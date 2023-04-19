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新同居時代… 2人世界 5居家設計 甜蜜升溫

文╱記者劉小川
客廳應該發揮更多元的功能，讓兩人世界更甜蜜。(Getty Images)
客廳應該發揮更多元的功能，讓兩人世界更甜蜜。(Getty Images)

可以與心愛的人一起同居，創造兩個人的夢想居住環境，是一件很幸福的事情。人們對於兩人世界都有幻想，總會希望能讓感情更加溫，以下5個居家裝潢，可以讓感情加溫，更能一起構思兩人的居家空間。

1、完美客廳 著重多功能

只有兩人的世界裡，設計一個完美的客廳，不是只有電視就好，客廳居家環境，還可以有更多的多元化區域，即便下班慵懶倒臥在沙發上也愜意。

親朋好友來訪時，也有一個談心的舒適空間，如果不小心吵架了，還有一個彼此靜心的棲身之所。所以在選擇客廳居家布置中，也要考慮到客廳中加入的品項，如健身器材、運動設施等，在兩人世界裡，這些可以一起度過的運動及甜蜜時刻，互相鼓勵，也不會感到運動這麼累。

2、餐桌、小型吧台添情趣

可以選些面積小的吧台，在有限的空間中，創造獨立用餐的區塊。(Getty Imag...
可以選些面積小的吧台，在有限的空間中，創造獨立用餐的區塊。(Getty Images)

小空間格局中，用餐時間可能是兩人少數可以聚在一起的時間。邊吃著美食，一邊聊著每日的大小事情，繁忙的生活中，找到生活小確幸，就要有一個舒適的用餐空間。

如果平日裡只想要在客廳用餐，就會只盯著電視彼此各自吃著飯，多了些3C冷漠，少了兩個人之間的互動。建議可以選些面積小的吧台，在有限的空間中，創造獨立用餐的區塊，具有設計感，晚上還可以當作居酒屋的感覺，讓朝夕相處的兩人世界，增添更多情趣及新鮮感。

3、半開放式 擁私人空間

再親密的情感也需要屬於自己的私人空間，適當的距離能讓這段關係更加美好。(Gett...
再親密的情感也需要屬於自己的私人空間，適當的距離能讓這段關係更加美好。(Getty Images)

再親密的情感也需要屬於自己的私人空間，適當的距離能讓這段關係更加美好。在有限的環境之中，加入書房的設計，讓雙方都有靜心、工作、休閒的空間，互不打擾是非常重要的。如果家中空間真的比較小，不希望書房的空間占據太多，可利用電視牆做半開放式，保持空間的通透度，或加入拉門、門簾等設計，讓空間有轉場的效果，這樣有時的小吵架，就不用擔心要睡客廳。

4、浪漫陽台、落地玻璃窗

雨天時可以坐在陽台聽雨聲，晴朗時還能喝杯咖啡，曬曬好心情。(Getty Imag...
雨天時可以坐在陽台聽雨聲，晴朗時還能喝杯咖啡，曬曬好心情。(Getty Images)

許多人都希望家中會有「陽台」。雨天時可以坐在陽台聽雨聲，晴朗時還能喝杯咖啡，曬曬好心情，享受片刻的寧靜。如果覺得室外的陽台打掃起來非常麻煩，那就選擇室內陽台的方式來呈現。將玻璃窗落地，使得採光照明通透，再搭配著整體視覺感到舒適的家具，塑造出室外庭院感，不用風吹日曬，依舊能享受著舒壓。

5、收納機能 善用小角落

規畫兩人空間時，就要設計出一個有良好收納機能的地方。(Getty Images)
規畫兩人空間時，就要設計出一個有良好收納機能的地方。(Getty Images)

根據許多身邊的同居情侶調查吵架原因中，最常聽到的就是「不知道自己的東西收去哪？」。既然如此，規畫兩人空間時，就要設計出一個良好的收納機能處。例如衣帽間、儲藏室等，將每一個小角落都完美的利用，但建議儲藏室、衣帽間的門，皆使用滑軌推門，才不會占空間，讓凌亂的倉庫或衣帽間不會被親朋好友發現。

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