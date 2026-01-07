CHOPARD致敬日本匠人 叩問極致技藝

我的頻道

記者孫曼╱綜合報導
L'Heure du Diamant系列腕表，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌鑽石、黑瑪瑙表盤。 圖／蕭邦提供
L'Heure du Diamant系列腕表，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌鑽石、黑瑪瑙表盤。 圖／蕭邦提供

瑞士精品品牌蕭邦（CHOPARD）推出一系列薈萃蕭邦高級製表工藝與日本匠人傳統的設計，包括一枚獨一無二的全新L.U.C Full Strike「武士精神」三問報時腕表，以及全球限量25枚的L.U.C XP Nihontō腕表。此外，蕭邦也以精湛的珠寶工藝，為女士推出相對應的黑色縞瑪瑙L'Heure du Diamant鑽表。

全新三問報時腕表

刻畫日本武士美學

搭載微型自動盤L.U.C 96.41-L超薄自動機芯的L.U.C XP Nihontō腕表，表盤以珍罕的大馬士革鋼手工打造，其工藝靈感源自鑄煉日本刀（nihontō）所用的神聖鋼材—Tamahagane（「玉鋼」），由加熱至超過攝氏1000度的海綿鐵製成。手工鍛造表盤由120至160層鋼材反覆疊加鍛打而成，呈現出變幻萬千的雲紋圖案，猶如火焰的舞動光影，呼應「諸行無常」的禪意哲學。

L.U.C Full Strike「武士精神」三問報時腕表由工藝巨匠純手工雕琢，表盤中央為江戶時代象徵榮譽、紀律與忠誠的鐵製武士面具，體現充滿力量感的尚武美學。表殼中層交錯刻畫激烈戰場與靜心冥想場景的微縮雕刻壁畫；表耳之間刻有民間傳說守護武士的「鬼」，表圈裝飾靈感源自傳統盔甲的圖案；機芯上則裝飾了形象化的海浪圖騰與守護聖殿的的神話動物「狛犬」；表冠則精雕細琢一朵牡丹。

L.U.C Full Strike「武士精神」腕表搭載的蕭邦經典三問報時機芯，保護表盤的水晶玻璃表鏡和鳴響報時的音簧，由同一塊藍寶石水晶加工而成，提升奏鳴響度。機芯擁有專用於自鳴報時獨立發條盒，確保完整報時，並配備精妙的自鳴按鈕離合系統，能在當鳴響時隨時按下啟動按鈕而不會影響機芯。此獨一無二的時計，備有專屬表盒，盒上鐫刻武士道箴言，內襯紅色「kamosho」傳統日本織布，表盒中央更以雲杉木打造專屬共鳴箱，完美呈現藍寶石水晶音簧的純淨音色與豐富音調。

高溫燒製黑色表盤

展現工藝純粹之美

蕭邦表廠自製的L.U.C 98.06-L型跳時機芯，配有四個採用蕭邦獨家Chopard Quattro技術的發條盒，可提供長達8天的動力儲存，全新款式換上黑色大明火琺瑯表盤，能清晰反射的純粹黑色是在820°C高溫下反覆燒製拋光的工藝成果，搭配以18K白金製成的40毫米表殼，線條簡潔流暢。

而品牌經典的珠寶系列L'Heure du Diamant，獨特的皇冠爪鑲技術，在表盤周圍裝飾光彩奪目的鑽石。不論是經典的圓形或幾何感的枕型表殼，經細緻拋光的黑色縞瑪瑙表盤在鑽石華彩的照射下更顯深邃，彰顯高雅活潑的現代氣息。

L.U.C Quattro Spirit 25系列腕表，符合倫理道德標準的18K...
L.U.C Quattro Spirit 25系列腕表，符合倫理道德標準的18K白金表殼、黑色大明火琺瑯面盤。 圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C XP Nihontō腕表，40毫米符合倫理道德標準18K白金表殼...
蕭邦L.U.C XP Nihontō腕表，40毫米符合倫理道德標準18K白金表殼、L.U.C 96.41-L自動上鏈機芯，日內瓦印記認證，全球限量25枚。 圖／蕭邦提供
獨一無二之作蕭邦L.U.C Full Strike「武士精神」三問報時腕表，42...
獨一無二之作蕭邦L.U.C Full Strike「武士精神」三問報時腕表，42.5毫米符合倫理道德標準18K白金表殼、L.U.C 08.01-L手上鏈機芯，日內瓦印記認證。 圖／蕭邦提供
Happy Diamonds系列大象造型手鐲，符合倫理道德標準的18K玫瑰金手鑲...
Happy Diamonds系列大象造型手鐲，符合倫理道德標準的18K玫瑰金手鑲嵌鑽石、銀曜石。 圖／蕭邦提供

