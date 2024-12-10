CHANEL COCO NEIGE滑雪穿搭系列 造型復古又時髦

香奈兒2024/25 COCO NEIGE系列高山滑雪時尚造型。

滑雪季節即將到來，香奈兒（CHANEL）2024/25 COCO NEIGE高山滑雪系列，為融合品牌符碼、運動與各種機能性服飾的設計注入一抹復古想像力，透過斜紋軟呢、米色調、俐落科技服飾、小雲朵、暖色系和各種高辨識度的品牌符碼，為本季打造最具冬日風情的時尚造型。

高科技布料 宛如絲絨、羊皮

本季的滑雪服裝，採用經過精心處理的高科技滑雪布料，營造出宛如絲絨、麂皮和羊皮的錯視效果，而此系列的休閒風格注入七零年代情懷，並搭配都會服飾常見的米色調，可以完美融合都會穿著與冬季度假需求。防水小外套的設計也有異曲同工之妙，可摺起並繫腰帶穿著，特別適合天候不佳的日子，既實用又不會占用太多空間，羅紋飾邊的羽絨外套與背心則飾以長條狀的斜紋軟呢材質，為機能性的穿著增添繽紛風貌。

在溫暖的灰色和白色、米色中，暖色調的酒紅色和一抹紅色為點睛之筆，巧妙地融入針織褲裝、外套、底層衣和絲絨感內搭毛衣。圖案方面，山茶花緹花褲裝、滑雪服和羽絨外套，山巒圖騰毛衣、喀什米爾毛衣，和飾以小雲朵造型和CHANEL雙C LOGO的亮麗色調褲裝和白色牛仔褲，讓系列服飾充滿自然氣息的同時洋溢品牌的時尚魅力。

針織單品點綴精巧花卉圖案，復古滑雪風情則體現在酒紅色或藍色的褲裝和附有口袋的小外套上。白色和藍色羽絨外套上綴有品牌符碼愛好者傾心的水鑽辮飾，黑色或白色的牛仔褲縫線經過重新設計，展現極為精緻洗鍊的風格，搭配一系列仿若牛仔褲的刷白藍色喀什米爾褲裝。

復古風配件 點亮整體造型

配件部分，罩住雙耳的巴拉克拉瓦頭套和毛帽洋溢復古情懷，暖腿套、毛絨木底鞋和仿羊皮樂福鞋，以及斜紋軟呢或菱格紋羽絨運動鞋讓雙腳倍感溫暖舒適。腰間繫有斜紋軟呢腰帶，襯以米色、棕色、黑色或紅色的單色系腰帶，再綴以小巧星型水鑽。斜紋軟呢或經過特殊處理的仿羊皮包款，完美呼應剪裁鮮明且極具現代感的造型，懷舊中展現摩登氣息。眼鏡系列則包括復古機能型偏光太陽眼鏡和眼罩式太陽眼鏡，能輕鬆點亮整體造型。