搖滾與浪漫… 秋冬換上短靴 走不同風格

GUCCI美麗諾羊毛短靴。（圖：GUCCI提供）

每個人都在追求新的高度，秋冬更適合透過短靴搭配拉長身形、增加氣勢。不同設計的靴，展現俐落、修長、輕搖滾及可愛浪漫的風格。

Christian Louboutin Rosalio Spikes鉚釘裝飾黑色短靴。（圖：Christian Louboutin提供）

許光漢 在金馬紅毯時穿上了一雙黑色漆皮短靴，出自「紅底鞋之王」Christian Louboutin，鞋面為黑色、漆亮面，閃耀、貼地、也接地氣；王柏傑腳上則是一雙鉚釘裝飾黑色短靴，黑色皮革皮面在外側裝飾以大量鉚釘，率性外添增了幾許不羈得搖滾氣息。

TOD'S白色Kate釦飾短靴。（圖：TOD'S提供）

但短靴並非紅毯男星的專利，例如近日TOD’S的Holiday系列節慶單品推薦中便有多雙短靴，其中黑色Kate釦飾短靴在黑色工作靴型上再搭配了金色Kate釦飾、十足搶眼，另有白色款也適合雪地走跳。酒紅色的T Ring飾釦短靴則像「加長」版的莫卡辛鞋，側邊的鬆緊帶設計穿脫方便，同時鞋面的金色T Ring飾釦與酒紅色的鞋面比對，因而散發紅酒般的魅力。

Roger Vivier Wallaviv鑽扣踝靴。（圖：Roger Vivier提供）

Roger Vivier則有一雙2023的秋冬Chelsea短靴，鞋履側邊腳踝處有著閃亮水鑽扣飾並搭配膠底，帶來舒適觸感；GUCCI 另有一款美麗諾羊毛短靴，膠底、羊毛鞋面上都有著黑色GG Logo、輕巧賣萌。不管有沒有去雪地，換上一雙GUCCI羊毛短靴，可愛就是王道。