我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：遭馬斯克批評 推特前主管被迫逃離灣區住家

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變總統

時尚？實用？家中4裝潢迷思 宜勿一味跟風

文╱記者劉小川
家裡吧台很美，但常是堆放雜物的地方。(Getty Images)
家裡吧台很美，但常是堆放雜物的地方。(Getty Images)

在網路社群媒體當道的時代中，不管是產品、擺設、裝潢，只要是網紅推薦，就會變成一種流行的趨勢。但事實上「流行」並不代表這種時尚能夠長久，它只是在當下時代適用，這風頭一過，就剩下被嫌棄的土氣。

在裝修裡亦是如此，近年流行的各項設計元素，網美瘋打卡景點，像是普普風、工業風、黑白風格、大理石風格、莫蘭迪色系風格等，但這些風頭過後，就開始被人嫌棄。專業老師傅建議從實際面出發，不要衝動一味跟風。

以下4款裝修坑，乍看下每個都是美觀美好的，但入住後就會發現，美觀只是一時，坑才是真正的永久。

1、吧台設計好用嗎

許多年輕人在裝潢家中時，都想要一個吧台，想像能與好友共飲、共同娛樂的地方，下班後還可以跟喜歡的人在吧台前好好的聊天。

但現實面卻是白天上班一整天，累得像狗一樣。下班後的自己，什麼都不想動，只想躺著玩手機，根本沒有閒情逸致去吧台調情、喝喝飲料，一個月可能也用不到一次，時間久了，就變成堆放食物、雜物的地方。

2、日式榻榻米和室

和室的榻榻米要注意衛生和收納的問題。(本報資料照片)
和室的榻榻米要注意衛生和收納的問題。(本報資料照片)

有些人在家裡會設計一個日式榻榻米和室，專門休憩、收納為主的地方，有朋友或親戚來時還能夠小睡一晚。

雖然榻榻米床看起來舒適，但人睡在上面會產生熱量，容易導致榻榻米發霉；且要收納東西還需要把蓋在上面的榻榻米一片一片掀起，這樣一頓操勞下來，非常累人也累心。

3、浴室黑色蓮蓬頭

只要好清理、打理，就是好蓮蓬頭。(本報資料照片)
只要好清理、打理，就是好蓮蓬頭。(本報資料照片)

浴室是一個裝飾不需要太多的空間，除了牆面磁磚外，主要就是看使用的五金跟使用款式了，而在浴室中，最讓人注意的焦點就是蓮蓬頭。

這幾年特別流行黑色的蓮蓬頭，應該許多人在裝潢時，都會想到質感的黑色。但使用過後，啞光材質的蓮蓬頭，容易有水漬，不容易清潔，也跟當初的顏值有落差。所以建議即便用的是金色、銀色蓮蓬頭都好，只要好清理、打理，就是好蓮蓬頭。

4、個性化廚房水槽

水槽有各種造型，要看個人使用習慣來挑選。(Getty Images)
水槽有各種造型，要看個人使用習慣來挑選。(Getty Images)

常規的廚房水槽通常會使用不銹鋼材質，好打理又耐用。但這幾年流行的趨勢，為了讓廚房好看與整體性，會使用比較獨特、兼具個性的水槽，好比圓形、陶瓷水槽等。

如果水槽是圓形，用在吧台、中島其實沒啥問題，但如果是常態使用的地方，只是洗手、切水果、蔬菜料理區，實在沒必要用到特殊造型的水槽；一來洗菜不方便、二來水槽不夠大，真正在煮飯料理的人來說，是非常讓人煩躁的一件事情。其次清潔部分，好清理、不卡油漬也是重點，買實用、好打理的才是真正居家裝潢有用處的好物。

社群媒體 手機 蔬菜

上一則

影／神祕習俗？女子街邊做菜 突脫「帶血內褲」下鍋煮

下一則

蘋果iOS 16.2更新 自動過濾iMessage垃圾訊息

延伸閱讀

冷水沖洗、刮刀除水… 浴室4步驟有效防霉

冷水沖洗、刮刀除水… 浴室4步驟有效防霉
許光漢與林柏宏「人鬼戀」共浴 導演笑拱假戲真做

許光漢與林柏宏「人鬼戀」共浴 導演笑拱假戲真做
許光漢、林柏宏人鬼戀裸身接觸 互讚「身材練超好」

許光漢、林柏宏人鬼戀裸身接觸 互讚「身材練超好」
看到就生氣？她不滿飯店浴室擺體重機 網反讚：超實用

看到就生氣？她不滿飯店浴室擺體重機 網反讚：超實用

熱門新聞

日本一家陪睡店的女店員在推特上傳貼文，用簡體字感謝一名香港客人。（取材自推特）

日本陪睡女讚香港大哥 簡體字道謝「好開心」

2022-12-10 00:02
烏鶇被家貓得罪，於是每天都到貓咪家窗戶「潑糞」。（取材自微博）

得罪最會記仇的鳥 牠每天飛來「噴射式滑翔潑糞」

2022-12-12 02:44
台積村外皆有遙控鐵門封控，讓居民有個安心休閒住宅範圍。（本報資料照片／記者陳開攝影）

亞利桑納台積村開什麼店最賺？ 網友大推「2門生意」穩賺不賠

2022-12-10 02:23
麗迪亞宣稱自己看得到鬼，連男友奶奶的鬼魂都會跑來跟她互動。(示意圖／ingimage)

她從小「陰陽眼」 約會見到男友奶奶的鬼魂催抱孫

2022-12-08 19:41
熊趴在藍寶堅尼車上想吃東西，意外把車門拆了下來，但駕駛似乎不以為意。（取材自@humaidalbuqash）

影／貪吃熊趴藍寶堅尼討食物 「下秒車門解體」駕駛反應眾人看傻

2022-12-09 00:19
琳恩分享自己當年被選上當模特兒的辣照，如今看起來依然風情萬種。（取材自Instagram）

61歲奶奶秀當年當Hooters女郎辣照 網友暴動狂讚

2022-12-06 22:07

超人氣

更多 >
這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙

這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙
家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀

家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀
強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加

強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加
世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽
速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘

速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘