Harry Winston 玫瑰金Premier限量表 白鴿傳情閃耀

海瑞溫斯頓Lily Cluster系列鉑金鑽石戒指。圖／Harry Winston提供

手表可以是時間、也是某種信念或默契的見證。有「鑽石之王」之稱的高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）發表新款卓時（Premier）系列限量玫瑰金浪漫腕表，以靈動討喜的信鴿結合珠寶工藝，為愛傳情。

神話中的邱比特或具象的白鴿都是傳情的象徵，新款卓時（Premier）系列限量玫瑰金浪漫腕表從信鴿得到靈感，在珍珠母貝面盤上以粉色漆繪勾勒出一隻輕快白鴿，白鴿並啣著一封信書，像是穿梭在難以思量的時間與空間中，遞傳浪漫，面盤的外側並鑲嵌馬眼型切工寶石，進而呼應海瑞溫斯頓的經典設計：Winston Cluster溫斯頓錦簇鑲嵌。

時分刻度鑲嵌了40顆明亮式切工鑽石，12點鐘方向並有著致意溫斯頓先生的祖母綠型切工鑽石，是創辦人最鍾愛的鑽石切工形式。表款的動力源自機械自動上鍊機芯，其動力儲存可達68小時，並可在透明的藍寶石水晶底蓋中，欣賞玫瑰金自動盤，全球限量14只。

Harry Winston再加碼推薦了Lily Custer系列玫瑰金、鉑金、黃金珠寶，以獨特的Lily Custer設計形式涵蓋墜鍊、戒指、耳環、手鍊，甚至是手鐲與髮夾。

海瑞溫斯頓新款卓時Premier系列情人節腕表。圖／Harry Winston提供