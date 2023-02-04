大地為畫布 Burberry形塑時尚「格紋地景」 知性永續

南非西開普省的地表上，由專業當地種植團隊手工栽種打造，除重現了品牌經典的格紋配色。（圖：Burberry提供）

無論是建築、燈光、又或是一次壯麗的煙火表演，人們總嘗試在自然的環境中，留下文明的真切存在痕跡。Burberry品牌創辦人之後Elsie Burberry與飛行員Betty Kirby-Green分別前往了加納利群島（Canary Islands）與南非 ，在地景上留下了一幅Burberry經典格紋創作，別開生面。

Burberry以大地為畫布，在加納利群島與南非，重現了品牌經典的格紋創作，別開生面。（圖：Burberry提供）

由於Elsie Burberry曾前往加納利群島旅行、並深受影響，當地埃爾希羅島的火山土壤則成為了創作的畫布，古巴 裔美國籍當代藝術家Jorge Rodrigues-Gerada以牛奶 漆為原料，混合顏色之後，留下了一幅具有人類文明意識的特殊景緻。

古巴裔美國籍藝術家Jorge Rodrigues-Gerada以牛奶漆為原料，在加納利群島留下了一幅特殊的Burberry風格格紋地景。（圖：Burberry提供）

南非西開普省（Western Cape, South Africa）的Burberry格紋草地，則是由飛行員Betty Kirby-Green與Arthur Clouston駕駛了Burberry飛機前往，這幅地景則以另一種方式創作：由專業當地種植團隊手工栽種打造，除重現了品牌經典的格紋配色，草地並透過源自降雨集水壩的水資源培育和生長。

雖然地景創作並非永恆存在，但人們對於知性與美的追求，卻將持續、長存心底。（圖：Burberry提供）

值得一提的是，兩幅地景都為非永久性創作，前者在埃爾希羅官方環境部門核准下，最終將以人工、風力與當地水資源回歸原始；後者的植物則將被翻動、自然分解與製作成堆肥，最後回歸土地。然而關於格紋所產生的裝飾、規律之美，卻持續地留存在時空與人們記憶裡，一如時尚的潮流或將歷經更迭，但對美與知性的追求，則將恆常不變、生生不息。

Burberry的格紋無所不在，自配件、服裝、包款，展現出規律的裝飾之美，例如圖中的針織格紋與皮革小型Lola包樺木棕款。（圖：Burberry提供）

縱橫交錯、並透過顏色與寬窄不同的線條，卻成為Burberry格紋的經典印象。（圖：Burberry提供）