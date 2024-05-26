我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迪士尼「小小世界」作曲者理查薛曼95歲去世 中文版鳳飛飛翻唱過

俄州狠母每日餵汽水+配方奶 4歲童滿口蛀牙、糖尿病致死

就是這道女神光 回顧2024坎城紅毯一身閃耀她最美

記者孫曼／即時報導
蕾雅賽杜、凱特布蘭琪、杭特薛佛出席第77屆坎城影展首映紅毯。(圖／路易威登、蕭邦提供)
蕾雅賽杜、凱特布蘭琪、杭特薛佛出席第77屆坎城影展首映紅毯。(圖／路易威登、蕭邦提供)

為期超過10天的2024年第77屆坎城影展落幕；回顧今年紅毯穿搭，全身亮澤閃耀、綴滿刺繡亮片的搶眼禮服異軍突起，成為今年最受歡迎的選擇，即便是看似低調的色彩也都能在光影照耀下展現動人光采。指標的紅毯女神凱特布蘭琪（Cate Blanchett）出席她所演出的電影《Rumors》首映典禮時，就以一身閃亮的路易威登（Louis Vuitton）金色斗篷式連身禮服令人驚艷，手工刺繡細節謠造出布料質感和修身的視覺效果。

同樣選穿路易威登禮服的法國女星蕾雅賽杜（Léa Seydoux），在開幕典禮《第二幕The Second Act》的首映會上亮相時則是一身銀色，薄紗緊身胸衣禮服在肩部飾有幾何形狀，銀色亮片和藍色水晶珠襯托她的膚色與眼睛；奧斯卡影后艾瑪史東（Emma Stone）在《善良的種類Kinds of Kindness》 首映典禮則選擇酒紅色的深V荷葉邊手工刺繡亮片禮服，呼應她招牌的特色紅髮；演出該片的女星杭特薛佛（Hunter Schafer）則是選穿出自Armani Privé的一套亮藍色亮相，經特別處理的絲質烏干紗營造出液態視覺效果相當具有未來感，與蕭邦（CHOPARD）古典造型的藍寶石鑽石項鍊耳環意外合拍。

事實上，黛安克魯格（Diane Kruger）在她所演出的大衛柯能堡新片《裹屍布》首映會上也選穿了一席未來感的藍色禮服，Atelier Versace是以綴滿亮片卻又超乎想像柔軟垂墜的布料打造這身禮服，她也選擇一對蕭邦鑽石耳環點綴不對稱的單肩設計禮服，巧妙點題大衛柯能堡的電影風格。

相反的，在《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》的首映上，Dior品牌大使安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）則是以選擇米色的刺繡棉質薄紗禮服，設計感源自迪奧先生於1957年秋冬的「Mexico」禮服，簡約的剪裁和低彩度的色調格外彰顯全身細緻的刺繡和Tiffany珠寶，反而是未來感的珠寶線條和妝髮，與禮服的典雅對比出另一番巧思趣味。

凱特布蘭琪穿路易威登工刺繡金色斗篷式連身禮服搭配金色緞面高跟鞋、配戴路易威登頂級...
凱特布蘭琪穿路易威登工刺繡金色斗篷式連身禮服搭配金色緞面高跟鞋、配戴路易威登頂級珠寶出席第77屆坎城影展《Rumors》首映典禮。(圖／路易威登提供)
凱特布蘭琪穿路易威登再製亮片的訂製金色亮片上衣、黑皮褲、耳骨夾和黑色皮革高跟鞋出...
凱特布蘭琪穿路易威登再製亮片的訂製金色亮片上衣、黑皮褲、耳骨夾和黑色皮革高跟鞋出席第77屆坎城影展《Rumours》媒體見面會。(圖／路易威登提供)
黛安克魯格穿Atelier Versace配戴蕭邦珠寶出席第77屆坎城影展《裹屍...
黛安克魯格穿Atelier Versace配戴蕭邦珠寶出席第77屆坎城影展《裹屍布》首映會。(圖／蕭邦提供)
Dior品牌大使安雅泰勒喬伊穿Dior高級訂製米色刺繡棉質薄紗禮服搭配薄紗襯裙出...
Dior品牌大使安雅泰勒喬伊穿Dior高級訂製米色刺繡棉質薄紗禮服搭配薄紗襯裙出席《瘋狂麥斯：憤怒道》前傳《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》首映。(圖／Dior提供)
卡拉布魯尼配戴蕭邦珠寶出席《艾米莉亞佩雷斯》首映會。(圖／蕭邦提供)
卡拉布魯尼配戴蕭邦珠寶出席《艾米莉亞佩雷斯》首映會。(圖／蕭邦提供)
知名女演員蕾雅賽杜穿路易威登薄紗緊身胸衣禮服配戴路易威登高級珠寶出席第77屆坎城...
知名女演員蕾雅賽杜穿路易威登薄紗緊身胸衣禮服配戴路易威登高級珠寶出席第77屆坎城影展開幕典禮《第二幕The Second Act》的首映會。(圖／路易威登提供)
艾瑪史東穿路易威登酒紅色深V荷葉邊手工刺繡亮片禮服配戴路易威登頂級珠寶出席第77...
艾瑪史東穿路易威登酒紅色深V荷葉邊手工刺繡亮片禮服配戴路易威登頂級珠寶出席第77屆坎城影展《善良的種類》 首映典禮。(圖／路易威登提供)
杭特薛佛配戴蕭邦珠寶出席《善良的種類》 首映典禮。(圖／蕭邦提供)
杭特薛佛配戴蕭邦珠寶出席《善良的種類》 首映典禮。(圖／蕭邦提供)

凱特 奧斯卡 坎城影展

上一則

「變裝皇后」妮妃雅為民主發聲 路透：台灣在國際的非官方大使

下一則

馬斯克傳計畫為xAI 打造最大超級電腦

延伸閱讀

伊朗流亡導演新片問鼎坎城 首映全場起立鼓掌12分鐘

伊朗流亡導演新片問鼎坎城 首映全場起立鼓掌12分鐘
陳可辛「醬園弄」坎城首映滿堂彩 章子怡紅毯搖擺 楊冪優雅女神

陳可辛「醬園弄」坎城首映滿堂彩 章子怡紅毯搖擺 楊冪優雅女神
「雷神索爾」克里斯漢斯沃 星光大道留名

「雷神索爾」克里斯漢斯沃 星光大道留名
第35屆金曲獎 Lulu再挑大梁 紅毯主持是他們

第35屆金曲獎 Lulu再挑大梁 紅毯主持是他們

熱門新聞

舒淇現身羅馬為代言品牌盛裝出席活動，身穿Armani Privé春夏高級訂製服系列踏上紅毯。(摘自微博)

舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板

2024-05-21 01:10
男子被告知行李箱超標得多收70歐元，他找友人幫忙拆掉箱子的輪子，省下一筆錢。機場示意圖，非新聞當事者。（美聯社）

登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包

2024-05-23 20:50
有些人進行了後悔莫及的大額消費，其中包括露營車。示意圖，非文內露營拖車。（路透）

錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些

2024-05-21 01:00
六月三生肖財運亨通。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Marlon Alves）

3生肖六月荷包鼓起來 屬雞擺脫迷茫、他本業兼職都有好發展

2024-05-24 23:00
曾在麥當勞工作的TikTok網友「@_Jayrizz_」分享在麥當勞的工作秘辛，她建議顧客不要點大薯，因為員工被教導把薯條裝進去就好，而非把盒子塞滿。(擷取自TikTok)

麥當勞前員工分享工作秘辛 建議顧客不要點大薯

2024-05-23 19:40
示意圖。(圖／123RF)

嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私

2024-05-20 05:21

超人氣

更多 >
唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭

唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭
植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默
玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場

玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場
校史最年輕 11歲混血華裔社區學院畢業 她以後想當演員

校史最年輕 11歲混血華裔社區學院畢業 她以後想當演員
電動車失控翻倒 紐約華婦頭撞地 腦死命危

電動車失控翻倒 紐約華婦頭撞地 腦死命危