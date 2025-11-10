我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

CHANCE de CHANEL 香奈兒全新高級珠寶

記者孫曼／專題報導
SYMBOLES徽章凝聚香奈兒四大經典符碼：山茶花、彗星、獅子、數字5。圖／香奈兒提供
SYMBOLES徽章凝聚香奈兒四大經典符碼：山茶花、彗星、獅子、數字5。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）高級珠寶推出「CHANCE de CHANEL」高級珠寶系列，以嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）的私人珠寶收藏為靈感，共兩款徽章墜飾以品牌經典符碼詮釋，將構成她靈魂精髓的五大代表符碼，首次集結於一件珠寶作品之中。每一款皆如印章般乘載著嘉柏麗香奈兒的簽名，以金質封存其靈魂與風格，彷彿將幸運與傳承配戴於身。

「幸運是一種存在的方式。幸運不是一個小人物。幸運是我的化身。」嘉柏麗香奈兒曾言。她相信，堅信幸運之星的指引，每位女性都有能力塑造自我命運。也因此，她將自己的珠寶視為護身符，寸步不離地陪伴左右，這些珍藏也變成了「CHANCE de CHANEL」的誕生靈感。

風格符碼重新演繹

在香奈兒女士的世界中，各式各樣的圖騰都有不同的象徵：麥穗象徵繁榮與豐饒、獅子是她隸屬的星座、山茶花是她的摯愛、彗星象徵自由、N°5是幸運的數字，也是經典香水的名稱。這些符碼，不僅構成了香奈兒女士的靈魂精髓，也都成為「CHANCE de CHANEL」的核心─SYMBOLES與TALISMANS徽章墜飾，透過精緻黃金工藝與珍稀材質，重新演繹這些風格符碼。

在SYMBOLES徽章墜飾中，珍貴的黃K金與相互輝映的鑽石與黑玉，呈現細膩的光影遊戲；TALISMANS徽章墜飾則巧妙融合霧面與亮面的金屬工藝手法，增加光線的流動感，構築出獨一無二的美學與感官印記。兩款徽章墜飾均承襲嘉柏麗香奈兒的嚴謹設計理念，以內外皆美的方式打造可兩面配戴的雙面設計，將顯性與隱性的巧思合而為一，隨個人喜好展現個性的雙重面貌。兩款作品皆搭載可調節式鏈條，方便自由調整吊墜長度，也可與COCO CRUSH、N°5、CAMÉLIA、COMÈTE與RUBAN等其他珠寶系列疊戴，營造大膽且優雅的混搭魅力。

徽章墜飾擁抱幸運

以黃K金打造可雙面配戴的TALISMANS徽章墜飾，結合了嘉柏麗香奈兒鍾愛的三個幸運符碼：象徵繁榮與豐饒的麥穗、香奈兒女士的幸運數字5、以及代表著星光照耀指引之路的彗星。不規則邊緣設計勾勒出古硬幣輪廓，香奈兒精湛工藝打造細緻度不一的噴砂質地的黃K金表面，麥穗、彗星與數字5以鏡面拋光工藝閃耀其上，呈現霧面與亮面交錯質感，巧妙捕捉光影流動，背面飾以一顆鑽石星星及嘉柏麗香奈兒的簽名，彷如從不同面向擁抱各種形式的幸運。

SYMBOLES徽章墜飾透過精緻圖騰化設計，凝聚香奈兒四大經典符碼，每一個符碼皆承載著香奈兒女士所珍視的價值信念：彗星是作為1932年「Bijoux de Diamants」鑽石珠寶系列標誌性符碼，為品牌反覆重新詮釋於各種創作，象徵著生生不息的活力；山茶花源自上世紀初男性衣櫥的裝飾圖騰靈感，成為香奈兒女士最鍾愛的花卉，以全新意象昇華女性迷人魅力；獅子為嘉柏麗香奈兒的星座象徵，代表著力量與勇氣；最後，5是香奈兒女士情有獨鍾的數字，其形象也完美封存於1921年誕生的N°5香水，並持續啟發成為香奈兒頂級珠寶與高級珠寶系列的靈感泉源。

為展現這些既私密又具普世意義的勝利象徵，香奈兒珠寶創作工作室構思出一款簡約不失奢華的設計：運用黑玉製成的底板為主體，邊緣以黃K金勾勒輪廓及鑲嵌74顆鑽石。這塊未經處理的天然黑玉，色澤深邃濃郁，襯托出四個金色鏡面拋光符碼的精湛工藝。中央鑲嵌一顆重約0.21克拉鑽石，為整體注入耀眼光芒。背面採用源自製表工藝的雷射雕刻呈現浮雕圖騰，將「CHANEL」字樣無限重複，賦予作品張力與律動感，中央鑲嵌一顆重約0.10克拉鑽石。可調節式滑扣方便調節鏈條長度，末端飾以刻印嘉柏麗香奈兒親筆簽名與彗星圖騰裝飾吊牌。

TALISMANS徽章墜飾第二面，18K黃金鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供
TALISMANS徽章墜飾第二面，18K黃金鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供
以黃K金打造可雙面配戴的TALISMANS徽章墜飾，結合了嘉柏麗香奈兒鍾愛的三個...
以黃K金打造可雙面配戴的TALISMANS徽章墜飾，結合了嘉柏麗香奈兒鍾愛的三個幸運符碼：麥穗、數字5、彗星。圖／香奈兒提供
SYMBOLES徽章墜飾第二面，18K黃金、黑玉鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供
SYMBOLES徽章墜飾第二面，18K黃金、黑玉鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供

上一則

難追SpaceX？貝佐斯的藍源延後發射火箭 原定執行首趟NASA任務

下一則

11月10日星座運勢 牡羊萬事如意 摩羯競爭力強

延伸閱讀

不是犯罪組織？法研判羅浮宮竊嫌是街頭小偷 失竊珠寶現身黑市

不是犯罪組織？法研判羅浮宮竊嫌是街頭小偷 失竊珠寶現身黑市
一年遭竊兩回 3賊扮工人 入室偷走珠寶商320萬財物

一年遭竊兩回 3賊扮工人 入室偷走珠寶商320萬財物
一家四口遊迪士尼 奚夢瑤大曬母女裝 香奈兒挎包卻成焦點

一家四口遊迪士尼 奚夢瑤大曬母女裝 香奈兒挎包卻成焦點
Chanel 全新COCO CRUSH 竇靖童 王一博邂逅驚喜

Chanel 全新COCO CRUSH 竇靖童 王一博邂逅驚喜

熱門新聞

11月4生肖宜暫避鋒芒。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Valentin Angel Fernandez）

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

2025-11-04 23:05
屬猴、屬龍與屬馬三個生肖最容易透過職場轉換實現薪資飛躍。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pixabay）

3生肖跳槽運最旺 靠轉職翻身「一次比一次更富」

2025-11-06 23:05
海綿容易滋生細菌，洗碗刷是更衛生的選項。洗碗示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch）

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

2025-11-09 19:05
四大生肖青壯年職場運勢強。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Christina Morillo）

4生肖年輕時事業順風順水 壯年邁向財富自由

2025-11-07 23:05
有些空服員會幫有興趣的乘客取「代號」。圖為示意圖。（路透）

空服員看上心儀乘客？ 聽見「2代號」代表有興趣搭訕

2025-11-04 01:24
55歲女性計畫十年後退休，她沒有存款還有1萬元的債務，專家說她應該立刻開始積極投資存錢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karola G）

55歲女沒存款想十年後退休 專家試算該存到多少才安心

2025-11-08 19:05

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活