全球女星最愛 LV彩妝兼具力量優雅

記者孫曼／綜合報導
La Beauté Louis Vuitton LV Rouge唇膏與LV Ombres眼影896 Monogram Rouge。圖／路易威登提供
La Beauté Louis Vuitton LV Rouge唇膏與LV Ombres眼影896 Monogram Rouge。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）自從推出La Beauté彩妝系列以來，迅速成全球女星的最愛。包括奧斯卡影后艾瑪史東（Emma Stone）、法國女星蕾雅賽杜（Léa Seydoux）、瑞典女星艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）到王淨、張柏芝宋茜等，從歐美影壇到亞洲時尚圈，La Beauté彩妝系列高辨識度色彩與精致質地，能針對不同風格魅力的女性打造兼具力量與優雅的妝容。

輪廓立體深邃的歐美女星偏好自然感的唇妝。艾瑪史東與蕾雅賽杜與擁有健康小麥色肌膚的艾莉西亞薇坎德，都愛用色號106的Dune Explorer沙丘之旅唇膏與105 Nude Nécessaire等裸色系唇膏，以溫潤米膚色調襯托自然妝感，呈現清新卻不失精致的上鏡效果；泰國女星Urassaya Sperbund更直接選用裸色潤澤的LV Baume潤唇膏010 Nude Poetry裸色詩篇打底，營造豐盈光澤雙唇，展現成熟柔美氣質。

亞洲女星則偏好更為成熟感的紅唇妝，例如膚色白皙的王淨就以854 Rouge Louis路易紅與150 Beige Memento疊搭出自己的特色，濃郁的鮮紅色調在鏡頭前展現自信氣場，搭配低調乾淨的眼妝，凸顯唇色張力，展現優雅與從容。宋茜和張柏芝則愛用896 Monogram Rouge檀紅，紅棕色調融合經典與現代感，為簡約造型增添深度與個性。

關鍵的眼妝部分，LV OMBRES眼影盤能以多色疊搭出具有層次的深邃感，例如LV Ombres眼影盤896 Monogram Rouge，就擁有搭配度極高的Louis Vuitton Monogram帆布的飽和棕色與焦糖淺褐色調，能輕鬆勾勒立體深邃眼神，是最受女星喜愛的色選。

艾瑪史東使用路易威登全新La Beauté彩妝系列，包括LV Rouge唇膏1...
艾瑪史東使用路易威登全新La Beauté彩妝系列，包括LV Rouge唇膏106 Dune Explorer沙丘之旅。圖／路易威登提供
王淨使用路易威登全新La Beauté彩妝系列LV Rouge唇膏854 Ro...
王淨使用路易威登全新La Beauté彩妝系列LV Rouge唇膏854 Rouge Louis路易紅與150 Beige Memento。圖／路易威登提供

瑞典 張柏芝 宋茜

