我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買下舊金山北灘房 被市府要求「還原」為4間公寓

好市多貴婦面霜特價似含金箔人參 加州華人搶購

GUCCI La Famiglia義式隨興 林柏宏 邵雨薇帥氣演繹

記者釋俊哲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大型黑色GG Logo Jackie包，價格店洽。圖／GUCCI提供
大型黑色GG Logo Jackie包，價格店洽。圖／GUCCI提供

GUCCI去年曾發表新任創意總監的La Famiglia系列，除了以肖像照的形式呈現，帶出對GUCCI典藏資料的詮釋，也散發鮮明的狂野、典型的義大利群像側寫。該系列被視為創意總監Demna今年首秀的前導而廣受注目，日前GUCCI於台北101專門店發表此一系列，並邀請品牌好友林柏宏、氣質女星邵雨薇出席站台。

林柏宏以深海藍羊毛Web織帶長袖圓領針織衫外搭深海藍羊絨大衣、馬銜鍊裝飾丹寧褲，超大尺寸的黑色Jackie包款與腳上的Edger仿舊GG Logo帆布樂福鞋，還原「La Famiglia」中「鄰家男孩」的人設；以一身GG Logo的洋裝現身的邵雨薇搭配GG耳環，閃耀十足，腰間的Dionysus酒神腰帶與虎頭金屬細節讓整體造型更立體，同樣選擇了本系列重點的Jackie Slim包款，致敬GUCCI源自1961年的經典「賈姬」Jackie包。

La Famiglia系列以義式經典的sprezzatura（隨興優雅）風格貫穿全系列，並將Web綠紅綠織帶、Bamboo 1947竹節包（與竹節元素）、Horsebit馬銜鍊與GG Monogram融入服裝細節；GG Logo或Horsebit頻頻被改造為耳環、身體鍊、腰帶、項鍊，甚至成為皮革風衣夾克的領口裝飾，展現創意總監Demna翻玩改造GUCCI經典元素的設計手法，並兼容他愛用壓縮或放大比例輪廓所創造的趣味性，帶領GUCCI以更狂野、自信的步伐，踏出義式美學新方向。

GUCCI小型Bamboo 1947竹節包，價格店洽。圖／GUCCI提供
GUCCI小型Bamboo 1947竹節包，價格店洽。圖／GUCCI提供

GUCCI品牌好友林柏宏(左)與邵雨薇出席GUCCI新品發表。記者林士傑／攝影
GUCCI品牌好友林柏宏(左)與邵雨薇出席GUCCI新品發表。記者林士傑／攝影

世報陪您半世紀

上一則

Harry Winston 玫瑰金Premier限量表 白鴿傳情閃耀

下一則

BVLGARI Serpenti全新設計 安海瑟薇展現靈動魅惑

延伸閱讀

Louis Vuitton Cortis趙雨凡混搭經典 申敏兒婚禮珠寶添仙氣

Louis Vuitton Cortis趙雨凡混搭經典 申敏兒婚禮珠寶添仙氣
Jonathan Anderson上任後首發新作 DIOR新設計新篇章

Jonathan Anderson上任後首發新作 DIOR新設計新篇章
全球女星最愛 LV彩妝兼具力量優雅

全球女星最愛 LV彩妝兼具力量優雅
Hermès Véronique Nichanian告別作

Hermès Véronique Nichanian告別作

熱門新聞

網友分享在美東城市自炊花費。圖為Whole Foods超市。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

華人夫妻自炊月花900美元 「一周採買一次」清單曝光

2026-03-06 20:25
多位主廚分享白花椰菜最美味的烹調方式。白花椰菜示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Louis Hansel）

名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下

2026-03-03 23:35
好市多的科克蘭胡蘿蔔長條蛋糕回歸，不少粉絲大讚那是自己吃過最好吃的胡蘿蔔蛋糕。胡蘿蔔蛋糕示意圖。（取材自unsplash.com@Karolina Kołodziejczak）

好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃

2026-03-04 23:25
車輛維修與新車價格逐漸攀升，決定維修舊車或買新車前，需考慮車輛價值、維修成本與自身財務狀況。新車示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Dextar Vision）

車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車

2026-03-04 20:25
農曆年後有四個生肖把握春季開局的黃金時機，將為人生藍圖添上更亮麗的一筆。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vanessa Garcia ）

元宵前就有發財跡象 夏天存到小金庫的4大幸運生肖

2026-03-01 23:25
自稱是博士候選人的TikTok網紅以化名Nope Brigade在網路上求救，說自己和伴侶不堪沉重生活成本從美國逃到加拿大，結果發現加國的房價成本比洛杉磯還可怕。面臨壓力示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Elisa Ventur）

博士生不堪沉重生活成本離美逃至加國 結果令她更崩潰

2026-03-03 19:25

超人氣

更多 >
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」