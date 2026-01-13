Van Cleef & Arpels 繽紛色調 翻玩四葉草綻放靈動優雅

梵克雅寶Magic Alhambra可轉換式長項鍊，15枚四葉幸運圖騰，18K玫瑰金鑲嵌灰色及白色珍珠母貝。圖／梵克雅寶提供

法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）象徵幸運的Alhambra系列迎來全新的設計：薈萃繽紛色調的多彩可轉換式長項鍊與雙面戒指，將珍貴寶石、有機素材與金質雕工巧妙結合，展現世家百年來的創作底蘊與匠心精神，讓經典四葉幸運圖騰於光影流轉間幻化出嶄新風貌。

以璣鏤玫瑰金結合白色與灰色珍珠母貝打造的Magic Alhambra長項鍊，是本季焦點之一。作品以不對稱圖騰排列營造流動感，每個圖騰的間距與大小安排均經過精心計算，並可依需求轉換為短項鍊或手鍊，體現可變化珠寶的精髓。灰色珍珠母貝的虹彩與玫瑰金的溫潤色澤相映生輝，璣鏤刻紋在光線折射下閃爍柔光，呈現出Alhambra系列的靈動與優雅。同樣運用玫瑰金與珍珠母貝打造的Vintage Alhambra雙面戒指，翻轉後可見璀璨美鑽。

另一款Magic Alhambra長項鍊則是以璣鏤白K金搭配玉髓與白色珍珠母貝，展現冷冽靜謐的調性。玉髓的微藍光澤與晶瑩感、白K金的銀白光輝、和珍珠母貝的虹彩交織，營造出如晨霧般的柔和層次。可轉換設計延續品牌於1920年代便開創的多變傳統，可拆解成不同長度配戴。相對應的白K金雙面戒指亦以玉髓為主角，圓珠飾邊與璣鏤刻紋細節，體現精準的設計比例與極致舒適的配戴感。

1968年誕生的Alhambra系列，以四葉草為靈感，由20枚縐紋黃K金圖騰組成，邊緣以金質圓珠圍繞，象徵和諧與幸運。此後半世紀間，系列不斷推陳出新，以不同尺寸與材質變奏，從瑪瑙、孔雀石到玉髓與珍珠母貝，將自然靈感化為珠寶詩篇。