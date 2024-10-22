金智媛機場時尚 混搭CELINE清爽隨性

金智媛以全新CELINE TEEN NINO包打造時髦有型機場穿搭。

創意總監HEDI SLIMANE的發想下，CELINE每一季的設計都無比精緻優雅的法式氣息，和易於混搭的隨性輕鬆風格，成為時尚潮人的穿搭首選。因為韓劇 「淚之女王」暴紅的金智媛，日前現身首爾仁川國際機場，就穿上了CELINE TRIOMPHE POLO衫搭配運動長褲，輕鬆營造隨性氣息，藍白相間清爽配色的設計細節點亮整體造型，搭配全新CELINE TEEN NINO包，容量適中又實用，方正的立體廓形搭配翻蓋設計，保有CELINE包款簡約風格造型，精巧優雅的提把設計則呼應了60年代常見的手提包風格，上肩便能穿出簡單有型的機場時尚。