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GUCCI 馬銜鍊樂福鞋 重返義式風尚

記者釋俊哲／專題報導
GUCCI馬銜鍊樂福鞋，價格店洽。圖／GUCCI提供
GUCCI馬銜鍊樂福鞋，價格店洽。圖／GUCCI提供

經典的設計總能穿越時空、展現雋永。古馳（GUCCI）發表2024新款Horsebit 1953馬銜鍊樂福鞋形象廣告，在品牌創意總監Sabato de Sarno主導下，邀請義大利男星Pietro Castellitto入鏡，影像省略了浮誇場景，進而展現回歸生活、本格派的義式風尚。

演員Paul Mescal及Kingsley Ben-Adir，以及GUCCI品牌代言人肖戰都曾拍攝過Horsebit 1953馬銜鍊樂福鞋的形象視覺。該設計原本於1953年問世，以名流社交生活熱中的馬術活動為靈感，展現兼容優雅的活力姿態，至今並延伸出平底、高筒、麂皮或鱷魚皮、流蘇裝飾的多重樣式。

而本系列形象除由Sabato De Sarno擔任創意總監、Riccardo Zanola擔任藝術總監，在攝影師Heji Shein的鏡頭下，身為義大利演員暨編劇等多重身分的Pietro Castellitto也樂於展現義式紳士的多重面向；他時而以合身長袖Polo衫搭配長褲、白襪與Horsebit 1953樂福鞋，一派輕鬆寫意，有時則坐在木地板、或低重心的黑色皮沙發上。

長褲搭配白襪、GUCCI馬銜鍊樂福鞋已然成為本季的穿搭指南示範：其中白襪像是男人心中的大男孩、懷抱對探索的熱情，樂福鞋則遊走於正裝與休閒之際，從山城到林野，走向開闊、活力、無限可能的未來遠方。

義大利男星Pietro Castellitto。圖／GUCCI提供
義大利男星Pietro Castellitto。圖／GUCCI提供
大陸男星、GUCCI代言人肖戰也曾拍攝過Horsebit 1953系列形象廣告。...
大陸男星、GUCCI代言人肖戰也曾拍攝過Horsebit 1953系列形象廣告。圖／GUCCI提供

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