4月20日星座運勢 金牛開朗坦率 處女風趣幽默

牡羊座

懂得運用語言的藝術，就能成功地為他人化解爭執。

整體運：★★★☆☆

懂得為雙方保留面子，用幽默機智的幾句話就能化解衝突。投資也要講究策略，一味地橫衝直撞，一不小心就會踩到地雷。除了對大環境要有所掌握，還要有先見之明，才能在投資上有收穫。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

開朗坦率，今天情緒較高亢。

整體運：★★★★☆

今天與另一半的相處比較融洽，你的好情緒能感染對方，彼此身心愉悅。財運方面，你的收入持續增長，來自各方面的收益讓人羨慕不已。工作上外援助力強，困難時易得到他人的無私幫助。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

比較沉悶的一天。

整體運：★★☆☆☆

待在房間裡總感到沉悶，去寬廣的地方走走能釋放一些壓抑感；財運較差，投資上易因局勢的變化而有血本無歸的危險，今天不要輕易進行投資交易；工作上遇到一些問題，也有同事幫忙解決。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

忽冷忽熱地對待感情是很不利的。

整體運：★☆☆☆☆

要改變對戀人的態度，不然你那令人捉摸不透的言行會讓對方沒有安全感。對方有什麼地方令你不痛快，與其生悶氣不如委婉地說出你的感受。受感情困擾，對工作都有點無精打采，好像戰敗的鬥雞，不可太過情緒化。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

獅子座

主觀意識強烈，易疏忽他人的感受。

整體運：★★☆☆☆

情緒激昂，單身者要特別小心因衝動表白而受到打擊；已婚者顯得強勢，容易給對方造成壓力。工作上顯得較獨斷，聽不進他人的意見，容易碰壁。財運較平順，突然遇到經濟難題時易得朋友金援。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

口才佳，人際關係運高漲。

整體運：★★★★★

說起話來滔滔不絕，而且盡顯風趣幽默的一面，能很快炒熱氣氛，男女老少皆歡喜；單身者有機會與談話投機的異性結緣；經商者有機會接觸到賢能之士，是學習經驗、提升自我的日子。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天秤座

工作上能有較為突出的表現。

整體運：★★★★☆

愛情運勢一般，與戀人的關係較為平和；工作方面，今天你能夠把身上的優勢集中起來發揮，好好表現，極易得到上級的讚許；財運還不錯，付出的努力可望得到對等的回報，不過要小心一時的衝動讓開支增大。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

敢於表現自我，易給人留下好印象。

整體運：★★★☆☆

今天你特別注重個人形象，容易給人眼前一亮的感覺。對求職者特別有利，穿著打扮容易給人留下深刻的第一印象，再加上得體的談吐，有機會進入形象良好的公司任職。因請客而有一筆不小的支出。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

射手座

做什麼事都要把握好「尺度」。

整體運：★★★☆☆

有心儀對象者在追求所愛時要注意方法，太過急進很容易讓對方反感；工作上雖然你的表現很不錯，但過於驕傲會讓同事都不喜歡你，甚至是嫉恨；朋友的忠言對你來說雖然會有些難聽，有理的話還是應該虛心接受。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

站得越高，不見得飛得越高。

整體運：★★★☆☆

切忌太心急，小心不慎把愛的蛋糕烤糊了，小火慢慢烘焙才會獲得想要的效果。可考慮短期投資項目，會有不錯的收穫。工作情緒平淡，會顯得與自己的理想有些背道而馳，幸而關鍵時刻能意識到調整的重要性。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

對生活挺滿意，顯得信心十足。

整體運：★★☆☆☆

在理財方面顯露出自己潛藏的天賦，且在親人及朋友的幫助下會有更明顯的收效。化工作壓力為動力，調節自身情緒是你獲得突破的關鍵。仔細觀察，便會發現桃花正慢慢向你靠近。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

會出現不少好的機遇。

整體運：★★★★☆

投資方面會出現柳暗花明的新景象，眼明手快的作風能讓你抓住好財運。愛情的滋潤讓沉默寡言者開朗許多，甜蜜又幸福的笑容常掛臉上，令旁人看了羨慕不已。工作上雖然有期限壓力，但多能全身而退。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

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