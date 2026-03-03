我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

Jonathan Anderson上任後首發新作 DIOR新設計新篇章

記者孫曼／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Lady Dior淡玫瑰色蝴蝶結籐格紋小羊皮小型提包。圖／DIOR提供
Lady Dior淡玫瑰色蝴蝶結籐格紋小羊皮小型提包。圖／DIOR提供

隨著Dior 2026春夏系列的上市，品牌也發布了最新的形象廣告，由英國攝影師David Sims掌鏡，透過彩色與黑白影像交錯，為新任創意總監Jonathan Anderson重新編寫的品牌精神定調。

在此系列形象照中，演員Greta Lee、Louis Garrel、Paul Kircher，足球明星姆巴佩（Kylian Mbappé）與多位模特兒，傳遞一種介於日常與戲劇感之間的優雅張力。

2026春夏系列，延續Jonathan Anderson一貫對結構與自由的思考透過服裝元素重新解構。帶有鮮明的建築感的整體輪廓透過布料的選用顯得輕鬆不嚴肅，Bar Jacket與Delft短褲等品牌經典，經過重新拆解，與滾邊襯衫、丹寧長褲、針織斗篷等單品混搭，呈現不受拘束的風格態度。

解放而自由的風格態度，也體現在配件設計上。全新登場的Dior Bow包款，以蝴蝶結造型結構為靈感，將Dior經典符碼轉化為俐落且柔和的設計語言。Dior Bow提供小型與中型尺寸，材質涵蓋光滑、金屬感與皺摺皮革，並延伸至Buttercup Garden與Dior Clover刺繡圖樣，色彩從黑色、玫瑰粉到毛茛黃與拿鐵白，展現豐富層次。

經典的Lady Dior包款則在2026春夏化身為幸運的象徵。Mini Lady Dior Clover以四葉草刺繡致敬Christian Dior對幸運的信仰，也呼應Jonathan Anderson的愛爾蘭背景，綠色、黑色與玫瑰粉包身上點綴紅色瓢蟲，細節充滿童趣。

男性包款中，採用Dior Oblique緹花帆布製成的Dior Jett，向時任創意總監Marc Bohan於1967年設計的經典圖騰致敬。輪廓線條柔軟而具結構感，提供復古棕與同色系黑兩種版本，並涵蓋郵差包與後背包款式。Dior Book Tote托特包結合經典文學名著封面，無論是小說家Bram Stoker的「德古拉」、愛爾蘭作家喬哀思的「尤利西斯」，或美國作家卡波提的「冷血」都成為本季的重要靈感。

全新的Dior Roadie結合磨砂皮革與具網狀效果的印花麂皮拼接鞋身，鞋底採雙分結構設計，可自然彎曲、隨步伐靈動變化，同時飾以品牌標誌性的Cannage籐格紋圖案；另一款Dior Saltwind休閒鞋則取材自美國海軍陸戰隊於船上著用的經典帆布鞋，圓潤鞋型與寬楦設計，搭配黑色或復古Dior Oblique緹花帆布、灰色或綠色磨砂皮鞋身，並點綴四葉草與花卉刺繡。

Dior Book Tote藍色Oblique刺繡帆布中型托特包。圖／DIOR提...
Dior Book Tote藍色Oblique刺繡帆布中型托特包。圖／DIOR提供
Dior創意總監Jonathan Anderson構思的2026春夏系列形象廣告...
Dior創意總監Jonathan Anderson構思的2026春夏系列形象廣告。圖／DIOR提供
Dior Jett咖啡色羊毛男款中型郵差包。圖／DIOR提供
Dior Jett咖啡色羊毛男款中型郵差包。圖／DIOR提供
Dior Bow黑色小羊皮中型肩背包。圖／DIOR提供
Dior Bow黑色小羊皮中型肩背包。圖／DIOR提供

世報陪您半世紀

上一則

3星座人見人愛 他以開放心態跨越世上所有界線

下一則

溫馴愛犬突變焦躁「狂頂左胸」主人就醫才發現罹患乳癌

延伸閱讀

哈伯望遠鏡進入死亡螺旋？分析指高度下降變快 不維修恐這時墜回地球

哈伯望遠鏡進入死亡螺旋？分析指高度下降變快 不維修恐這時墜回地球
NBA／轉隊首秀飆27分吐怨氣 庫明加大讚老鷹球員氣氛好

NBA／轉隊首秀飆27分吐怨氣 庫明加大讚老鷹球員氣氛好
Fed上次決策會議紀錄要公布了 華爾街這次特別關注此事

Fed上次決策會議紀錄要公布了 華爾街這次特別關注此事
2026早秋時裝 Dior當代美學 打造多樣姿態

2026早秋時裝 Dior當代美學 打造多樣姿態

熱門新聞

無須清潔劑和海綿，烘焙紙也能輕鬆去除水垢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vladimir Srajber）

不用清潔劑 廚房一小物就能擦除水龍頭水垢「潔亮好閃」

2026-02-27 20:25
農曆年後有四個生肖把握春季開局的黃金時機，將為人生藍圖添上更亮麗的一筆。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vanessa Garcia ）

元宵前就有發財跡象 夏天存到小金庫的4大幸運生肖

2026-03-01 23:25
近年汽車配備愈來愈齊全、多元，但不是每個配備都讓人滿意。示意圖。（圖／AI生成）

汽車裡最不實用的東西？一票網友點名1配備：開車易分心

2026-02-22 23:28
示意圖。（取自123RF）

馬年「4生肖」不為錢發愁 事業成功、投資大賺、生活順風順水

2026-02-24 15:00
部分星座組合容易在愛情中形成「糾纏型關係」，甜蜜與衝突並存。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Dương Nhân）

愛恨交織難放手 3組星座配對最易陷入「虐戀循環」

2026-02-25 22:25
中國民間將農曆新年正月初七稱為「人日」，並有「人日三不做，不富也安康」之說。（新華社）

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

2026-02-23 00:40

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套

雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套