Tiffany Knot迷你鑰匙鏈墜 迎赤馬

Tiffany Knot玫瑰K金手鍊。圖／Tiffany提供

今年是馬年，美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）結合充滿想像力的飛馬（Pegasus）意象和品牌標誌性珠寶系列，推出全新農曆新年形象，並針對這個天干地支均為火的「赤馬」年打造全新Tiffany Knot迷你鑰匙粉紅剛玉鏈墜，以柔美的粉紅色調象徵喜悅、希望與嶄新可能，為新一年揭開序幕。

飛馬同時展現力量與空靈優雅，是持續前行的動能象徵與美好期許，其靈感源自一件在Tiffany高級珠寶暨珠寶首席藝術長Nathalie Verdeille創意指導下誕生的胸針，以摩登的美學與工藝重新演繹傳奇設計師史隆柏傑（Jean Schlumberger）的藝術語彙。

形象結合靈感源自1889年典藏設計的Tiffany Knot系列、體現蛻變力量的Tiffany HardWear系列、象徵無限可能的Tiffany T系列，以及代表恆久的連結與守護的Tiffany Lock系列，展現品牌深厚的藝術傳承與當代創新精神。

全新Tiffany Knot迷你鑰匙鏈墜，以18K玫瑰金鑄造中間鑲嵌一顆珍貴的粉紅剛玉。精緻的鑰匙輪廓重新詮釋經典Knot結飾語彙，不僅象徵愛情中恆久且牢不可破的羈絆，更寓意嶄新開端與人生中珍貴情感的持續深化，為新的一年增添亮麗而充滿祝福的色彩。

Tiffany Knot迷你鑰匙鏈墜，18K玫瑰金鑲嵌粉紅鋼玉。圖／Tiffany提供

Sixteen Stone by Tiffany耳環，16石18K黃金鑲嵌紅寶石。圖／Tiffany提供