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CHAUMET Bee My Love項鍊 鑽石可全程溯源

記者孫曼／綜合報導 圖／Chaumet提供
這款Bee My Love項鍊鑲嵌的皇后式切割鑽石，從原石到琢磨成型的過程皆可追溯其來源。
這款Bee My Love項鍊鑲嵌的皇后式切割鑽石，從原石到琢磨成型的過程皆可追溯其來源。

為全面提供客戶追求的透明度以及實踐LVMH集團的承諾，Chaumet於2024年9月首次推出一件鑲有可完全溯源鑽石的珠寶作品。這款Bee My Love項鍊鑲嵌的皇后式切割（Taille Impératrice）鑽石，從原石到琢磨成型的過程皆可追溯其來源。

為此，Chaumet將百年傳承的珠寶工藝和全球鑽石追蹤技術專家－Sarine公司的先進技術相結合，讓整趟「鑽石之旅」皆能在網站上追蹤到。這款極具象徵意義的項鍊，未來還將推出其他款式，體現了Chaumet在永續承諾方面邁出的重要一步。

此款鑲嵌1顆0.5克拉認證鑽石的項鍊為日常必備單品，擁有88個切面的皇后式切割鑽石，靈感源自六邊形蜂巢結構，藉由獨創的88個手工切割鑽石切面將蜜蜂的八字舞巧妙轉譯為珠寶。

88不僅是一個幸運數字，橫看還可解讀為雙重的無限大符號，意指皇后式切割捕捉更多光線並層層折射，將鑽石的火光放大到極致。

透過尖端的技術，Chaumet現在得以進一步提升獨特的切割工藝，能追蹤寶石生命中的各個階段，是Chaumet近年來在環保包裝和可再生能源方面付出的努力之後、最新的永續舉措。

Bee My Love 18K白金項鍊，鑲嵌1顆可追溯皇后式切割鑽石，約重0.5...
Bee My Love 18K白金項鍊，鑲嵌1顆可追溯皇后式切割鑽石，約重0.50克拉。
這款Bee My Love項鍊鑲嵌的皇后式切割鑽石，從原石到琢磨成型的過程皆可追...
這款Bee My Love項鍊鑲嵌的皇后式切割鑽石，從原石到琢磨成型的過程皆可追溯其來源。

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