Blancpain 全新Villeret系列 典雅金秋童話

記者釋俊哲／專題報導
Villeret超薄日期腕表，40毫米、18K紅金、1151型自動上鍊機芯、時間與日期顯示、100小時動力儲存。圖／Blancpain提供
Villeret超薄日期腕表，40毫米、18K紅金、1151型自動上鍊機芯、時間與日期顯示、100小時動力儲存。圖／Blancpain提供

今年歡欣迎向290周年紀念的瑞士高級製表品牌寶珀（Blancpain），繼上半年發表全新Fifty-Fathoms五十噚系列後，近日再度以「黃金時刻」為主題，發表Villeret系列下的16個全新型號。系列主題表款披上了典雅的秋季大地色調，透過蜂蜜色、米色麂皮、18K紅金、金棕色的層層疊加，捎來一連串以時光為名的秋日童話。

品牌涵蓋五十噚、Ladybird、Air Command、大師工藝多個系列的Blancpain，旗下的Villeret系列雖然在2003年才正式「定名」，但早在1983年時透過一只運用6395型機芯、當時全球最小的全日曆月相表，以簡約設計語彙和雙層表圈，藏入了Villeret古典風的DNA。

Blancpain總裁暨執行長Marc A. Hayek指出，Villeret不單是為了向（瑞士）製表傳統致敬，「它開啟了新的視野，重新點燃了人們對機械製表的熱情。」全新的Villeret共帶來了40毫米的三針日期款、40毫米的全日曆月相，以及33.2毫米的日曆月相三種功能，表款分別具備18K紅金或精鋼表殼，面盤則有著磨砂蛋白石色或金棕色兩種配置。其中全日曆月相款皆使用6654型自動上鍊機芯，齊備時間、日期、星期、月份與月相顯示功能，日曆月相款以913QL.P型自動上鍊機芯為動力，與全日曆月相款相似的是使用藍鋼蛇型指針，以內圈指示日期、並在面盤的6點鐘方向有著惟妙惟肖的人臉月相；最經典、最簡約的超薄三針日期表則選用了1151型自動上鍊機芯，擁有100小時動力儲存。

值得一提的是，Blancpain在細節處進行升級改造，例如原本纖細優雅的柳葉形指針造型略微不同，並在指針內加以夜光塗料、進而提升低光源與夜間情境的閱讀便利性；全日曆月相款的12點鐘方向換上象徵品牌創辦人的JB字樣，同時Villeret全系列羅馬時標的V、I、X三個字母的溝槽、上下寬窄比例也經重新改良，讓閱讀更簡潔，從細節處展現了當代性，也像一陣自Blancpain表廠所在Villeret山谷拂來的秋風，伴隨著幾分淡雅、纖巧迷人。

Villeret日曆月相表，精鋼、33.2毫米、913QL.P型自動上鍊機芯、時...
Villeret日曆月相表，精鋼、33.2毫米、913QL.P型自動上鍊機芯、時間與日期與月相顯示，蛋白石色面盤、時標鑲嵌鑽石總重約0.046克拉，共3色皮表帶可供選擇。圖／Blancpain提供
Villeret全日曆月相表，精鋼、40毫米、6654型自動上鍊機芯、全日曆與月...
Villeret全日曆月相表，精鋼、40毫米、6654型自動上鍊機芯、全日曆與月相顯示，金棕色面盤。圖／Blancpain提供
雖然2003年才正式「定名」，唯Villeret系列始終以雙層表圈、古典的設計語...
雖然2003年才正式「定名」，唯Villeret系列始終以雙層表圈、古典的設計語彙，展現品牌290年以來的恆常優雅。圖／Blancpain提供

