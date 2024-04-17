我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報告曝「北韓生產病毒和細菌」 研發毒筆傳播致命疾病

北京半馬奪冠者何杰遭調查 非洲選手自稱「領跑員」

Cartier Trinity三色金環 歡慶百年 5形象大使演繹

記者孫曼／專題報導
Jisoo金智秀。（圖／卡地亞提供）
Jisoo金智秀。（圖／卡地亞提供）

2024年，卡地亞（Cartier）經典的Trinity戒指歡慶誕生一世紀。卡地亞首創白K金、黃K金、和玫瑰金形成交錯層疊的三色金環，組合成渾圓光滑的Trinity戒指，彼此環環相扣卻又各自獨立，自1924年誕生以來席捲全球，可以說是過去百年來最暢銷的戒指。為歡慶這個特別的里程碑，卡地亞發布全新形象，由五位卡地亞形象大使共同演繹。最初以三環頌揚親情、友情、和愛情三種形式的愛開始，如今的Trinity不僅是和諧理念與多元價值的象徵，已然是卡地亞獻給所有形式的愛的禮讚。

卡地亞首創由獨特三色金組合成外層渾圓、內層光滑的三環Trinity戒指。（圖／卡...
卡地亞首創由獨特三色金組合成外層渾圓、內層光滑的三環Trinity戒指。（圖／卡地亞提供）

正如Trinity系列相互交織的三枚環圈，全新形象中，自由揮灑才華、融匯多元風貌的金智秀（Jisoo）、迷走小子（Labrinth）、保羅梅茲卡爾（Paul Mescal）、雅拉莎希迪（Yara Shahidi）和王嘉爾，各自發揮與眾不同且別具一格的魅力，經由迷走小子精心編排，交織融合的聲音隨著畫面流淌而出，每個人之間多元而緊密的關係，藉著意涵豐富、滿懷情感的Trinity環圈，傳遞卡地亞所珍視情感。

Jackson Wang王嘉爾。（圖／卡地亞提供）
Jackson Wang王嘉爾。（圖／卡地亞提供）

Jisoo「體現永恆的愛」

「對我來說，Trinity是我們生活的一部分，它與多樣性的理念聯繫在一起，讓我能夠迎擁自己的一切，並鼓勵新一代也這樣做。」品牌大使Jisoo說。這位全球流行歌手在Instagram上擁有超過7,760萬粉絲，從最成功的女團BLACKPINK歌手到才華橫溢的指標性女演員，她創造了歷史並實現了無數的里程碑。「對我來說，Trinity不單蘊藏一個簡單的意義，而是用諸多方式定義『永恆的愛』。我最喜歡的，是它體現了我生命中所珍視的不同面向。」

Jisoo透露，她永遠難以忘懷第一次見到Trinity時的感受，充滿巴黎的時尚氛圍與經典態度。身為許多人心目中的時尚偶像，她喜歡Trinity能渾然天成地融入所有造型的特質，提供豐富的配戴方式：「我通常會選擇經典的Trinity三環戒指疊戴方式。想要強調單一重點時，則會換上鑲有鑽石的單戒。」

這次能與多位不同背景的品牌大使一起合作拍攝形象廣告，Jisoo表示就像是一場再自然不過的編舞，將每個人的獨特美感和才華融合在一：「品牌大使之間彼此理解且默契十足，溫馨的氛圍讓我非常享受拍攝過程。所有人齊聚一堂拍攝，也呼應了Trinity的含意。」

她認為，每個經典傳奇的背後都有一段恆久不衰的故事；看著這些的故事和風格如何影響無數世代，令人十分驚豔。「我認為跨世代經典傳奇勢必擁有獨特的秘訣，且在任何作品和領域都能展現魅力。」這位具影響力的南韓女星說，「我希望大家能一直記得並喜愛BLACKPINK的歌曲以及我的個人首張專輯《ME》，還有我參與的所有演出和影視作品，就如同人氣始終不減的Trinity系列！」

迷走小子「普世精神共鳴」

Labrinth迷走小子。（圖／卡地亞提供）
Labrinth迷走小子。（圖／卡地亞提供）

「我想讓音樂展現出Trinity系列的層次，讓不同創意元素彼此碰撞，即使之間會有一些摩擦，但整體還是能互相連結，維持一定和諧。」為這次形象拍攝編排音樂的歌手迷走小子（Labrinth）解釋。這位英國創作型歌手、音樂家兼製作人本名為蒂莫西麥肯齊（Timothy McKenzie），涉獵廣泛，作品涵蓋節奏藍調、嘻哈、說唱、靈魂樂和電子樂等多種風格，並於2020年摘下艾美獎。才華洋溢的他表示：「我熱愛合作，始終從中獲得豐沛力量和多元交流。從這一意義而言，Trinity系列所蘊含的普世精神令我深感共鳴。」

雅拉莎希迪「相守互助之力」

Yara Shahidi雅拉莎希迪。（圖／卡地亞提供）
Yara Shahidi雅拉莎希迪。（圖／卡地亞提供）

此次一起拍攝的23歲的美國女演員兼監製雅拉莎希迪（Yara Shahidi）也說，「我深信相守互助的力量。我對家庭和團隊合作的珍視，與Trinity所承載的理念不謀而合。」童星起家的她如今於哈佛大學深造，並致力於推動社會多元化發展，「Trinity啟發一種連結性，讓人容易與它產生情感上的聯結。這種聯結感非常重要，我認為這點讓Trinity成為人們歷久不衰的最愛。」

簡約又獨特的Trinity，無疑已經是超越珠寶的存在。

Paul Mescal保羅梅茲卡爾。（圖／卡地亞提供）
Paul Mescal保羅梅茲卡爾。（圖／卡地亞提供）

BLACKPINK 艾美獎 哈佛大學

上一則

Google One「2功能」將取消 魔術修圖開放全Pixel使用

下一則

4月18日星座運勢 牡羊職場風光 射手愛情豐收

延伸閱讀

艾拉費雪宣布離婚 影帝老公被爆逼女演員跳脫衣舞

艾拉費雪宣布離婚 影帝老公被爆逼女演員跳脫衣舞
羅伯派汀森當爸了 孩子媽曬娃照 BLACKPINK Rosé祝賀

羅伯派汀森當爸了 孩子媽曬娃照 BLACKPINK Rosé祝賀
羅伯派汀森真的當爸了 BLACKPINK成員驚喜留言祝賀

羅伯派汀森真的當爸了 BLACKPINK成員驚喜留言祝賀
華裔女作家朱潔琳新書揭開好萊塢巨星黃柳霜傳奇生平

華裔女作家朱潔琳新書揭開好萊塢巨星黃柳霜傳奇生平

熱門新聞

獸醫警告飼主，拉布拉多長大後會很跩。(小紅書)

獸醫警告「這狗長大會很跩」 他忘餵飯見金毛表情終於懂了

2024-04-13 00:40
中國網友分享台灣水果「牛奶果」。（小紅書）

他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖

2024-04-15 19:35
四生肖升職有望，日子會越來越富裕。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們

2024-04-15 20:40
（取材自canva)

高冷還是封閉？12星座最「難以接近的TOP4」天蠍很有距離、雙子看不透

2024-04-13 19:35
蘇蕊小時候常被拍到在爸媽身邊一起出門的照片，是外界矚目焦點。（路透資料照片）

湯姆克魯斯獨生女本周要滿18歲 媽媽無法再保護？

2024-04-13 23:52
四星座個性善良，但被欺負時也會挺身而出。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

4星座善良但不容欺負 巨蟹遇霸凌怒反擊、他們不許尊嚴被踐踏

2024-04-12 22:00

超人氣

更多 >
「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認

「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認
1/3美國人服綜合維他命 預防醫學專家這樣說…

1/3美國人服綜合維他命 預防醫學專家這樣說…
鮭魚常煮過頭？家政女王這招保證鮮嫩

鮭魚常煮過頭？家政女王這招保證鮮嫩
王亮疑涉下藥性侵 紐約愛樂雙簧管首席被暫停演出

王亮疑涉下藥性侵 紐約愛樂雙簧管首席被暫停演出
洛杉磯公寓樓頂 亞裔男掃射百發子彈

洛杉磯公寓樓頂 亞裔男掃射百發子彈