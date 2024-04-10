永恆一刻 CHANEL經典包 致敬1966年《男歡女愛》

香奈兒經典包的全新形象致敬新浪潮經典電影「男歡女愛」。（圖／香奈兒提供）

「不好意思，現在還有房間嗎？」

在法國新浪潮導演克勞德雷路許（Claude Lelouch）經典電影「男歡女愛」（A Man and A Woman）中，男主角尚路易坦帝尼昂（Jean-Louis Trintignant）這樣問。分別因故失去伴侶的一名男性與一名女性，在送孩子到寄宿學校時相遇，然後墜入愛河。透過親密如彼此注視、又彷彿對方目光的鏡頭，電影探索了慾望的出口、對於付出的疑問、以及對所愛交出自己的猶豫與害怕—墜入愛河是這樣無可忘懷的人生體驗。

香奈兒品牌大使潘妮洛普克魯茲（右）與布萊德彼特共同演繹香奈兒經典包的全新形象。（圖／香奈兒提供）

法國新浪潮導演克勞德雷路許。（圖／香奈兒提供）

致敬人生中最深刻的瞬間

1966年，「男歡女愛」在法國上映後，不僅榮獲當年坎城影展的金棕櫚獎，更拿下1967年奧斯卡 的最佳外國電影以及最佳原創劇本兩大獎項，將新浪潮世代創新的電影語彙推向全球。

正如許多新浪潮電影，「男歡女愛」幕後製作成本非常低，導演必須在三周內完成拍攝工作。為了節省經費，他以黑白色調拍攝室內場景、戶外場景才以彩色詮釋。女主角阿努克艾梅（Anouk Aimée）穿著自己的衣服並搭配私人配件，例如電影中出現的香奈兒包，無論螢幕上或私底下她都常常搭配，是她最愛的一款包。

潘妮洛普克魯茲（左）與布萊德彼特重現開車的經典場景。（圖／香奈兒提供）

香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）一直都對電影充滿熱情，這次發布的短片，無疑就是向克勞德雷路許致敬之作。短片由攝影雙人組Inez & Vinoodh拍攝並執導，將電影的部分原始片段一字不漏地原景重現，由自2018年後便擔任香奈兒品牌大使的影壇傳奇巨星潘妮洛普克魯茲 （Penélope Cruz）以及重量級男星布萊德彼特 （Brad Pitt），共同演出。

永恆的杜維埃海平線

香奈兒經典包的全新形象於杜維埃海邊取景。（圖／香奈兒提供）

短片中重現的，除了經典的對白與場景，還有那傳奇的海灘、視線觸及的水平線、無垠的大海、以及杜維埃（Deauville）這座城市。

杜維埃是法國北部的一座海邊度假小鎮，香奈兒女士在1912年在此地開設同名的帽飾專賣店，是繼她在1910年於巴黎康朋街第一間帽子精品店之後的第二間精品店。1913年，她在這個蓬勃發展的度假小鎮首次發表高級訂製服系列作品。到了1960年代，這座城市的風景又因為新浪潮的電影而永恆，而電影中的女主角，在墜入愛河的場景中都帶著她的香奈兒包。

對比布萊德彼特演出略顯膽小、容易害羞的男主角，香奈兒短片中的潘妮洛普克魯茲的雙手緊抓著包款，彷彿想要掩蓋內心疑慮。她的手指撫摸著菱格紋皮革，觀眾此時聽到包扣被轉開的聲音，並注意到掛在肩上的鍊帶…完美輪廓、現代感與長方形造型，超高辨識度立刻能認出這是一款經典香奈兒包。兩人詮釋的角色因恐懼而顫動，被情緒所駕馭，肌膚甚至因雞皮疙瘩而感到刺痛。

電影中，傳奇的香奈兒包款被放在旅館餐廳的桌上、男人和女人的正中央，象徵著在人生中的某些時刻總會獲得確認自己內心最深層慾望的勇氣，那是獨特的瞬間。在螢幕的框架中，包包成為符碼，滿載意義、對比與神祕，展現一種自由感受，猶如裝飾身體的徽章，以解放的輪廓展露使用者的個性。