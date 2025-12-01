Miu Miu工作圍裙、荷葉邊… 非典女孩青春反骨

圍裙成為Miu Miu 2026春夏的奇特主題，展現了人類角色從餐飲、醫療、服務等的存在多元性。圖／Miu Miu提供

在2026春夏巴黎時裝周期間，Miu Miu大秀邀請多位明星名人出席看秀，包含艾瑪華森 、泰星Chanikarn Tangkabodee，以及英國演員同時也是Miu Miu品牌大使Emma Corrin與韓星張員瑛。發表的58套服裝，有大量工作圍裙、荷花葉、蕾絲細節，呈現了Miu Miu叛逆、反骨與青春氣息。

第一套造型登場時模特兒便有著硬派冷峻表情，搭配上附前口袋的合身收腰工作圍裙，同時長袖外套帶皮革領片和反摺皮革袖口，呈現非典型、成年少女般的嬉戲玩耍。工作風格長圍裙大量出現在半數造型中，並陸續變形為皮裙、荷葉邊、日式風格的側開蝴蝶結、廚師圍裙等樣式，色彩與材質更大量變異，包含彩色碎花、純黑皮革、抽繩，玩心大發。

第20套後蕾絲細節的半透洋裝登場，原本纏在腰間的皮帶也改成多圈式皮頸鏈，甚至將色塊拼接圍巾纏繞在洋裝內，不按章法進行造型，正是Miu Miu女孩特異個性的外顯。深藍色的短版翻領外套、咖啡 色的皮外套分別搭配上及膝寬褲或長褲與涼鞋，進而將性別、風格、年紀的界線全數模糊再拆解。

灰色羊毛針織背心被假縫於削肩襯衫表面，實則為一款無袖的襯衫式上衣，再度上演Miu Miu愛用的錯視戲法。

進入第41套之後工作圍裙再度回歸，也像進入派對下半場後，被放肆與蕾絲、碎花、刺繡結合。

壓軸的第65套更在工作裙表面以華麗水晶鑲嵌內搭陽剛的皮革拼接外套與皮鞋，原來這是Miu Miu女孩以造型為名的家家酒遊戲，存有不是為了滿足社會期待，自我、永遠先行。