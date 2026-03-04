從冬奧到典禮紅毯 OMEGA捕捉精采瞬間

我的頻道

記者釋俊哲／綜合報導
巴西演員Wagner Moura在出席2026評論家選擇獎時，配戴上OMEGA精鋼碟飛Trésor鑽表。圖／OMEGA提供
一方是凜冽潔白的雪地，一邊是表揚精湛演技傑出表現的第31屆評論家選擇獎（Critics Choice Awards）頒獎典禮，瑞士高級鐘表品牌OMEGA以精準、優雅為串連，讚揚運動精神與擔任官方時計，並化為無數明星名流的手上時光印記。

義大利北部舉辦的2026年米蘭科爾蒂納冬季奧運與帕運，今年再度由歐米茄（OMEGA）擔任官方指定計時，並發表全新宣傳視覺與3段影片。競賽項目囊括競速滑冰、跳台滑雪、自由式滑雪等主題的2026冬季奧運與帕運，共集結OMEGA的12位運動大使暨品牌好友像是Oksana Masters、Erin Jackson、高亭宇、高梨沙羅、坂本花織、Mathilde Grémaud、Mélanie Hasler、Team Schwaller、Théo Gmur與Fanny Smith。

影像捕捉了北國的一體兩面：純淨與嚴峻，並聚焦在3項主軸：全心備戰、賽場上的精彩一瞬，奪勝的感動時刻，同時展現OMEGA自1932年奧運計時、1936年冬季賽事起延續至今超過90載的風格核心，精密、挑戰自我、無懼嚴寒場域，已是所有體育玩家的共識，亦讓最終的桂冠更顯珍貴甜美。

然而當目光焦點由義大利米蘭轉向加州時，第31屆Critics’ Choice頒獎典禮則已在不久前舉辦，此項頒獎一向被視為當年奧斯卡金像獎的風向球，指標意義鮮明，並以此表揚傑出的電視、電影產業工作者。曾以Netflix熱門影集Narco聲名大噪的巴西演員Wagner Moura則是以《The Secret Agent》入圍，並選戴40mm的碟飛Trésor鑲鑽黑皮帶腕表；英格蘭男星Charlie Hunnam在《Monster：The Ed Gein Story》中表現出色，並在典禮上選擇41mm海馬Aqua Terra綠松石面盤搭配了黑色劍領西裝、風流瀟灑。

此外，包含Sterling K. Brown、Gabriel Luna等演員亦皆選擇不同系列的OMEGA表款，不僅呼應生涯重要時刻，更展現一如運動場上的競技精神，持續向精湛與更高的目標邁進。

41毫米海馬系列Aqua Terra腕表，搭配綠松石色漸層面盤，型號220.10...
OMEGA 碟飛系列Trésor腕表，精鋼、表圈鑲鑽鑽石，型號為：435.18....
英國男星Charlie Hunnam出席2026評論家選擇獎(Critics C...
日本花式滑冰選手、OMEGA體育好友Kaori Sakamoto。圖／OMEGA...
奧運 加州 義大利

