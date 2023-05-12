鑄鐵鍋底彩虹斑紋洗碗精洗不掉 只要煮這個就能超乾淨

江佳君不建議用過多化學洗潔劑造成環保問題，她喜歡煮酸性食物，自然去除掉鍋內的使用跡，變回一個新鍋。（取材自臉書）

鑄鐵鍋燉肉透嫩多汁，但是煮夫煮婦們時常發現，燒肉之後鍋底常常出現彩虹斑紋或是白色斑紋，而且用一般洗碗精洗不掉，造成新手們焦慮不安、內心不斷出現「為什麼」的問號，更懷疑自己鍋內的琺瑯燒壞了，每隔一段時間就會有人發問相關話題。

近日網友在臉書 社團中分享「煮一鍋番茄肉醬，除了能飽腹一頓 ，再洗鍋就變得乾乾淨淨。雖然我不知道原理，但覺得很有趣。這樣洗鍋真的太方便了。」引來眾人討論詢問，原來斑紋是食材中蛋白質 沈澱的痕跡，而番茄中的果酸能把鍋底的蛋白質洗得乾乾淨淨。

網友邱若梅5月初在臉書社團「我愛Staub 鑄鐵鍋」中發文，煮番茄義大利肉醬一舉兩得，不但又好吃鍋子又乾淨；引起社友魚腦回答「我也都愛用這招，番茄真是清潔神器」、「可以吃又可以洗鍋，現在番茄又超便宜！一兼二顧，很棒」、「發現鍋底有太多白白的蛋白質沈澱時，就是煮番茄料理的時候了，然後就不斷循環。好像每週煮一次番茄或燒個茄汁豆皮也很有用」、「原來番茄料理有這個功能，筆記了，這周來洗鍋子囉」、「之前炒番茄糊，炒完後也是乾淨溜溜的，所以看鍋底不順眼就炒番茄糊 」 。

社友陸小姐急切地詢問，彩虹紋也洗得起來嗎？她開鍋第一鍋煮紅燒番茄牛肉，洗完鍋子很美，第二次煮咖哩肉醬，洗完鍋發現鍋底都是彩虹紋，哭哭。

社友邱若梅熱情回覆，「現在番茄很便宜，你簡單煮個番茄蛋花湯試看看，搞不好就成功了。重點是，省了一匙小蘇打，還有清洗的時間。」

社友Rowena Tsang 3月中旬也曾發文寫道，她家若燉煮紅燒蔬果牛腱，主要用處是用來洗鍋子的！平常懶得把鍋子刷洗太乾淨或泡小蘇打，趁著用番茄跟蘋果燉煮，果酸自然將鍋底蛋白質洗得乾乾淨淨，跟新的一樣。

此外，酸菜白肉鍋也是洗鍋底的好幫手；大家偶爾煮偏酸一些的料理就能順便洗鍋。社友蘿蔔則回覆「我有幾次是炒青菜完，鍋裡變得亮晶晶。」

煮一道番茄料理就能讓鍋子變乾淨，這個好方法鑄鐵鍋社團推廣已久，老經驗的社友江佳君，2020年底就分享用鍋心得，她買第一個Staub 鍋子時簡直像是侍奉像太上皇，每次用完都想盡辦法要把它洗刷發亮，現在一切順其自然。對於鍋內的蛋白質沈澱，她指出，若覺得鍋子花花醜醜的，就煮些酸性的食材，例如番茄丶醋、不要的檸檬皮之類的，會有意想不到的效果。目前番茄正是盛產季節，這麼輕鬆的方法，不妨試試。