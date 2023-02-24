費城FBI女主管射殺比特犬惹議 示威者怒：拿走她徽章

聯邦調查局費城主管賈可琳‧馬奎爾，遭人指控射殺一頭比特犬。(取自推特)

聯邦調查局(FBI )一名員工日前晚上下班後，在費城 「中心城市」(Center City)公寓外射殺一頭比特犬(pit bull)。熟悉調查內情的兩名消息人士透露，引發爭議及社群媒體 騒動的肇事者是聯調局費城辦事處主管。

消息人士稱，槍手是賈桂琳‧馬奎爾 (Jacqueline Maguire)，2021年以來一直是聯調局特殊探員，負責FBI費城外地辦公室。這起槍擊事件20日晚間8時左右發生在這棟住宅樓外，聯邦調查局發言人證實一名休班的探員涉案，並稱內部已啟動調查；但該局根據標準FBI作業程序拒絕透露探員姓名。

社群媒體Instagram一個發布現場照片和視頻的熱門帳戶公開點名馬奎爾，動物維權人士也被激怒，21日早上在FBI費城辦公室外抗議。

示威者高舉標語呼籲聯邦調查局「拿走她的徽章」，痛斥馬奎爾「帶槍和狗爭鬥」，呼籲追究責任。

參加示威的南費城居民貝克家裡也養狗，他說，馬奎爾坐擁尊嚴，而(那隻狗)和她的主人卻沒有，「我們無法信任本應保護我們的人。」

審查該事件的消息人士稱，公寓樓外攝像機拍攝到的視頻道出更多情節。

錄像顯示，馬奎爾坐在長凳上、膝上有自己的小狗，一名婦女遛著另兩隻狗經過， 其中一隻(比特犬)突然將主人拖向馬奎爾、搶走膝上小狗並大力搖晃。馬奎爾投入爭吵並試圖將狗分開，最後拔槍朝比特犬開槍。

比特狗主人的前男友說，他事後抵達大樓外，看見前女友跪地抽泣，他七年前買的那隻比特狗奄奄一息，沒有人認出馬奎爾，她在槍擊後激動對著他前女友大喊大叫。

聯調局說，每當探員開槍，總部便派出射擊審查小組悄悄調查，不會指認涉案探員。

聯調局費城辦事處發言人康威(E. Edward Conway)說，仍在與費城警察局和聯調局檢查部門合作調查。