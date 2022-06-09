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新州中文教師張世紅 獲州長優秀教師獎 格倫瑞奇學區亞裔首位

記者劉偉／新澤西州報導
新澤西格倫瑞奇學區教育委員會總監菲利浦斯(右)，向格倫瑞奇高中中文教師張世紅頒發年度「州長優秀教師」獎。（格倫瑞奇高中提供）
新澤西格倫瑞奇學區教育委員會總監菲利浦斯(右)，向格倫瑞奇高中中文教師張世紅頒發年度「州長優秀教師」獎。（格倫瑞奇高中提供）

新澤西格倫瑞奇(Glen Ridge)學區教育委員會(Board Of Education)日前舉行儀式， 學區總監菲利浦斯( Mr. Phillips)向格倫瑞奇高中(Glen Ridge High School)中文教師張世紅頒發年度「州長優秀教師」獎，這是該學區首次有亞裔教師獲得這項殊榮。

「州長優秀教師」項目是先經由基層學校推薦開始選拔，成為學校的唯一候選人後，再代表學校參加郡裡僅一名的候選人角逐，獲選後再參加州裡的最終甄選。

學區教育委員會主席金斯伯格(Mrs. Ginsburg)把她親自種的中國牡丹花專程送到學校，並對張世紅說「 牡丹是中國的國花，送給你最合適，感謝對學區中文教學的貢獻」。

在清華大學取得教育管理碩士學位的張世紅，於1999年來美， 2003年起一直擔任美國高中中文和數學跨學科教師；她積極參與教學行業的研討和研究， 是多次全美中文大會的演講分享者， 還是2020年講座的主講人； 2021年，她創辦新澤西州中文教師學會並當選為會長。

張世紅回顧說，能帶動異國他鄉的學生一起學習、傳承和傳播中國文化，這是對中文老師的最大獎賞。

格倫瑞奇高中有一個傳統，每年由學生選出一位最受喜歡的老師，給她畫一幅肖像漫畫，放...
格倫瑞奇高中有一個傳統，每年由學生選出一位最受喜歡的老師，給她畫一幅肖像漫畫，放在鏡框裡，永久地掛在學校的餐廳。（格倫瑞奇高中提供）

學區 教育 新澤西州

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