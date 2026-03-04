RICHARD MILLE 經典設計擁抱輕奢

RICHARD MILLE RM 07-01 Starry Night腕表。圖／RICHARD MILLE提供

雖然是於2001年創立，時至今日RICHARD MILLE已幾與頂級奢華運動表畫上等號，並在2026喜逢創立25周年。品牌今年再度聚焦於女性款式，包含RM 07-01 Intergalactic星系腕表、RM 07-01白金雪花鑲鑽款、RM 07-01白金梯鑽款、RM 037紅金雪花鑲鑽款，透過經典的酒桶型表殼與優雅風範，致敬靈魂中持續湧現的曼妙、愉悅與閃耀。

使用CRMA2鏤空自動上鍊機芯的RM 07-01 Intergalactic星系腕表不禁讓人聯想到梵谷知名的藝術大作「星夜」（Starry Night），透過高科技的黑色Carbon TPT®碳纖維表殼上錯落有致地以紅金固定、呈現雪花式鑲嵌鑽石，一如滿天星斗般帶來幻夢與浪漫，尤其紅金、鑽石的白色光芒與黑色Carbon TPT®碳纖維的紋理，更傳遞出如宇宙星宿的神聖莊嚴；全系列並有Dark Night、Misty Night、Starry Night與Bright Night四種款式，其中星夜Starry Night款並鑲嵌181顆鑽石、總重約0.57克拉。

RM 07-01白金雪花鑲鑽款以白金搭配扭鎖式鍊結，此只表款將手表從時間的儀器昇華成的風格的整體配件，一種從容自若的優雅風範；白金表殼、表圈、表帶皆以雪花式鑲嵌鑽石；扭鎖式鍊結是自我的克制、也是力量的展現；有別於浪漫紛飛的雪花鑲鑽款、RM 07-01白金鑲梯鑽款特別選用了梯形鑽石鑲嵌，從面盤中央延伸至表殼外緣，高度演繹了規律與秩序，也讓時間的每一秒流逝皆如遍地寶藏般珍貴。

火紅熱情的RM 037紅金雪花鑲鑽款則延續品牌經典的酒桶型表殼，但選用紅金搭配雪花鑲鑽。CRMA1自動上鏈鏤空機芯將帶來時、分顯示功能，並具備更佳上鍊效率的可變幾何結構自動盤，以及超大日期與功能顯示；表款可以按鈕操作，讓表冠具備上鍊（W）、空檔（N）與調整時間（Ｈ）三種功能，也像當代女性自由在職場、個人、家庭等不同場域任意切換，自由來去。