MIKIMOTO 讓珍珠輕舞浪漫玫瑰花瓣

Les Pétales孔克珍珠鑽石胸針，花瓣漸層鑲嵌粉紅藍寶石。 圖／MIKIMOTO提供

在今年多家植意盎然的高級珠寶新品中，MIKIMOTO獨耽玫瑰之美，全新Les Pétales頂級珠寶系列，以逾40件璀璨之作，捕捉盛放的玫瑰及其花瓣被風吹揚、輕舞於空中的美麗瞬間。在巴黎發表時，浪漫氣息席捲花都並讓多位明星傾心。

沒有一片花瓣是一樣的

選擇玫瑰作為唯一主角，除了因為是品牌既有Les Pétales Place Vendôme珠寶系列的奢華延續；由玫瑰花瓣啟發的浪漫聯想，也最能凸顯珍珠的溫柔質感。不過，這個看似經典優雅的主題，實則是又一次工藝挑戰。

「每一片花瓣都不一樣」，巴黎發表現場，首席設計師Ota Noriko說道，雖然是延續主題，但全新頂級珠寶系列更強調每片花瓣的立體和動態感，有的作品以花朵為中心飛散花瓣，有的僅見片片花瓣灑落，為營造充滿戲劇性的飛舞飄落效果，需要更豐富的細節設計，以及更細緻的工藝技巧。

如設計師最喜歡的一件珍珠頸鍊作品，鑲嵌深紅碧璽蕊芯的玫瑰花綻放於項鍊一側，飄落的花瓣由多到少飛散至另一側，珍珠也由小至大排列，在視覺上營造出輕盈飄動感，不對稱的設計也讓整體看起來也更活潑。

不同於破格創新的勇氣，MIKIMOTO挑戰的是極致，以及獨具一格的意境之美。像是層層堆疊的珍珠項鍊化作「風」的意象。玫瑰花瓣在「風」中輕舞翩飛，柔軟的花瓣隨風舒展或飄落，詩意凝結了難以言說的瞬間，但看似不經意的飄落，實際都經過精確計算，彷彿懸浮於珍珠串鍊上的花瓣，從珍珠尺寸大小的排列、金工結構到花瓣位置，都需和工匠來回討論並調整無數次才能達成。

奢華且易於搭配的風格

Les Pétales頂級珠寶系列的色彩搭配也展現巧思，採用大量的粉色調寶石，如孔賽石、尖晶石、孔克珠，以及粉色石英及碧璽等，除了作為主石也用於花瓣漸層鑲嵌，視覺上更為立體。

此外，Ota Noriko表示這次部分作品採用了獨家的粉紅金，更襯托珍珠溫潤色澤，「粉紅金讓我想到粉紅香檳，特別浪漫」。

這份浪漫讓配戴的日本 女星北川景子也深刻感受，受訪時坦言非常喜愛珠寶的她，連去接女兒時也不忘要配戴珍珠耳環，這次她最喜愛的作品，正是所配戴的粉紅金珍珠套組，「我也喜歡同款白金的設計，僅是顏色的變化，就能帶來比較酷的感覺，這點讓我印象深刻」。