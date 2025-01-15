PANERAI Radiomir首發萬年曆

愛彼皇家橡樹系列黃金萬年曆腕表，41毫米、黃金、時間與萬年曆、月相顯示，大中華區限定。(圖／Audemars Piguet提供)

1935年10月24日對近代鐘表史有著重大意義，這一天沛納海（PANERAI）推出了首款Radiomir原型；90年後的2024年，沛納海推出首只Radiomir系列的萬年曆表款（PAM01453）以紀念此一經典系列的「高光」時刻。

新款Radiomir萬年曆兩地時間Goldtech™腕表（PAM01453）除萬年曆功能，並具備現代商務菁英所需的GMT兩地時間功能，歷經5年研發的P.4100自動機芯可分辨每個月的大小月、四年一度的閏年，並可單獨以表冠調整星期、日期、月份和閏年，即便靠近午夜時分也能自由調整。

PAM01453機芯具備微型、偏心的自動盤與雙發條盒，同時面盤上的Calendario Perpetuo字樣翻譯為中文即為萬年曆之意，表款僅限於沛納海專賣店獨家發售。

瑞士高級鐘表品牌愛彼（Audemars Piguet）也有新款的皇家 橡樹系列超薄萬年曆腕表，以2018年發表的RD#2機芯為特色，並採大中華區限定限量販售。

過往的萬年曆機芯厚度相對較有「份量」，本次腕表所採用的RD#2機芯型號則為5133，使用單一主機板、而非三層的疊加模組，不僅零件數僅256個，機芯包含表殼厚度僅6.2毫米，可輕鬆收納於西裝袖口之間。