慢遊越南會安 從懷舊水燈到星級奢旅

記者羅建怡／專題報導‧攝影
古城美食三寶之一的「高樓麵」。羅建怡／攝影
越南中部的會安，通常與峴港併入遊程。此地，除了古城慢步，也有許多創新體驗與玩法，讓重遊客得以更深度探索此間的鄉居生活、藝術品味，或是一嘗法式Fine Dining展現的異國情味。

探索古鎮浪漫

會安曾是繁華的國際港口，至今依然可見多國的建築風貌。古城裡餐廳、酒吧、文創店、咖啡館羅列，臨河岸處輕舟緩行，巷弄間三輪車穿梭往來，入夜，水燈點點，挑起古鎮特有的浪漫。

會安古城必訪的景點之一，是來遠橋（Cầu Nhật Bản/Japanese Bridge），又被稱之日本橋，橫跨在秋盆河上，連接著中國與日本街區。因最早的木橋是在1593年（申猴年）興建、1595年（戌狗年）完工，因此，在橋的兩側也分別設了一座石猴和石犬，守護並祈求出入平安。橋樑建築風格為特別的「上屋下橋」，入內走一段是旅客必經體驗。

會安古城位於明安坊，周邊街道錯落相連，多半是一或兩層連棟建築，傳統舊式漆以黃色，代表財富，其中仍保有5個會館，代表來自5個地方的移民，像是福建、中華、潮州、瓊府和廣東，邊走逛還可隨時隱入各式文創店，或喝杯咖啡坐賞往來人群。

必吃美食三寶

會安古城必吃的「美食三寶」也值一嘗，分別是高樓麵、白玫瑰與炸雲吞。「高樓麵（Cao Lau）」也稱會安乾麵，有人說近似客家乾板條，但更乾爽Q彈，上面鋪以豬肉片、酥炸豬皮、豆芽、生菜，再淋上醬汁。「白玫瑰（White Rose Dumplings）」名稱妙麗，其實就是米粉皮裹入蝦肉、絞肉，再淋以油蔥酥、魚露、酸甜醬料，口感類似水晶餃，外皮如花朵，賞心悅目。

至於「炸雲吞（Fried Wontons with Crabmeat）」，就不難想像，各家包裹方式與餡料略不同，特別的還是醬料，越南版的醬汁、讓炸物減油更清爽。

此外，旅客適合的體驗還有租奧黛半日遊，穿上越南傳統服飾，在充滿浪漫情懷的古鎮拍照打卡，老建築與點點燈籠當背景，美拍不難。其次，就是入夜後遊船河、放水燈，河畔不少人拿著水燈販售，一張紙折起四角、內放蠟燭，非常簡易，先在心中許願，再撐起長長竹竿、將水燈放在竹竿前L型的位置，輕送入河，將心願隨水流漂向遠方。

古城也有不少體驗項目，例如燈籠製作、廚藝料理課程等，或是按摩、越式洗髮服務，重點是物價不高，各種體驗相對都有超高CP值。

兩大新推薦

2024年12月，會安古城出現了第一家國際星級酒店—IHG旗下Vignette Collection推出的全新酒店品牌Moire Hoi An，也是品牌首度進駐越南。位於會安河畔，毗鄰世界文化遺產會安古城，融合了越南歷史魅力與現代奢華，也讓旅人更有理由深度遊會安。

酒店典雅細緻，有128間客房、9種房型，３間餐廳及無邊際泳池，有趣的是，客房蜿蜒開展，就著房號尋找、頗有一種巷弄探祕的樂趣，因古城限建、樓高僅三層，每間客房都有一片陽台空間，或者綠蔭環抱、或是視野開闊鄰河。飯店也提供越南咖啡文化體驗與視覺藝術導覽，房價每晚240美元起，徒步到古城約莫10分鐘，也可搭接駁車入城。

另一推薦，是會安唯一的頂級法餐「La Table」，整棟全新建築，今年5月開幕。堅持使用會安在地食材、力行從產地到餐桌，就連建築的材料、人力，都來自會安。餐廳風格則結合了法式及會安傳統文化。

La Table位在會安市中心、鄰著河景，可以在室內優雅用餐，或在室外感受靜謐美麗的古城河景。主廚Pierre-Emmanuel Fritsch說，27年前，他在法國史特拉斯堡叔叔的小餐館裡開啟了烹飪之路，從那時起，他有了開餐廳的終極夢想；師從多位米其林星廚，直到在峴港洲際酒店找到了法式技法、結合越南食材的創新思維，也尋到了人生的伴侶，夫妻兩人合力築夢、打造這間餐廳。

「看見農民辛勤勞作，生產的食材鮮美卻價格低廉，讓我決心以這些生鮮食材做出高級料理」，主廚說，餐廳75%的食材來自越南當地，僅牛肉與田螺進口。平均套餐價格在40~80美元間，他笑說，「這應該是CP值最高的法餐了」。

最好的旅遊村

你可能不知道，位於會安的茶桂蔬菜村（Làng rau Trà Quế）拿下了聯合國世界旅遊組織（UN Tourism）所頒發的2024年「全世界最好的旅遊村」。這裡距離古城不遠，近年逐漸走進旅人視野。

想要入村，得先預約，並搭乘船艇或嘟嘟車。下船後，沿著林蔭道，經過傳統捕魚張啟的河面網架、鑽入比人高的芭蕉樹林裡，踩著泥地，一間間茅草木造房舍入眼，看似純樸，屋內空間卻簡潔雅緻，冷氣超強輸送，瞬間，像從鄉野回到了城市。

這個村落提供「一站式」的旅遊服務，可以品賞從產地到餐桌、堪比星級的料理，也能體驗料理課程、咖啡製作、燈籠DIY，或是就著美麗河景享受足療。從3、4個小時到多日遊皆可。雖是越南純樸鄉村，卻提供恰到好處的服務，讓旅人充滿療癒感。

蔬菜村內的料理不馬虎，圖前方的香蕉葉裹米飯蒸之，香氣撲鼻。羅建怡／攝影
村內體驗越式料理製作。羅建怡／攝影
La Table主廚Pierre-Emmanuel Fritsch。羅建怡／攝影
須得搭船才能入村。羅建怡／攝影
客房簡潔幽靜。圖／Moire Hoi An提供
雖在鄉野，裝潢布置卻簡約雅致。羅建怡／攝影
古城之夜魔幻繽紛。羅建怡／攝影
古城版的「白玫瑰」。羅建怡／攝影
會安古城也有國際星級酒店進駐。圖／Moire Hoi An提供
越南 咖啡 日本

