印度GDP估超越日本 成全球第4大經濟體 3年內超越德國

哥倫比亞總統：美軍炸毀委內瑞拉港口城市毒品工廠

FENDI 慶100年 致敬永恆之城羅馬

記者孫曼／綜合報導
FENDI Eaux d'Artifice系列Cento手環。圖／FENDI提供
FENDI Eaux d'Artifice系列Cento手環。圖／FENDI提供

2025年適逢FENDI成立百年，由珠寶藝術總監Delfina Delettrez Fendi設計的2025年FENDI頂級珠寶系列Eaux d'Artifice，以羅馬古老噴泉自然原始的迷人魅力為靈感，向這座永恆之城致敬。

FENDI Eaux d'Artifice頂級珠寶系列涵蓋三套獨特的珠寶套組、一組雞尾酒戒指，以及唯一一條以此命名、為紀念品牌成立百年而生的項鍊，每件作品均精挑光彩奪目的單色寶石與鑽石，並由巴黎高級珠寶工坊精心打造。Delfina Delettrez Fendi以珠寶的線條和色調盡情詮釋水的無限可能性。

FENDI為慶祝品牌成立百年慶典所設計的Eaux d'Artifice紀念項鍊，正是這個系列的同名之作，採用經典的瀑布式設計，圓形與長方形切割的白鑽與象徵品牌百年的100顆梨形黃鑽，如層層水拱迭落的噴泉，環繞中央一顆碩大的20.25克拉枕形切割艷彩無瑕黃鑽。

Cento系列聚焦枕形切割藍寶石，設計探索噴泉流水的對稱性；Ovato系列主角是枕形切割聖瑪利亞海藍寶石，藍中帶綠的光芒被一圈漸變密鑲的白鑽與帕拉伊巴碧璽環繞，映照出噴泉水舞不息的韻律。

Fortuna項鍊共鑲嵌16顆枕形切割莫三比克紅寶石，刻畫噴泉中流水緩緩傾瀉的迷人韻律。一組夕陽色調的雞尾酒戒指描繪的是羅馬黃昏微光在噴泉水面上的流轉，每一件作品戒身都飾以標誌的FF捲曲花紋。

FENDI Eaux d'Artifice系列紀念項鍊。圖／FENDI提供
FENDI Eaux d'Artifice系列紀念項鍊。圖／FENDI提供
FENDI Eaux d'Artifice系列Ovato戒指。圖／FENDI提供
FENDI Eaux d'Artifice系列Ovato戒指。圖／FENDI提供

