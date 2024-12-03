CHAUMET Bee My Love項鍊 鑽石可全程溯源

這款Bee My Love項鍊鑲嵌的皇后式切割鑽石，從原石到琢磨成型的過程皆可追溯其來源。

為全面提供客戶追求的透明度以及實踐LVMH集團的承諾，Chaumet於2024年9月首次推出一件鑲有可完全溯源鑽石的珠寶作品。這款Bee My Love項鍊鑲嵌的皇后式切割（Taille Impératrice）鑽石，從原石到琢磨成型的過程皆可追溯其來源。

為此，Chaumet將百年傳承的珠寶工藝和全球鑽石追蹤技術專家－Sarine公司的先進技術相結合，讓整趟「鑽石之旅」皆能在網站上追蹤到。這款極具象徵意義的項鍊，未來還將推出其他款式，體現了Chaumet在永續承諾方面邁出的重要一步。

此款鑲嵌1顆0.5克拉認證鑽石的項鍊為日常必備單品，擁有88個切面的皇后式切割鑽石，靈感源自六邊形蜂巢結構，藉由獨創的88個手工切割鑽石切面將蜜蜂的八字舞巧妙轉譯為珠寶。

88不僅是一個幸運數字，橫看還可解讀為雙重的無限大符號，意指皇后式切割捕捉更多光線並層層折射，將鑽石的火光放大到極致。