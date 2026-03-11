3月11日星座運勢 雙子貴人運旺 射手充滿幹勁
牡羊座
是否對他有金錢依賴，將會成為他的評判標準。
整體運：★★★★★
今天情場上的金錢問題會考驗著你，女生要求平均分攤能贏得尊重，男生適當大方會給對方留下好印象；投資理財上，能得到朋友的意見和幫助，可一旦要求金錢援助，他會立刻閃人；職場方面，不宜向老闆提出加薪要求。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
金牛座
不要期望太高。
整體運：★★★☆☆
因為抱著太大期待，後來卻發現沒有想像般的完美，失望之餘可能會在無意中傷了他人；喜得年長異性幫助，工作進展快速，可乘勝追擊；偏財風吹得強勁，抽獎、小賭、買彩券，均能有所斬獲。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙子座
今天的貴人運不錯，日後應懂得投桃報李。
整體運：★★★★☆
情感生活平淡，兩人的戀情感覺模糊不清，沒有承諾也讓你很沒安全感。會得到許多的幫助，無論是財力還是經驗方面，都會有人願意向你伸出援手，要記得感恩。對工作行程有明確的安排，做事井然有序。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
集中注意力，安全才是第一。
整體運：★★★☆☆
開車時千萬別分心，今天的意外指數偏高，小心受傷。感情需要醞釀，戀人對你的感覺還不錯，不妨約對方外出走走；花前月下，良辰美景，會讓彼此之間的磁場明顯增強。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
今天你的愛情有點像苦咖啡。
整體運：★★★☆☆
想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法。財運平平，今天還是把投資的衝動收斂起來才好。努力想要有所作為，卻總被他人的想法所左右，感覺有些無奈。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
情緒較低落，感慨頗多。
整體運：★★☆☆☆
今天戀愛中人為著自己的事情而奔忙，沒什麼時間和戀人聚在一起。財運穩定，不過卻沒有什麼心情去仔細研究市場的進展，有點心不在焉。適合做點輕量運動，比如健身操，會讓身心愉快。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
誠意滿滿的一天，醞釀已久的計畫可付諸行動。
整體運：★★★★☆
再忙碌也不能放棄與朋友的聚會，新的緣份可能就藏在聚會之中。容易得到長輩的幫助，會因貴人指點而發現生財之道。活躍的一面突顯，對身邊的事物興趣濃厚，能夠輕鬆完成工作。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
天蠍座
在與人交往時，要多留意對方的表現。
整體運：★★★☆☆
今天有遭小人暗算的危險，處處留心為妙，必要的解釋會讓小人的詭計落空，切忌故作清高。有機會和同事一起互動、娛樂，不要太拘束，表現出活力，有助於改變你在同事心中的印象。財運平平，不賺不虧倒也過得身心舒暢。
愛情運：★★★★☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
只要充滿幹勁，方可諸事順遂。
整體運：★★★★☆
工作熱情高漲，效率也高，沒有絲毫疲累的感覺。審美觀不錯，買份小禮物送給另一半可令對方感動，對感情有增進作用。財運不太穩定，應謀定而後動，不可急於求成。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
煩心事較多，差強人意的一天。
整體運：★★☆☆☆
今天不太順利，愛情上的小摩擦讓你心情煩悶，進而導致工作上有點分心，不能集中精神。注意多休息，讓自己處於放鬆的狀態，這樣工作才有成效。財運上不太如意，容易被一些虛假信息干擾視線。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
生意人今天的財運不太順利。
整體運：★☆☆☆☆
單身者頗受異性歡迎，且大有表現機會，但不良誘惑多，應慎選交往對象。財運欠佳，從商的人要留意行情，會小有起伏。工作情緒不太高昂，工作易分心。學生族玩心較重，容易耽誤學習進度。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
雙魚座
無精打采，心事重重。
整體運：★★☆☆☆
今天你有點心神不定，工作提不起勁來，得盡快調整好心態。單身者與異性接觸較少，需要積極向外活動才能創造戀愛機會。傍晚後運勢有所提升，在休閒娛樂中因朋友的親切舉動，讓你心中的困惑得以解開。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
