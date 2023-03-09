新州58歲女瘦身近百磅 變身模特兒

新澤西州58歲女子寶萊特‧薩萊從去年252磅成功減重至目前165磅，並兼差成為模特兒。(視頻截圖)。

新澤西州 北哈萊頓(North Haledon)58歲居民寶萊特•薩萊(Paulette Szalay)去年復活節 測量體重時還是252磅，現在她已減重 至165磅，預計6月底前再減30磅。

更令人驚奇的是，薩萊不僅減重成功，她甚至站上時裝秀伸展台發展模特兒副業，今年秋天，她的目標是站上著名的巴黎時裝周(Paris Fashion Week)伸展台走秀。

最近薩萊剛完成她的第二場時裝秀，她已經拍過一則商業廣告，並在真人實境秀「邁阿密的真正主婦」(The Real Housewives of Miami)作一明星的替身。

新州的模特兒經紀公司La Crème Modeling & Acting創辦人帕翠西亞•賓托(Patricia Pinto)表示，薩萊是最讓她感到驕傲的成功故事之一，該公司去年10月與薩萊簽約。

賓托曾為布克兄弟(Brooks Brothers)、凡賽斯(Versace)等品牌訓練指導伸展台模特兒，談到薩萊她說：「這不僅只是走秀和表演，也在向世界傳遞一個訊息，告訴大家我們能改變這個世界。」

薩萊傳遞的正是一種希望，「我希望大家知道你能在人生中的任何時刻改變，你不必過得不開心，如果想成為模特兒，就有希望成真。」

研究表明，持續減重非常困難，即使是遵行嚴格飲食或鍛鍊的人群也是如此，一項相關主題的學術研究顯示，人的體重往往在兩年內恢復至最初減重體重的一半以上。

這一點薩萊再清楚不過，她的人生一直與起伏不定的體重抗爭，「我的心態改變了，我突然想到，就是這樣了，不要再掙扎了，這是我新的生活方式。」

薩萊同時也是茶頸市(Teaneck)「湯瑪斯傑弗森中學」(Thomas Jefferson Middle School)的教師，去年9月受到學生鼓勵，因緣際會下開始她的模特兒生涯。

現在即使站在擠滿攝影師與陌生人的大空間內，薩萊也能感到自在，「這能建立信心，我知道要達到現在的狀態有多困難，而我並不想生活倒退。」