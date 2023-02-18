我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融時報：美台國安高層下周將在華府AIT總部會面

裁員潮 新進華人留學生員工人心惶惶

禁10歲以下孩童用餐 新州人氣餐廳惹議

編譯徐薏茹／綜合報導
新州餐廳「奈蒂的義大利麵屋」日前在社群媒體上宣布，3月8日起10歲以下孩童不得入內用餐。(取材自Instagram)
新州餐廳「奈蒂的義大利麵屋」日前在社群媒體上宣布，3月8日起10歲以下孩童不得入內用餐。(取材自Instagram)

新州廷頓瀑布區(Tinton Falls)的人氣餐廳「奈蒂的義大利麵屋」(Nettie's House of Spaghetti) 日前在社群媒體上宣布將實施年齡限制，3月8日起10歲以下孩童不得入內用餐；公告一出在社群媒體上引來兩極化的回應，不少網友支持這項決定，但也有人表示無法接受。

Nettie's餐廳貼文寫著：「我們真心愛孩子，但近來Nettie's(餐廳)要接納孩童是極大的挑戰，在噪音水平、因高腳椅缺乏空間、清理混亂、以及孩童在餐廳內到處跑等因素下，我們決定是時候控制這一局面了。」

貼文中說：「這不是個容易的決定，但最近的一些事件促使我們實施這項新政策，我們瞭解這一新規將讓某些人非常失望，尤其是孩子表現極好的客人們，但我們相信為了事業發展，這是正確的決定。」

Nettie's餐廳在臉書回覆一則留言稱：「這已成為我們的負擔，我們在送餐時小孩在餐廳繞圈奔跑，讓我們的工作變得非常困難。」

Instagram用戶ssevinsky留言：「有些小孩不只是搗亂，父母還完全忽略，甚至不試著管教小孩。我為這個決定鼓掌，而且迫不及待去那裡用餐了。」用戶Linen_guy評論：「忍不住覺得這會非常適得其反(我沒有10歲以下的小孩)，紐約市最好的餐廳可以接納小孩，但Netties卻不能？」

用戶thismomslife說：「你們知道現在所有在你們餐廳用餐的父母預計要花費額外的金錢請保母，你們經營餐廳就應該預期有小孩在餐廳用餐。你們會在門口核對出生證明嗎？我8歲的孩子體格像11歲。」用戶Jill Sorrentino-Wilson說這是「很棒的主意」，同在餐飲業工作，她很有共鳴，「小孩不受控制，而且大部分的父母沒注意到。」

Nettie's餐廳去年曾進入NJ.com評選新澤西最棒的28間義大利餐廳名單。餐廳拒絕回應NJ Advance Media的置評請求。

社群媒體 義大利 紐約市

上一則

歐海爾機場遊民激增 芝市長承諾盡力疏散

下一則

全美酗酒之州 威斯康辛蟬聯榜首 愛州居次

延伸閱讀

偽造大西洋城房契詐騙 新州2男被控罪

偽造大西洋城房契詐騙 新州2男被控罪
讓學生睡飽 新州過半支持「高中延後上課」

讓學生睡飽 新州過半支持「高中延後上課」
讓學生睡飽一點 新州過半支持高中延後上課

讓學生睡飽一點 新州過半支持高中延後上課
新州去年房屋成交天數創10年最短 上市到簽約平均34天

新州去年房屋成交天數創10年最短 上市到簽約平均34天
新州東漢諾瓦鎮5民代 倒戈加入共和黨

新州東漢諾瓦鎮5民代 倒戈加入共和黨
新州聯合中文學校遊藝迎新春 學生頒獎典禮帶來節目

新州聯合中文學校遊藝迎新春 學生頒獎典禮帶來節目

熱門新聞

將在Washington Avenue上開業的Benny Chows。（Berg Hospitality提供）

休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌

2023-02-12 11:36
13日晚間據報槍手在校園濫射後，全副武裝的警察衝進密西根州大校舍。(美聯社)

密州大爆發校園槍擊 3死5傷 槍手自殺身亡

2023-02-14 00:49
一名疑尋短的伊州母親帶著五歲兒子，從尼加拉瀑布跳下。(Getty Images)

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

2023-02-17 09:11
前亞馬遜員工形容，亞馬遜裁員過程混亂且沒有人情味。（美聯社）

前員工：亞馬遜裁員情況混亂 沒有人情味

2023-02-12 14:55
新型犯罪手法，公寓遭故意停電，女子到室外查電箱，險遭擄走。(CPS Energy臉書)

半夜只有她家停電 德州女外出查看險遭綁架

2023-02-14 18:29
BBB提醒民眾留意稅務詐騙。(pexels)

報稅季到 專家籲防4大稅務詐騙 小心上當

2023-02-11 10:45

超人氣

更多 >
對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事

對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事
與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開
影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞

影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞
劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」

劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」
伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷