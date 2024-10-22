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金智媛機場時尚 混搭CELINE清爽隨性

記者孫曼／專題報導 圖／CELINE提供
金智媛以全新CELINE TEEN NINO包打造時髦有型機場穿搭。
金智媛以全新CELINE TEEN NINO包打造時髦有型機場穿搭。

創意總監HEDI SLIMANE的發想下，CELINE每一季的設計都無比精緻優雅的法式氣息，和易於混搭的隨性輕鬆風格，成為時尚潮人的穿搭首選。因為韓劇「淚之女王」暴紅的金智媛，日前現身首爾仁川國際機場，就穿上了CELINE TRIOMPHE POLO衫搭配運動長褲，輕鬆營造隨性氣息，藍白相間清爽配色的設計細節點亮整體造型，搭配全新CELINE TEEN NINO包，容量適中又實用，方正的立體廓形搭配翻蓋設計，保有CELINE包款簡約風格造型，精巧優雅的提把設計則呼應了60年代常見的手提包風格，上肩便能穿出簡單有型的機場時尚。

同樣是時尚精品寵兒的台灣男星林柏宏（Austin Lin），日前特地出席CELINE海港城女裝專門店的重新開幕活動，與香港文青女神蔡思韵（Cecilia Choi）一起亮相。林柏宏身穿CELINE 2024冬季男裝系列，黑色皮革外套為經典的窄版西裝注入華麗高貴的氣息，搭配柔軟牛皮革BESACE包；蔡思韵除了演繹CELINE 2024冬季女裝，更以全新漆面牛皮革的Garance包，比TEEN NINO更為方正小巧的造型，則為正式的活動注入時尚貴氣，盡現CELINE一貫法式美學準則。

林柏宏穿CELINE 2024冬季男裝系列，搭配柔軟牛皮革BESACE包，出席C...
林柏宏穿CELINE 2024冬季男裝系列，搭配柔軟牛皮革BESACE包，出席CELINE海港城女裝專門店開幕。
CELINE BY HEDI SLIMANE，MARGARET TRIOMPHE...
CELINE BY HEDI SLIMANE，MARGARET TRIOMPHE拋光牛皮革飾鍊樂福鞋。
CELINE BY HEDI SLIMANE TEEN NINO黑色柔軟牛皮革包...
CELINE BY HEDI SLIMANE TEEN NINO黑色柔軟牛皮革包。

香港 海港城 韓劇

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