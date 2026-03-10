BVLGARI Serpenti全新設計 安海瑟薇展現靈動魅惑

我的頻道

記者孫曼／綜合報導
BVLGARI Serpenti Viper系列白K金鑲鑽耳環。圖／BVLGARI提供
BVLGARI Serpenti Viper系列白K金鑲鑽耳環。圖／BVLGARI提供

隨著2026年到來，義大利高級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）的經典Serpenti系列，迎來摩登感十足的6款Serpenti Viper新作，並同步亮相由全球品牌代言人安海瑟薇（Anne Hathaway）與琵豔卡喬普拉喬納斯（Priyanka Chopra Jonas）擔綱演出的全新2026 Serpenti形象廣告。

魅惑的靈蛇意象，自1948年起就進入了寶格麗的世界，從此成為品牌藝術造詣的恆久象徵，展現不斷重塑的無盡力量。隨著時代美學的演進，Serpenti系列延伸出各種具象與抽象的面貌，Serpenti Viper以極具抽象與極簡主張的蛇鱗設計結合流暢幾何線條，將這項傳奇進一步凝聚為更純粹的樣貌。

6款全新作品以黃K金與白K金精心鑄造。迷你靈蛇的項鍊吊墜，以精巧的螺旋勾勒靈蛇身形；散發現代感的頸鍊以迷人弧度貼合肌膚，完美平衡雋永設計和百搭調性；細長的垂墜耳環，首尾密鑲鑽石，能隨配戴者的行動搖曳火光。白K金款首尾鑲鑽的墜飾項鍊回歸，還有相同理念延伸出的圈形耳環，以百搭當代氣息演繹經典。

全新Serpenti形象廣告中，透過攝影大師Chris Colls的鏡頭，安海瑟薇及琵豔卡喬普拉喬納斯在稜柱體所折射的光影之中，以舞動身姿在舉手投足間展現出Serpenti系列蘊含的靈動蛻變精神。

BVLGARI Serpenti Viper系列黃K金鑲鑽項鍊。圖／BVLGAR...
BVLGARI Serpenti Viper系列黃K金鑲鑽項鍊。圖／BVLGARI提供

BVLGARI Serpenti Viper系列白K金鑲鑽項鍊。圖／BVLGAR...
BVLGARI Serpenti Viper系列白K金鑲鑽項鍊。圖／BVLGARI提供

寶格麗全球代言人安海瑟薇演繹2026 Serpenti形象。圖／BVLGARI提...
寶格麗全球代言人安海瑟薇演繹2026 Serpenti形象。圖／BVLGARI提供

