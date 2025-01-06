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L/UNIFORM 創立10周年 法式郵差包成新亮點

記者釋俊哲／專題報導　圖／喜事國際提供
L/UNIFORM創辦人Jeanne。
L/UNIFORM創辦人Jeanne。

時尚與街頭、休閒不必然是風格的兩極，法國精品包款品牌L/UNIFORM便身兼優雅、極簡、愜意等多重風格於一身，共同創辦人Jeanne發表新品並做推薦。

2014年創立的L/UNIFORM雖然風格相對極簡、休閒，但背後大有來頭，是由精品包款Goyard總裁之子Alex與其妻Jeanne所共同創立，成立後先後進入法國知名選品店Colette、川久保玲所操刀的Dover Street Market，一時聲名大噪、成為全球火熱時尚單品。

Jeanne表示，今年是品牌創立10周年，而L/UNIFORM依然維持對包款品質的高標準，從不可或缺的日常功能性、不退流行的款式、材質的選用與細節的把關，都是品牌始終堅持、並讓愛好者願意持續追隨的最大原因。

由於身為3個孩子的母親，她推薦了法式郵差包，能同時滿足母親的實用考量、也有時髦外觀，「包款參照真實法國郵差使用的工具包，不僅容量大，尤其適合各種簡約風格的日常穿搭，更不用說L/UNIFORM的各種包款皆有防水的功能性。」

幸運數字7  另類經典密

她再推薦卡包、有保冷功能的杯袋等單品，適合與朋友們交換禮物，最後由於L/UNIFORM愛用數字為包款命名，她更親吐最愛的幸運數字是7，因為她自己的生日與結婚周年紀念都包含了這個數字，也成為品牌的另類經典密碼。

近距離欣賞L/UNIFORM包款，其皮革選用來自義大利，工坊則位於葡萄牙。品牌大量採用天然亞麻與棉布為材質並透過法國工匠巧手縫製，再搭配高質感的五金配件。

用色上，L/UNIFORM大量以卡其、黑色和海軍藍等經典色為主軸，將能成超越季節限制的實用單品。

L/UNIFORM另一趣味之處還在於創辦人Jeanne喜愛以數字為包款命名，像是No.157是隨身可掛脖子上的小包、No.139為仿自法國郵差公用的郵差包，No.25與No.146則是出遊時可輕巧兼背或斜背的置物小包。

法式雋永 沙色跳主旋律

L/UNIFORM 新品大量選用沙色為主體、搭配巧克力色滾邊，其中No.151托特包又被稱為48 Hours包，因為適合三天兩夜的小旅行，量體輕快，可折疊收納；No.139郵差包則有巧克力、海軍藍、棕色等可共選擇；不容錯過的還有No.25置物小包，除了可肩背或斜背，甚至皮帶也可彈性調整穿過包款背面外緣、成為腰包使用，一物多用，也如L/UNIFORM所傳遞的法式雋永。

典雅配色與精選的帆布、皮革等素材，讓L/UNIFORM在時尚、愜意風格中自由遊走...
典雅配色與精選的帆布、皮革等素材，讓L/UNIFORM在時尚、愜意風格中自由遊走。圖／摘自IG
強調以義大利皮革、葡萄牙工坊與上好五金的L/UNIFORM，是來自法國的輕奢包款...
強調以義大利皮革、葡萄牙工坊與上好五金的L/UNIFORM，是來自法國的輕奢包款品牌。圖／摘自IG
L/UNIFORM No.25肩背包米色款。
L/UNIFORM No.25肩背包米色款。
L/UNIFORM No.151隨身小包海軍藍色款。
L/UNIFORM No.151隨身小包海軍藍色款。

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