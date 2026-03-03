Jonathan Anderson上任後首發新作 DIOR新設計新篇章

Lady Dior淡玫瑰色蝴蝶結籐格紋小羊皮小型提包。圖／DIOR提供

隨著Dior 2026春夏系列的上市，品牌也發布了最新的形象廣告，由英國攝影師David Sims掌鏡，透過彩色與黑白影像交錯，為新任創意總監Jonathan Anderson重新編寫的品牌精神定調。

在此系列形象照中，演員Greta Lee、Louis Garrel、Paul Kircher，足球明星姆巴佩（Kylian Mbappé）與多位模特兒，傳遞一種介於日常與戲劇感之間的優雅張力。

2026春夏系列，延續Jonathan Anderson一貫對結構與自由的思考透過服裝元素重新解構。帶有鮮明的建築感的整體輪廓透過布料的選用顯得輕鬆不嚴肅，Bar Jacket與Delft短褲等品牌經典，經過重新拆解，與滾邊襯衫、丹寧長褲、針織斗篷等單品混搭，呈現不受拘束的風格態度。

解放而自由的風格態度，也體現在配件設計上。全新登場的Dior Bow包款，以蝴蝶結造型結構為靈感，將Dior經典符碼轉化為俐落且柔和的設計語言。Dior Bow提供小型與中型尺寸，材質涵蓋光滑、金屬感與皺摺皮革，並延伸至Buttercup Garden與Dior Clover刺繡圖樣，色彩從黑色、玫瑰粉到毛茛黃與拿鐵白，展現豐富層次。

經典的Lady Dior包款則在2026春夏化身為幸運的象徵。Mini Lady Dior Clover以四葉草刺繡致敬Christian Dior對幸運的信仰，也呼應Jonathan Anderson的愛爾蘭背景，綠色、黑色與玫瑰粉包身上點綴紅色瓢蟲，細節充滿童趣。

男性包款中，採用Dior Oblique緹花帆布製成的Dior Jett，向時任創意總監Marc Bohan於1967年設計的經典圖騰致敬。輪廓線條柔軟而具結構感，提供復古棕與同色系黑兩種版本，並涵蓋郵差包與後背包款式。Dior Book Tote托特包結合經典文學名著封面，無論是小說家Bram Stoker的「德古拉」、愛爾蘭作家喬哀思的「尤利西斯」，或美國作家卡波提的「冷血」都成為本季的重要靈感。