程配戴太陽眼鏡行進，但類風溼關節炎的疼痛卻未發作。他說：「走完山徑後，我沒有感覺到眼睛或背疼，每天都能正常走路。」

「走路似乎治癒了關節炎」

他認為，這是大自然良藥的力量，「我的身體可能比之前更健康約25%到35%，每天這樣走路似乎治癒了關節炎。」 

現年26歲的克羅斯比接下來計畫挑戰從加拿大到墨西哥、總長約2600哩的「太平洋屋脊步道」(Pacific Crest Trail)，訂7月出發。

他說，他想測試身體的能耐並釋出訊息，鼓勵其他人勇敢逐夢。

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