我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

油價月底直衝每桶150美元？引爆通膨連鎖效應

國際油價飆破每桶100美元 川普：這只是極小的代價

TISSOT SRV女表 新天后價格親民

記者釋俊哲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
TISSOT Ballad系列具有機刻雕花放射太陽紋面盤搭配羅馬數字時標，古典風格中有當代新意。圖／TISSOT提供
TISSOT Ballad系列具有機刻雕花放射太陽紋面盤搭配羅馬數字時標，古典風格中有當代新意。圖／TISSOT提供

瑞士天梭表（TISSOT）近日正式發表PRC 100 Solar 34毫米、SRV女表、Ballade系列表款，除了帶來新一代天后級新品，更卡穩入門級瑞士表的黃金版位。

TISSOT去年3月時先發表了PRC 100 Solar表款39毫米，並在歐洲、美洲市場大受好評，34毫米近期上市。PRC的三個字母分別代表著精準（Precise）、堅固（Robust）和經典（Classic），也是TISSOT品牌的重要風格DNA。根據官方資料：14個月無需充電、日常配戴僅需數分鐘的短期光照即可補充能量，加上親民價格，都是PRC 100 Solar腕表的暢銷誘因。

目前全系列共有精鋼搭配冰藍色面盤、半金色配置、PVD全金色、全銀色等多種款式，功能則有時間與日期顯示，便利、務實，輕鬆享受瑞士高品質。

SRV系列表款則是去年卡穩品牌的C位天后，透過祖母綠寶石般的切割，呈現俐落風格，白色、黑色、酒紅色、藍色、黃金色的多重面盤和表殼表帶配置，全數使用石英機芯，並具有時間顯示功能，並讓TISSOT的女表業績成長40%，成為新一代當家「天后」。

Ballade系列則結合瑞士天文台認證機芯特色，不僅創造出機刻雕花面盤、坑紋表圈，同時該系列表款並使用通過瑞士天文台認證的Powermatic 80自動上鍊機芯與NivachronTM合金抗磁游絲等特點，尺寸共有39、30毫米兩種尺寸，並搭配多色彩面盤的豐富選擇。

有別於TISSOT一般款式的兩年保固、延長至三年，具瑞士天文台認證機芯，也可成為第一只機械表的入門範圍高CP值之選。

SRV系列表款以八角型表殼搭配豐富的玫瑰金、珍珠母貝面盤、皮帶、米蘭式表帶等豐富...
SRV系列表款以八角型表殼搭配豐富的玫瑰金、珍珠母貝面盤、皮帶、米蘭式表帶等豐富選擇，成為TISSOT新一代C位天后。圖／TISSOT提供

TISSOT PRC 100 Solar太陽能腕表，34毫米。圖／TISSOT提...
TISSOT PRC 100 Solar太陽能腕表，34毫米。圖／TISSOT提供

世報陪您半世紀

上一則

瑞士限定 SWATCH發表首款AI表

下一則

冬奧金牌劉美賢「微笑唇環」暴紅 醫警告：不慎滑倒恐引爆危機

延伸閱讀

RICHARD MILLE 經典設計擁抱輕奢

RICHARD MILLE 經典設計擁抱輕奢
從冬奧到典禮紅毯 OMEGA捕捉精采瞬間

從冬奧到典禮紅毯 OMEGA捕捉精采瞬間
蘋果推M5版MacBook Pro筆電 AI效能大增4倍

蘋果推M5版MacBook Pro筆電 AI效能大增4倍
封面故事／戰袍與舞裙 視覺的魅力

封面故事／戰袍與舞裙 視覺的魅力

熱門新聞

網友分享在美東城市自炊花費。圖為Whole Foods超市。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

華人夫妻自炊月花900美元 「一周採買一次」清單曝光

2026-03-06 20:25
好市多的科克蘭胡蘿蔔長條蛋糕回歸，不少粉絲大讚那是自己吃過最好吃的胡蘿蔔蛋糕。胡蘿蔔蛋糕示意圖。（取材自unsplash.com@Karolina Kołodziejczak）

好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃

2026-03-04 23:25
多位主廚分享白花椰菜最美味的烹調方式。白花椰菜示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Louis Hansel）

名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下

2026-03-03 23:35
農曆年後有四個生肖把握春季開局的黃金時機，將為人生藍圖添上更亮麗的一筆。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vanessa Garcia ）

元宵前就有發財跡象 夏天存到小金庫的4大幸運生肖

2026-03-01 23:25
車輛維修與新車價格逐漸攀升，決定維修舊車或買新車前，需考慮車輛價值、維修成本與自身財務狀況。新車示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Dextar Vision）

車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車

2026-03-04 20:25
自稱是博士候選人的TikTok網紅以化名Nope Brigade在網路上求救，說自己和伴侶不堪沉重生活成本從美國逃到加拿大，結果發現加國的房價成本比洛杉磯還可怕。面臨壓力示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Elisa Ventur）

博士生不堪沉重生活成本離美逃至加國 結果令她更崩潰

2026-03-03 19:25

超人氣

更多 >
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整