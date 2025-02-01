新世代歌姬杜娃黎波代言最新香奈兒25包 滿滿紐約風

杜娃黎波出任CHANEL 25包款形象代言人。（圖／香奈兒提供）

香奈兒（CHANEL）流行指標的創作歌手杜娃黎波（Dua Lipa）出任CHANEL 25包款形象代言人，並發布全新形象廣告影片。由這位極富藝術天賦的新世代歌姬所擔綱演出、攝影師David Sims掌鏡的形象照和CHANEL 25包款完整形象廣告將於3月亮相。

杜娃黎波解說：「形象廣告傳遞出能夠自在行動與表達自我的自由態度，以及隨時準備好的行動力。氛圍既強烈卻不失輕鬆，最重要的是讓人感受到快樂。這也是我希望透過演藝工作傳遞的精神，讓我立刻感受到深刻的共鳴。」帶有復古懷舊氣息的全新形象廣告影片，由曾入圍葛萊美 獎項的導演Gordon von Steiner所執導，以充滿活力的音樂錄影帶為靈感，捕捉杜娃黎波穿梭曼哈頓 繁華街道與攝影棚的紐約一日生活。

在影片中，杜娃黎波三不五時地一直哼唱的是英國樂隊 Fine Young Cannibals 的神曲「她令我瘋狂」（She Drives Me Crazy），輕快的節奏為影片注入活力。「我愛這首歌。它是90年代的金曲，而我一直都很喜歡那個我出生的年代。我也發現自己經常回去看90年代的東西，無論是時尚、音樂或電影，都帶給我很多靈感。而這首歌最能代表那個時代的自由風氣，也讓我進入一種輕鬆有趣、真實而叛逆的情緒之中。紐約真的很適合這種『重拍』能量。」杜娃黎波說道。