我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍封存80年絕招重出江湖 首用魚雷炸飛伊朗軍艦畫面曝光

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

3月5日星座運勢 金牛貴人運較強 巨蟹寬容顯魅力

科技紫微網
聽新聞
test
0:00 /0:00

牡羊座

留意自己的言行舉止，以免惹來是非。

整體運：★☆☆☆☆

財運弱，在與人合作時易因口氣不佳、不近情理而受到排擠的可能性大，求財不易。對伴侶少說挑剔、埋怨的話，才可避免發生紛爭；工作態度較被動，工作進展較慢，擺正態度才能看到成效。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

心情舒暢，笑起來也就特別甜，與人接觸能拉近不少距離哦！

整體運：★★★★★

陪心愛的人去吃頓燭光晚餐吧，濃情蜜意的場面，任誰見了都羨慕。貴人運較強，出門辦事易得到他人幫助而順利完成，可別忘記了感恩致謝。買本時尚雜誌看看，能夠多了解一些外界資訊。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

做任何事都要保持一貫態度。

整體運：★★★★☆

單身者面對心儀的對象，可以用積極的方式和態度表達自己的情感，能讓對方更快接受你；理財上會出現一點問題，要及時跟進與糾正錯誤，避免遭受更大損失；工作時若能展現強勢作風，可以讓你的合作夥伴更積極配合，但要注意不能太超過，不然會讓他產生反抗心理。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

寬容更能顯示出你的魅力。

整體運：★★☆☆☆

把問題細節化反而激化矛盾，大而化之對已婚者而言才是好方法；備受爭議的理財方法經你的驗證會得到不錯的評價，且頗適用於你；今天的你倍受冷落，對他人多一些信任，則同樣能獲得他人的信任。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

是與朋友冰釋前嫌的好時機。

整體運：★★★☆☆

朋友間發生誤會時，表現真誠的一面尋求和解，可重拾他對你的信賴；不要被別人的財經消息牽著鼻子走，這樣只會讓自己損失更慘重；雙人感情濃情蜜意，都有安定下來的想法。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

向外求助會事半功倍。

整體運：★★★★☆

單身者今天桃花很旺，多留意周圍的人吧，關鍵時刻不要吝嗇送出自己的秋波，其殺傷力非同一般；工作較為平順，困擾於心的難題亦能得到同事的熱心幫助；學習有些被動，需要父母、長輩的監督，效率有待提高。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

工作顯得輕鬆許多。

整體運：★★☆☆☆

對方的心思不必費心去猜，不妨找他聊聊，與戀人間的隔閡只是一場誤會。行運之路頗為平靜，投資理財難有突破。工作上的事情工作時間談就好，將心態放平和一點，這樣才容易抓住更多的機遇。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

對金錢的敏銳度較高，把握得好會有不錯的進帳。

整體運：★★★☆☆

工作需要多與他人合作才能更順利，單打獨鬥會讓你四處碰壁。財運佳，出門在外多留意路邊的廣告、招貼，易在不經意間獲得商機。愛情方面，單身者有機會因親友介紹，結識不錯的異性朋友。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

射手座

運勢平順，得益於朋友助力。

整體運：★★★☆☆

朋友運頗佳，與之聊聊心得，互相提示工作的重點，新的策畫易浮現；感情上不要把希望寄托在朋友的評價上，先看清對方的本質再決定交往與否吧；父母的一句話可能會讓你轉移投資方向，需仔細斟酌新方向的可行性。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

感慨頗多的一天。

整體運：★★★☆☆

單身者渴望有戀愛機會降臨，但行動力不足，只停留於空想；有伴侶的人希望獲得對方的關心，只要把自己的想法說出來，就不難如願。工作易被其他事情耽擱，需要加班的機率較高。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

與家人在一起的時間較多，其樂融融。

整體運：★★☆☆☆

異性緣較弱，單身者有戀愛機會，但因朋友介入而讓感情難有進展。今天適合與家人在一起，閒聊或做家務都會讓你有收獲。領悟力強，能從父母的言語中受到一些啟發，對工作有利。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

「愛」要大聲說出來。

整體運：★★★★☆

自己被困在沒有結果的單相思中，很想有一場轟轟烈烈的愛情，苦於沒有表白的勇氣，將愛大聲說出來會產生意想不到的效果哦；工作方面，礙於情面無法把事情做得完美，又害怕上司責備；下班後回家看望父母，盡孝能讓內心感到安穩。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

世報陪您半世紀

星座運勢

上一則

最夢幻郵輪「迪士尼探險號」啟航 小勞勃道尼驚喜現身

延伸閱讀

3月3日星座運勢 金牛貴人相助 雙魚異性緣佳

3月3日星座運勢 金牛貴人相助 雙魚異性緣佳
3月2日星座運勢 雙子緊張忙碌 摩羯戀愛運旺

3月2日星座運勢 雙子緊張忙碌 摩羯戀愛運旺
3月1日星座運勢 牡羊順風順水 天蠍愛情甜美

3月1日星座運勢 牡羊順風順水 天蠍愛情甜美
2月26日星座運勢 處女充滿鬥志 天秤易有口舌

2月26日星座運勢 處女充滿鬥志 天秤易有口舌

熱門新聞

無須清潔劑和海綿，烘焙紙也能輕鬆去除水垢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vladimir Srajber）

不用清潔劑 廚房一小物就能擦除水龍頭水垢「潔亮好閃」

2026-02-27 20:25
多位主廚分享白花椰菜最美味的烹調方式。白花椰菜示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Louis Hansel）

名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下

2026-03-03 23:35
農曆年後有四個生肖把握春季開局的黃金時機，將為人生藍圖添上更亮麗的一筆。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vanessa Garcia ）

元宵前就有發財跡象 夏天存到小金庫的4大幸運生肖

2026-03-01 23:25
示意圖。（取自123RF）

馬年「4生肖」不為錢發愁 事業成功、投資大賺、生活順風順水

2026-02-24 15:00
部分星座組合容易在愛情中形成「糾纏型關係」，甜蜜與衝突並存。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Dương Nhân）

愛恨交織難放手 3組星座配對最易陷入「虐戀循環」

2026-02-25 22:25
自稱是博士候選人的TikTok網紅以化名Nope Brigade在網路上求救，說自己和伴侶不堪沉重生活成本從美國逃到加拿大，結果發現加國的房價成本比洛杉磯還可怕。面臨壓力示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Elisa Ventur）

博士生不堪沉重生活成本離美逃至加國 結果令她更崩潰

2026-03-03 19:25

超人氣

更多 >
加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣
這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請
網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用
繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家

繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家
美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成