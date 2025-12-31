FENDI 慶100年 致敬永恆之城羅馬

FENDI Eaux d'Artifice系列Cento手環。圖／FENDI提供

2025年適逢FENDI成立百年，由珠寶藝術總監Delfina Delettrez Fendi設計的2025年FENDI頂級珠寶系列Eaux d'Artifice，以羅馬古老噴泉自然原始的迷人魅力為靈感，向這座永恆之城致敬。

FENDI Eaux d'Artifice頂級珠寶系列涵蓋三套獨特的珠寶套組、一組雞尾酒戒指，以及唯一一條以此命名、為紀念品牌成立百年而生的項鍊，每件作品均精挑光彩奪目的單色寶石與鑽石，並由巴黎高級珠寶工坊精心打造。Delfina Delettrez Fendi以珠寶的線條和色調盡情詮釋水的無限可能性。

FENDI為慶祝品牌成立百年慶典所設計的Eaux d'Artifice紀念項鍊，正是這個系列的同名之作，採用經典的瀑布式設計，圓形與長方形切割的白鑽與象徵品牌百年的100顆梨形黃鑽，如層層水拱迭落的噴泉，環繞中央一顆碩大的20.25克拉枕形切割艷彩無瑕黃鑽。

Cento系列聚焦枕形切割藍寶石，設計探索噴泉流水的對稱性；Ovato系列主角是枕形切割聖瑪利亞海藍寶石，藍中帶綠的光芒被一圈漸變密鑲的白鑽與帕拉伊巴碧璽環繞，映照出噴泉水舞不息的韻律。