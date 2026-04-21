Hermès心之所航 探險啟程

City of Light圖紋印花斜紋真絲方巾（90×90公分)。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 （Hermès）2026年度主題定調為「心之所航」（l'appel du large），充滿詩意的概念源自一段動人的法文諺語：「遠方的召喚。」航行不僅是現實中跨越海洋和大陸的具體旅程，也意指向內出發的抽象心靈探索，揚帆過程中的各種冒險與感官體驗都將轉化為深刻的生命收穫。在2026春夏配件的設計上，大量的旅行意象與航海元素，共同構築出自由冒險的召喚感，捕捉隱身於日常之中的微光與驚喜，悄然展開對未知世界的探索。

經典絲巾

繪出航海傳說與火馬祝福

絲巾一直是愛馬仕述說故事的最佳畫布，本季多款絲巾設計精確呼應「航行」主題。最契合主題的大型方巾化身海洋，波浪上匯聚了跨越時空年代的船艦；法國插畫家Sophie Koechlin所創作的Tatouages marins bandana，以bandana風格重新演繹海神的戰馬、海克力士之柱、險礁、熊島等令人憶起水手刺青與滿布奇幻生物的古老航海圖。

希臘設計師Elias Kafouros繪製的City of Light中，一對馬兒情侶來到洛杉磯的露天電影院，愛馬仕唱片則航行跨越英吉利海岬，將愛馬仕的代表性人物「煙火騎士」變身為手持鼓棒的樂手，背景融入了莎士比亞、王室下午茶與倫敦地標，展現一場音樂與文化的跨海之旅。À l'ombre des boulevards方巾則運用特殊的電影比例，呈現巴黎19世紀與現代時空交錯的林蔭大道風景。

因應今年火馬年，亦有刻畫馬兒的絲巾採用17世紀的壁毯畫風，兩匹奔騰的駿馬以細微的冒煙細節隱喻「火」的元素。「馬背上的蘋果樹」（Le Pommier Sellier）則講述福寶大道24號露台上的奇蹟故事，在馬兒身上結實纍纍的蘋果寄寓馬年「平平安安」的溫暖心意。

實用包款

讓日常出走既完備而輕鬆

設計上同樣在現代洗鍊感中注入冒險色彩的包款，本季以實用的肩背包為主。結合堅韌帆布與柔軟小牛皮的全新Bel-il肩背包，靈感取自水手包，大圓弧的開口設計向愛馬仕的馬術傳承致敬，搭配皮革束帶與經典的鎖頭設計。隱藏縫線的小牛皮Bride de jour肩背包，以馬軛造型的大圓弧開口設計，方便取物並巧妙將用於控制馬頭的輕量胸帶（martingale）化作扁平肩背帶。從So-Kelly延伸而來的Kelly Hobo包比前代更輕薄精緻，精巧收納隨身必需物件。3款肩背包均提供兩種尺寸選擇。

經典的Haut à Courroies男性手提包換上印有Fast Poudré圖紋印花的帆布，捕捉騎手與駿馬騰躍瞬間的流動線條，賦予這款大型包袋輕盈的視覺感。專為男士旅行設計的Porte-habits Long Courrier提包，能巧妙收納兩套西裝並附有木質衣架，輕鬆就能拆組成西裝套和尺寸更為精巧的手提包。

備受喜愛的單肩後背包今年新增一個帶有孔洞的外製隔層，大小恰好容納與蘋果合作推出的Hermès Baladeur隨身音響，喇叭外側包覆愛馬仕的皮革，提供多款色彩選擇，連接成功時會以馬蹄輕踏的聲音提示音樂之旅啟程。

生活逸品

從音樂到心靈療癒全包辦

除了隨身的科技配件，愛馬仕的特殊訂製部門（Ateliers Horizons）今年也推出令人矚目的Hermès Turntable黑膠唱片機和Hermès Mini Speaker迷你喇叭。兩款作品上均包覆質感舒適又高雅的橙色、檸檬黃等愛馬仕經典色小牛皮，黑膠唱片機的細節更裝飾經典馬鞍釘、唱片鎮上也裝飾了愛馬仕經典絲巾圖案，並可手動調節兩種轉速，是發燒友不可錯過的極致逸品。

在可正式、可休閒的生活美學風潮帶動下，主流為精緻材質打造的舒適休閒鞋款，滿足追求洗鍊感的客群。全皮材質的中性復古運動鞋款結合輕量化設計，搭配正式西裝也絕不突兀；多款鞋履也將經典Chaine d'ancre錨鍊融入細節，呼應航行與旅遊主題。

海灘系列為這場航行注入幽默感，T'as la banane海灘巾與收納包以俏皮的香蕉圖案傳遞度假的輕鬆氛圍，Évasion 2海灘巾與包款則巧妙描繪從汽車後照鏡望向沙灘的視角，讓人聯想起說走就走的公路旅行。

呼應抽象的航行與探索，令人眼睛一亮的Atmos冥想系列一口氣推出羊絨冥想墊、頸枕、坐墊及收納袋，採用未經染色的天然材質，觸感溫柔舒心，是心靈內在航行的最佳良伴。

Hermès Mini Speaker音響，Swift小牛皮材質與鏡面拋光精鋼材質，提供多色選擇。圖／愛馬仕提供

馬韁革與鍍鈀金屬戒指。圖／愛馬仕提供

Haut à Courroies提包，Fast Poudré圖紋印花H Plume帆布、Togo小牛皮與Swift小牛皮。圖／愛馬仕提供

Hermès Turntable黑膠唱片機，支援播放33rpm和45rpm兩種轉速的唱片，鏡面拋光鉻金屬與Swift小牛皮。圖／愛馬仕提供

Chaine d'ancre小牛皮革涼鞋。圖／愛馬仕提供

Porte-habits Long Courrier提包，H帆布與Barénia Faubourg小牛皮。圖／愛馬仕提供

Bride de jour肩背包小型款。圖／愛馬仕提供