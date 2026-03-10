GUCCI La Famiglia義式隨興 林柏宏 邵雨薇帥氣演繹

大型黑色GG Logo Jackie包，價格店洽。圖／GUCCI提供

GUCCI去年曾發表新任創意總監的La Famiglia系列，除了以肖像照的形式呈現，帶出對GUCCI典藏資料的詮釋，也散發鮮明的狂野、典型的義大利群像側寫。該系列被視為創意總監Demna今年首秀的前導而廣受注目，日前GUCCI於台北101專門店發表此一系列，並邀請品牌好友林柏宏、氣質女星邵雨薇出席站台。

林柏宏以深海藍羊毛Web織帶長袖圓領針織衫外搭深海藍羊絨大衣、馬銜鍊裝飾丹寧褲，超大尺寸的黑色Jackie包款與腳上的Edger仿舊GG Logo帆布樂福鞋，還原「La Famiglia」中「鄰家男孩」的人設；以一身GG Logo的洋裝現身的邵雨薇搭配GG耳環，閃耀十足，腰間的Dionysus酒神腰帶與虎頭金屬細節讓整體造型更立體，同樣選擇了本系列重點的Jackie Slim包款，致敬GUCCI源自1961年的經典「賈姬」Jackie包。

La Famiglia系列以義式經典的sprezzatura（隨興優雅）風格貫穿全系列，並將Web綠紅綠織帶、Bamboo 1947竹節包（與竹節元素）、Horsebit馬銜鍊與GG Monogram融入服裝細節；GG Logo或Horsebit頻頻被改造為耳環、身體鍊、腰帶、項鍊，甚至成為皮革風衣夾克的領口裝飾，展現創意總監Demna翻玩改造GUCCI經典元素的設計手法，並兼容他愛用壓縮或放大比例輪廓所創造的趣味性，帶領GUCCI以更狂野、自信的步伐，踏出義式美學新方向。

GUCCI小型Bamboo 1947竹節包，價格店洽。圖／GUCCI提供