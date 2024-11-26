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BOUCHERON、PIAGET 閃耀釜山影展

記者釋俊哲／專題報導
李政宰出席釜山影展開幕活動時，以全黑西裝搭配了Boucheron高級珠寶系列Fuchsia胸針，展現斯文的紳士閃耀風格。(圖／摘自IG @ from_jjlee)
李政宰出席釜山影展開幕活動時，以全黑西裝搭配了Boucheron高級珠寶系列Fuchsia胸針，展現斯文的紳士閃耀風格。(圖／摘自IG @ from_jjlee)

2024南韓釜山影展（Busan International Film Festival）不久前才落幕，其中，從影展延伸而來的「亞洲內容暨全球OTT大獎」（ACA & Global OTT Awards）也在日前開幕。活動中除了華麗洋裝展露與演技不相上下的精湛工藝，頂級名表、珠寶，更是女星全身氣場的風格標配、幸運助攻。

其中，成功擊退朴寶英、周迅，摘下影后寶座的台灣藝人林依晨，穿戴總價破2,600萬的伯爵（PIAGET）頂級珠寶，白金項鍊共鑲嵌總重約31.66克拉的近300顆圓形鑽石，尤其項鍊不對稱的左半部更生動還原樹梢葉片的靜謐之美，更與林依晨手上的花束、以鑽石火光倆倆輝映。

林依晨手上的一只伯爵（PIAGET）Limelight Gala系列珠寶表，表款使用18K白金並鑲嵌藍寶石、與鑽石，Limelight Gala系列的特色就在於左右不對稱、流動的表耳，透過大小不一且色澤漸變的寶石鑲嵌，呈現影后般多變演技的細膩層次。

此外，台灣女星陳庭妮與楊謹華也因《影后》出席釜山影展，兩人不約而同的在細節處選用了法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）的珠寶。楊謹華以Quatre Classique系列的耳扣、戒指疊加，小秀輕奢，展現貴金屬的多樣風采，也像優秀演員的百變演技。陳庭妮手上有一只小巧的Animaux動物系列Fuzzy豹貓戒指、搭配同系列Fuzzy豹貓耳環，俏皮甜美又帶點野性，一如她活潑的個性。

南韓影帝、近日開拍《魷魚遊戲2》的李政宰也在黑色西裝領片上選用一款Boucheron的高級珠寶系列Fuchsia胸針，胸針原本出自一條高級珠寶項鍊，並可轉換為胸針一物二用，設計概念是透過白金、鑽石鑲嵌模擬了吊鐘花（fuchsia）的柔軟垂墜。雖然李政宰一身黑卻以搶眼胸針成功製造亮點，更讓珠寶成為無分性別的閃耀單品、展現紅毯上的落落大方。

以Boucheron Animaux動物系列Fuzzy豹貓戒指、耳環造型的陳庭妮...
以Boucheron Animaux動物系列Fuzzy豹貓戒指、耳環造型的陳庭妮，展現俐落自信。(圖／Boucheron提供)
伯爵（PIAGET）Limelight Gala系列18K白金珠寶表，鑲嵌22顆...
伯爵（PIAGET）Limelight Gala系列18K白金珠寶表，鑲嵌22顆藍寶石總重約4.01克拉、鑲嵌35顆圓形切割鑽石總重約1.53克拉。(圖／PIAGET提供)
以Boucheron Quatre Classique珠寶多層次造型的楊謹華，在...
以Boucheron Quatre Classique珠寶多層次造型的楊謹華，在海邊時更褪去BALMAIN高跟鞋、辣秀美背。(圖／Boucheron提供)
林依晨站上頒獎台時，身上的伯爵（PIAGET）頂級珠寶系列18K白金鑽石項鍊，生...
林依晨站上頒獎台時，身上的伯爵（PIAGET）頂級珠寶系列18K白金鑽石項鍊，生動還原樹梢葉片的靜謐之美。(圖／PIAGET提供)

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