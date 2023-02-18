禁10歲以下孩童用餐 新州人氣餐廳惹議

新州餐廳「奈蒂的義大利麵屋」日前在社群媒體上宣布，3月8日起10歲以下孩童不得入內用餐。(取材自Instagram)

新州廷頓瀑布區(Tinton Falls)的人氣餐廳「奈蒂的義大利 麵屋」(Nettie's House of Spaghetti) 日前在社群媒體 上宣布將實施年齡限制，3月8日起10歲以下孩童不得入內用餐；公告一出在社群媒體上引來兩極化的回應，不少網友支持這項決定，但也有人表示無法接受。

Nettie's餐廳貼文寫著：「我們真心愛孩子，但近來Nettie's(餐廳)要接納孩童是極大的挑戰，在噪音水平、因高腳椅缺乏空間、清理混亂、以及孩童在餐廳內到處跑等因素下，我們決定是時候控制這一局面了。」

貼文中說：「這不是個容易的決定，但最近的一些事件促使我們實施這項新政策，我們瞭解這一新規將讓某些人非常失望，尤其是孩子表現極好的客人們，但我們相信為了事業發展，這是正確的決定。」

Nettie's餐廳在臉書回覆一則留言稱：「這已成為我們的負擔，我們在送餐時小孩在餐廳繞圈奔跑，讓我們的工作變得非常困難。」

Instagram用戶ssevinsky留言：「有些小孩不只是搗亂，父母還完全忽略，甚至不試著管教小孩。我為這個決定鼓掌，而且迫不及待去那裡用餐了。」用戶Linen_guy評論：「忍不住覺得這會非常適得其反(我沒有10歲以下的小孩)，紐約市 最好的餐廳可以接納小孩，但Netties卻不能？」

用戶thismomslife說：「你們知道現在所有在你們餐廳用餐的父母預計要花費額外的金錢請保母，你們經營餐廳就應該預期有小孩在餐廳用餐。你們會在門口核對出生證明嗎？我8歲的孩子體格像11歲。」用戶Jill Sorrentino-Wilson說這是「很棒的主意」，同在餐飲業工作，她很有共鳴，「小孩不受控制，而且大部分的父母沒注意到。」

Nettie's餐廳去年曾進入NJ.com評選新澤西最棒的28間義大利餐廳名單。餐廳拒絕回應NJ Advance Media的置評請求。