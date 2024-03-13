臥室可有可無的家具有哪些？這4種被點名

要擺脫床頭櫃最好的方式，就是換成收納更方邊的小邊几、小推車等。(圖／123RF)

臥室是每個人在家中，可以好好休息的地方，忙碌一天下來，最重要的是好好給自己充電。在裝飾、裝修自己臥室的時候，時常會為了跟風，看到好看的家具，就會買起來。但有些家具，不僅占空間，使用率也低，丟掉又覺得可惜，專業櫃姐就透露，臥室中其實有4種根本不需要家具。

1、床頭櫃應該怎麼選

過去傳統的設計觀念裡，臥室必須要有床頭櫃，但看似老舊又笨重的床頭櫃，根本就是占坪數的東西。因此，要擺脫床頭櫃最好的方式，就是換成收納更方邊的小邊几、小推車等等，靈活運用空間，滿足真正家中的需求。

2、床尾凳容易堆衣服

床尾凳占空間，恐怕會淪為堆放雜物的家具。(圖／123RF)

床尾凳本身的作用是為了防止棉被從床上滑下，隨著居住時間越來越長，床尾凳就變成堆放雜物的一個家具，尤其是剛進房間門，就會先將自己的戶外衣服放置在上面，久而久之就變成堆放髒衣服的地方，占空間又看起來髒亂。

3、直立式衣帽架好嗎

臥室通常會出現衣帽架的身影，不僅占空間、衣服估計還掛不了幾件。有時候掛多了衣服，站立式衣帽架還會重心不穩，變得東倒西歪。

4、上掀置物床優缺點

有些小空間的臥室，少了儲物空間，有的人就會利用床體來當置物空間。確實收納容量增加了更多，但拉起床體需要費很大的勁。那可能會放一些不常使用的東西，但東西放久了不用就容易發霉，散出淡淡的異味。