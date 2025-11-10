CHANCE de CHANEL 香奈兒全新高級珠寶

SYMBOLES徽章凝聚香奈兒四大經典符碼：山茶花、彗星、獅子、數字5。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）高級珠寶推出「CHANCE de CHANEL」高級珠寶系列，以嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）的私人珠寶收藏為靈感，共兩款徽章墜飾以品牌經典符碼詮釋，將構成她靈魂精髓的五大代表符碼，首次集結於一件珠寶作品之中。每一款皆如印章般乘載著嘉柏麗香奈兒的簽名，以金質封存其靈魂與風格，彷彿將幸運與傳承配戴於身。

「幸運是一種存在的方式。幸運不是一個小人物。幸運是我的化身。」嘉柏麗香奈兒曾言。她相信，堅信幸運之星的指引，每位女性都有能力塑造自我命運。也因此，她將自己的珠寶視為護身符，寸步不離地陪伴左右，這些珍藏也變成了「CHANCE de CHANEL」的誕生靈感。

風格符碼重新演繹

在香奈兒女士的世界中，各式各樣的圖騰都有不同的象徵：麥穗象徵繁榮與豐饒、獅子是她隸屬的星座、山茶花是她的摯愛、彗星象徵自由、N°5是幸運的數字，也是經典香水的名稱。這些符碼，不僅構成了香奈兒女士的靈魂精髓，也都成為「CHANCE de CHANEL」的核心─SYMBOLES與TALISMANS徽章墜飾，透過精緻黃金工藝與珍稀材質，重新演繹這些風格符碼。

在SYMBOLES徽章墜飾中，珍貴的黃K金與相互輝映的鑽石與黑玉，呈現細膩的光影遊戲；TALISMANS徽章墜飾則巧妙融合霧面與亮面的金屬工藝手法，增加光線的流動感，構築出獨一無二的美學與感官印記。兩款徽章墜飾均承襲嘉柏麗香奈兒的嚴謹設計理念，以內外皆美的方式打造可兩面配戴的雙面設計，將顯性與隱性的巧思合而為一，隨個人喜好展現個性的雙重面貌。兩款作品皆搭載可調節式鏈條，方便自由調整吊墜長度，也可與COCO CRUSH、N°5、CAMÉLIA、COMÈTE與RUBAN等其他珠寶系列疊戴，營造大膽且優雅的混搭魅力。

徽章墜飾擁抱幸運

以黃K金打造可雙面配戴的TALISMANS徽章墜飾，結合了嘉柏麗香奈兒鍾愛的三個幸運符碼：象徵繁榮與豐饒的麥穗、香奈兒女士的幸運數字5、以及代表著星光照耀指引之路的彗星。不規則邊緣設計勾勒出古硬幣輪廓，香奈兒精湛工藝打造細緻度不一的噴砂質地的黃K金表面，麥穗、彗星與數字5以鏡面拋光工藝閃耀其上，呈現霧面與亮面交錯質感，巧妙捕捉光影流動，背面飾以一顆鑽石星星及嘉柏麗香奈兒的簽名，彷如從不同面向擁抱各種形式的幸運。

SYMBOLES徽章墜飾透過精緻圖騰化設計，凝聚香奈兒四大經典符碼，每一個符碼皆承載著香奈兒女士所珍視的價值信念：彗星是作為1932年「Bijoux de Diamants」鑽石珠寶系列標誌性符碼，為品牌反覆重新詮釋於各種創作，象徵著生生不息的活力；山茶花源自上世紀初男性衣櫥的裝飾圖騰靈感，成為香奈兒女士最鍾愛的花卉，以全新意象昇華女性迷人魅力；獅子為嘉柏麗香奈兒的星座象徵，代表著力量與勇氣；最後，5是香奈兒女士情有獨鍾的數字，其形象也完美封存於1921年誕生的N°5香水，並持續啟發成為香奈兒頂級珠寶與高級珠寶系列的靈感泉源。