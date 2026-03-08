我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

油價月底直衝每桶150美元？引爆通膨連鎖效應

國際油價飆破每桶100美元 川普：這只是極小的代價

瑞士限定 SWATCH發表首款AI表

記者釋俊哲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Swatch近日在瑞士正式發表了AI-DADA計畫，讓人可從Swatch過去40年的資料庫中，產生一只獨一無二表款。圖／摘自SWATCH官網
Swatch近日在瑞士正式發表了AI-DADA計畫，讓人可從Swatch過去40年的資料庫中，產生一只獨一無二表款。圖／摘自SWATCH官網

AI（人工智慧）已然是當今全世界最熱門話題。無論是晶片、產業股價、人工智慧運用、應用程式、應用方式，AI都是最熱關鍵字。曾經在1980年代以平價、高彩、藝術等特色改寫世界手表產業版圖的Swatch，日前在瑞士正式發表了全新AI DADA計畫，宣稱發表了第一只「AI手表」。

但此處的AI並不是人們想像中的「人工智慧」（Artificial Intelligence），由於Swatch從1985年至今發表過大量藝術聯名手表，此處AI DADA計畫中的AI，則是指Artistic Intelligence、中譯為「藝術智慧」。

Swatch曾與無數當代藝術家聯名包含Kiki Picasso、美國塗鴉藝術家Keith Haring、以錯視畫法知名的Alfred Hofkunst、時尚攝影師Annie Leibovitz，更曾與世界當代知名博物館包含龐畢度（Centre Pompidou）、羅浮宮（Louvre）、荷蘭國立博物館（Rijksmuseum）發表聯名系列，AI DADA正是以此為靈感所誕生。

所謂的「DADA」語出1916年自瑞士蘇黎世興起的「達達主義」（Dadaïsme），可理解為反抗世俗的藝術標準、一種覺知且清醒的非理性狀態，同時追求隨興、偶然與創意；事實上，Swatch確實曾在2003年11月發表過一只DADA Traces（GZ184）表款，使用了透明表殼與面盤，致敬達達主義荒誕但突破常規的美學與藝術表現。

在Swatch的AI DADA網路專頁中，人們可透過對話框對AI DADA進行指令，創作一只獨一無二的Swatch AI DADA手表；例如下這些指令：包含「龐克音樂」（Punk）、1980年代、日本傳統戲劇的「歌舞伎」（Kabuki），經過數分鐘的Swatch AI創作後，最後呈現出一只風格別具、獨一無二的AI DADA手表。

表款將以Swatch現行白色的New Gent表款為基礎，同時可選擇透明面盤、白色或黑色或金色時標，表款將為41毫米、石英機芯、防水30米。但該計畫目前僅在瑞士發行，訂價為170瑞士法郎。

Swatch發表了世界首款「AI」手表，但所謂的AI是指Artistic Int...
Swatch發表了世界首款「AI」手表，但所謂的AI是指Artistic Intelligence，中譯可為「藝術智慧」。圖／摘自SWATCH官網

世報陪您半世紀

上一則

武漢大學食堂賣「熬夜水」1杯4元人民幣、日銷300斤

下一則

TISSOT SRV女表 新天后價格親民

延伸閱讀

RICHARD MILLE 經典設計擁抱輕奢

RICHARD MILLE 經典設計擁抱輕奢
推動數位關懷 AI教育基金會開手機AI實作課

推動數位關懷 AI教育基金會開手機AI實作課
OpenAI報告：中疑發動網路特戰 對象包括日相高市

OpenAI報告：中疑發動網路特戰 對象包括日相高市
中國執法部門疑透過AI發動網路特戰 OpenAI報告全揭露

中國執法部門疑透過AI發動網路特戰 OpenAI報告全揭露

熱門新聞

網友分享在美東城市自炊花費。圖為Whole Foods超市。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

華人夫妻自炊月花900美元 「一周採買一次」清單曝光

2026-03-06 20:25
好市多的科克蘭胡蘿蔔長條蛋糕回歸，不少粉絲大讚那是自己吃過最好吃的胡蘿蔔蛋糕。胡蘿蔔蛋糕示意圖。（取材自unsplash.com@Karolina Kołodziejczak）

好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃

2026-03-04 23:25
多位主廚分享白花椰菜最美味的烹調方式。白花椰菜示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Louis Hansel）

名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下

2026-03-03 23:35
農曆年後有四個生肖把握春季開局的黃金時機，將為人生藍圖添上更亮麗的一筆。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vanessa Garcia ）

元宵前就有發財跡象 夏天存到小金庫的4大幸運生肖

2026-03-01 23:25
車輛維修與新車價格逐漸攀升，決定維修舊車或買新車前，需考慮車輛價值、維修成本與自身財務狀況。新車示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Dextar Vision）

車壞了該修還是該換？算算超過「一價位」就該買新車

2026-03-04 20:25
自稱是博士候選人的TikTok網紅以化名Nope Brigade在網路上求救，說自己和伴侶不堪沉重生活成本從美國逃到加拿大，結果發現加國的房價成本比洛杉磯還可怕。面臨壓力示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Elisa Ventur）

博士生不堪沉重生活成本離美逃至加國 結果令她更崩潰

2026-03-03 19:25

超人氣

更多 >
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整