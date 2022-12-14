時尚？實用？家中4裝潢迷思 宜勿一味跟風

家裡吧台很美，但常是堆放雜物的地方。(Getty Images)

在網路社群媒體 當道的時代中，不管是產品、擺設、裝潢，只要是網紅推薦，就會變成一種流行的趨勢。但事實上「流行」並不代表這種時尚能夠長久，它只是在當下時代適用，這風頭一過，就剩下被嫌棄的土氣。

在裝修裡亦是如此，近年流行的各項設計元素，網美瘋打卡景點，像是普普風、工業風、黑白風格、大理石風格、莫蘭迪色系風格等，但這些風頭過後，就開始被人嫌棄。專業老師傅建議從實際面出發，不要衝動一味跟風。

以下4款裝修坑，乍看下每個都是美觀美好的，但入住後就會發現，美觀只是一時，坑才是真正的永久。

1、吧台設計好用嗎

許多年輕人在裝潢家中時，都想要一個吧台，想像能與好友共飲、共同娛樂的地方，下班後還可以跟喜歡的人在吧台前好好的聊天。

但現實面卻是白天上班一整天，累得像狗一樣。下班後的自己，什麼都不想動，只想躺著玩手機 ，根本沒有閒情逸致去吧台調情、喝喝飲料，一個月可能也用不到一次，時間久了，就變成堆放食物、雜物的地方。

2、日式榻榻米和室

和室的榻榻米要注意衛生和收納的問題。(本報資料照片)

有些人在家裡會設計一個日式榻榻米和室，專門休憩、收納為主的地方，有朋友或親戚來時還能夠小睡一晚。

雖然榻榻米床看起來舒適，但人睡在上面會產生熱量，容易導致榻榻米發霉；且要收納東西還需要把蓋在上面的榻榻米一片一片掀起，這樣一頓操勞下來，非常累人也累心。

3、浴室黑色蓮蓬頭

只要好清理、打理，就是好蓮蓬頭。(本報資料照片)

浴室是一個裝飾不需要太多的空間，除了牆面磁磚外，主要就是看使用的五金跟使用款式了，而在浴室中，最讓人注意的焦點就是蓮蓬頭。

這幾年特別流行黑色的蓮蓬頭，應該許多人在裝潢時，都會想到質感的黑色。但使用過後，啞光材質的蓮蓬頭，容易有水漬，不容易清潔，也跟當初的顏值有落差。所以建議即便用的是金色、銀色蓮蓬頭都好，只要好清理、打理，就是好蓮蓬頭。

4、個性化廚房水槽

水槽有各種造型，要看個人使用習慣來挑選。(Getty Images)

常規的廚房水槽通常會使用不銹鋼材質，好打理又耐用。但這幾年流行的趨勢，為了讓廚房好看與整體性，會使用比較獨特、兼具個性的水槽，好比圓形、陶瓷水槽等。

如果水槽是圓形，用在吧台、中島其實沒啥問題，但如果是常態使用的地方，只是洗手、切水果、蔬菜 料理區，實在沒必要用到特殊造型的水槽；一來洗菜不方便、二來水槽不夠大，真正在煮飯料理的人來說，是非常讓人煩躁的一件事情。其次清潔部分，好清理、不卡油漬也是重點，買實用、好打理的才是真正居家裝潢有用處的好物。