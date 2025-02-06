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卡地亞Trinity再進化 結合美洲豹、虎紋、蛇鱗帥翻了

記者孫曼／即時報導
動物概念的Trinity兩指戒指。(卡地亞提供)
動物概念的Trinity兩指戒指。(卡地亞提供)

卡地亞（CARTIER）品牌傳人路易卡地亞（Louis Cartier），於1924年打造出三色金質圓環緊緊相扣的Trinity戒環，三枚環圈的設計承載了人類最深刻的三種真摯情感。2024年，為慶祝Trinity系列誕生一百周年，卡地亞以當代美學為Trinity撰寫全新篇章，推出枕形戒指、可變換配戴方式的戒指和重新推出的超大型款手環等多樣豐富的全新創意之作。

如今，卡地亞持續探索枕形造型，為既有的戒指和吊墜提供更為璀璨亮眼的全新鋪鑲或半鋪鑲選擇。品牌再度幻化無限創意，以無限倍增的枕形環圈構成全新的珠寶。

兩款項鍊和一款手環，將枕形環圈作為自如活動的鏈節，延續Trinity環環相扣的原創概念，透過枕形造型的筆直線條突顯Trinity系列的幾何美感。所有環圈大小不一，靈動交織，其中最為搶眼奪目的超大型款項鍊由品牌工匠手工組裝而成，幾何摩登的鏈節於頸項間展現編織的優雅魅力。

同時，卡地亞也將品牌動物王國標誌性成員包括美洲豹、老虎和蛇，融入Trinity系列的三枚環圈：每枚環圈皆點綴動物圖案：白K金環圈飾以蛇鱗，黃K金和玫瑰金環圈以黑色真漆勾勒豹紋和虎紋。

三者造型各異、魅力無窮，蛇鱗環圈起伏延綿，虎紋環圈呈金字塔形，豹紋環圈則圓潤飽滿。所有黑色真漆圖案均由卡地亞工匠手工製作，全鋪鑲鑽石款式的玫瑰金和黃K金環圈還運用專門工具裝飾「密紋」（mille traits），是卡地亞的獨特工藝。

動物概念款除了戒指、手環，更特別打造個性鮮明的雙指戒指和單邊耳環，以大膽張揚的配戴趣味彰顯卡地亞的標誌性風格印記。

枕型鏈結Trinity項鍊，白K金、玫瑰金、黃K金。(卡地亞提供)
枕型鏈結Trinity項鍊，白K金、玫瑰金、黃K金。(卡地亞提供)
模特兒混搭Trinity項鍊、戒指、Panthère de Cartier美洲豹...
模特兒混搭Trinity項鍊、戒指、Panthère de Cartier美洲豹腕表、與Juste un Clou戒指。(卡地亞提供)
模特兒配戴動物概念Trinity手環、戒指，與Juste un Clou手環。(...
模特兒配戴動物概念Trinity手環、戒指，與Juste un Clou手環。(卡地亞提供)
枕形Trinity項鍊和手環。(卡地亞提供)
枕形Trinity項鍊和手環。(卡地亞提供)
Trinity項鍊，白K金、玫瑰金、黃K金鑲嵌鑽石。(卡地亞提供)
Trinity項鍊，白K金、玫瑰金、黃K金鑲嵌鑽石。(卡地亞提供)
動物圖案Trinity手環、單邊耳環、戒指。(卡地亞提供)
動物圖案Trinity手環、單邊耳環、戒指。(卡地亞提供)
枕形Trinity於2024年首度推出，如今推出全新鋪鑲或半鋪鑲戒指，以及搭配一...
枕形Trinity於2024年首度推出，如今推出全新鋪鑲或半鋪鑲戒指，以及搭配一枚鑽石環圈的鋪鑲吊墜。(卡地亞提供)
Trinity戒指，白K金、玫瑰金、黃K金鑲嵌鑽石。(卡地亞提供)
Trinity戒指，白K金、玫瑰金、黃K金鑲嵌鑽石。(卡地亞提供)
枕型鏈結Trinity手環，白K金、玫瑰金、黃K金。(卡地亞提供)
枕型鏈結Trinity手環，白K金、玫瑰金、黃K金。(卡地亞提供)

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