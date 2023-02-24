我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區華人遇「波霸珍珠」冰雹 狂野天氣持續到周五

台女星在美駕車「1個原因」遭警攔截 上法院繳250元罰款

費城FBI女主管射殺比特犬惹議 示威者怒：拿走她徽章

編譯周芳苑／綜合報導
聯邦調查局費城主管賈可琳‧馬奎爾，遭人指控射殺一頭比特犬。(取自推特)
聯邦調查局費城主管賈可琳‧馬奎爾，遭人指控射殺一頭比特犬。(取自推特)

聯邦調查局(FBI)一名員工日前晚上下班後，在費城「中心城市」(Center City)公寓外射殺一頭比特犬(pit bull)。熟悉調查內情的兩名消息人士透露，引發爭議及社群媒體騒動的肇事者是聯調局費城辦事處主管。

消息人士稱，槍手是賈桂琳‧馬奎爾 (Jacqueline Maguire)，2021年以來一直是聯調局特殊探員，負責FBI費城外地辦公室。這起槍擊事件20日晚間8時左右發生在這棟住宅樓外，聯邦調查局發言人證實一名休班的探員涉案，並稱內部已啟動調查；但該局根據標準FBI作業程序拒絕透露探員姓名。

社群媒體Instagram一個發布現場照片和視頻的熱門帳戶公開點名馬奎爾，動物維權人士也被激怒，21日早上在FBI費城辦公室外抗議。

示威者高舉標語呼籲聯邦調查局「拿走她的徽章」，痛斥馬奎爾「帶槍和狗爭鬥」，呼籲追究責任。

參加示威的南費城居民貝克家裡也養狗，他說，馬奎爾坐擁尊嚴，而(那隻狗)和她的主人卻沒有，「我們無法信任本應保護我們的人。」

審查該事件的消息人士稱，公寓樓外攝像機拍攝到的視頻道出更多情節。

錄像顯示，馬奎爾坐在長凳上、膝上有自己的小狗，一名婦女遛著另兩隻狗經過， 其中一隻(比特犬)突然將主人拖向馬奎爾、搶走膝上小狗並大力搖晃。馬奎爾投入爭吵並試圖將狗分開，最後拔槍朝比特犬開槍。

比特狗主人的前男友說，他事後抵達大樓外，看見前女友跪地抽泣，他七年前買的那隻比特狗奄奄一息，沒有人認出馬奎爾，她在槍擊後激動對著他前女友大喊大叫。

聯調局說，每當探員開槍，總部便派出射擊審查小組悄悄調查，不會指認涉案探員。

聯調局費城辦事處發言人康威(E. Edward Conway)說，仍在與費城警察局和聯調局檢查部門合作調查。

費城 社群媒體 FBI

上一則

推介櫻花季 華府櫻花觀光巴士周末上路

下一則

華府暖冬創紀錄 高溫或致花期提前

延伸閱讀

沒預算、沒教練 費城馬斯特曼高中獲全國辯論大獎

沒預算、沒教練 費城馬斯特曼高中獲全國辯論大獎
沒預算、沒教練 費城高中辯論隊獲全國比賽大獎

沒預算、沒教練 費城高中辯論隊獲全國比賽大獎
FBI賓州挖寶紀錄 被控掩蓋真相

FBI賓州挖寶紀錄 被控掩蓋真相
FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相

FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相
FBI調查兒童色情 電腦遭駭 波及紐約站

FBI調查兒童色情 電腦遭駭 波及紐約站
炭火烤的就是不一樣 這6家連鎖店漢堡排風味佳

炭火烤的就是不一樣 這6家連鎖店漢堡排風味佳

熱門新聞

一名疑尋短的伊州母親帶著五歲兒子，從尼加拉瀑布跳下。(Getty Images)

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

2023-02-17 09:11
庫克郡物業主即日起到庫克郡財長官網，輸入財產號碼(PIN)，即可看到並列印2022年第一期房地產稅單。(網頁翻拍)

不到2個月 庫克郡新一期地稅單又來了 華裔屋主想搬家

2023-02-23 10:40
庫克郡財長辦公室研究指出，該郡2021年徵收的房地產稅總額增加超過6億元。(特派員黃惠玲／攝影)

地稅2萬暴增至12萬 芝屋主陷破產危機

2023-02-21 13:05
浪漫詐騙近年越來越多，詐騙集團透過網站、Ａpp假扮網路戀人藉以騙財。（KHOU）

「浪漫詐騙」遍及多州 28歲女獲利320萬元

2023-02-18 09:35
德州艾爾帕索動物庇護所剛被領養狗貝莉，自己走回庇護所。(艾爾帕索動物庇護所)

3歲狗逃離新家 跋涉3天回動物庇護所 吃飽喝足呼呼大睡

2023-02-20 15:16

結過5次婚 48歲女涉殺夫 警追查4年前另一前夫命案

2023-02-18 12:40

超人氣

更多 >
好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品

好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品
每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧

每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧
紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒

紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒
退休後住哪裡？最常幻滅的3個美夢

退休後住哪裡？最常幻滅的3個美夢
又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風

又1死… 紐約地鐵衝浪暴增3倍 擬管制視頻阻歪風