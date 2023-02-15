「小龍女」長髮凍齡 56歲港星李若彤5招秘訣公開

56歲的港星李若彤，外表與身材都維持很好，長髮更是飄逸。(圖：摘自Instagram)

56歲的港星李若彤，因為曾與古天樂演出「神鵰俠侶」的小龍女一角，因而走紅，如今她已經56歲，不僅看不出來年紀，更重要是一頭長髮，根本就還是跟小龍女一般。李若彤除了在乎臉上與身材保養，更重視頭髮護理。她分享自己的5招護髮秘訣，其中梳頭、護髮對於女性來說非常重要，髮量少、頭髮變白，都會讓自己顯得老態，輕熟女也要趕快學起來。

1、每天早起、睡前梳頭髮

梳頭還有按摩頭皮的效果。（Getty Images）

梳頭髮只能多不能少，每天早起、睡前，這兩個時間梳頭。因為只有梳順頭髮，才不會讓頭髮打結，也不會讓頭髮掉的頻率變高。

早上和晚上，也是頭髮最凌亂的時候，李若彤會用梳子小心梳開、梳順頭髮。重點是梳頭還能帶有按摩頭皮的效果，促進血液循環，對頭皮健康也有幫助。況且梳頭的同時，也會帶走一部分的皮屑、油脂，有利於毛囊清潔、促進頭髮增長的效果。

2、頭髮反向梳 蓬鬆有活力

梳頭的方向，需要由前至後、由左至右，李若彤的養髮哲學，就是把頭髮反向梳。好比說，左側頭髮撥到右側再梳。因為梳頭側著頭梳，可以營造一個毛囊髮順的反向，讓頭髮看起來更加蓬鬆有活力。

而前後梳頭，則需要低著頭，把頭髮全部撥到前方，然後再梳回去。就這樣反覆地做幾分鐘，不僅讓頭髮看起來有活力，還能促進頭皮的血液循環。

3、選擇木梳子 不易有靜電

木梳子不容易引起靜電，梳完頭髮也不會因為蓬鬆而有毛躁感。（Getty Images）

梳子通常依照個人喜好選定。而李若彤選擇木梳其主要原因，是由於木梳不容易引起靜電，梳完頭髮也不會因為蓬鬆而感到頭髮毛躁。選擇木梳還有一個好處，就是可以適度的刺激頭皮穴位，提神醒腦，調整頭皮的氣血循環，頭髮也不會因此造成受損。

4、吃黑芝麻、黑豆混優格

髮質和健康飲食息息相關。想要擁有好的髮質，李若彤也說到自己有習慣吃黑芝麻、黑豆。而吃法都是混著優格、優酪乳，這樣吃不會太乾，有另一番風味。

如果腸胃不好的人要多注意，雖然吃這些天然穀物非常的健康，但是黑芝麻、黑豆是比較難消化的，若消化系統比較不好的人，就要控制好量。

5、清潔頭皮 造型品不殘留

過去常要拍戲的李若彤，由於需要造型，時常就會使用到造型品，終究會對頭皮有害。回到家後的李若彤，就一定會將其頭皮清潔乾淨，不然髮膠、造型品殘留頭皮太久，可能會導致落髮。而面對清潔較不易的造型品，可以先用護髮乳來軟化，再使用洗髮精清潔。