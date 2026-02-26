2月26日星座運勢 處女充滿鬥志 天秤易有口舌
牡羊座
合理利用現有資源，以智取勝。
整體運：★★★☆☆
猜不透對方的想法，在愛情面前躊躇不前，與其自己獨自猜測，還不如直接詢問對方。理財上，容易因判斷失誤而造成財產損失，投資之前一定要謹慎。看書學習應講求方法，死記硬背會很辛苦。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
財不可外露。
整體運：★★☆☆☆
愛情運偏弱，夫妻溝通較困難，易因一些小事爭吵不休，顯示出你的度量方能避免無謂的戰爭；財運處在低點，在人多嘈雜的地方，容易被不務正業之人盯上，提高防範，方可避除破財之災；工作中易得貴人相助。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
雙子座
愛情百分百。
整體運：★★★★☆
單身者今天的求愛成功指數很高，抓住機會向心儀對象表白吧！有一種缺錢花的感覺，但隨著賺錢的慾望不斷膨脹，能想出很棒的賺錢點子。從事銷售工作的人，能用微笑贏得不少客戶的信賴。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
莫問回報，拚命付出就對了。
整體運：★★★☆☆
渴望百分之百的愛情，因此不惜為愛付出一切，但不確定是否有理想的結局，因而會躊躇不安。正財運平平，偏財運略有不順，不要太貪心，小心因此破財。抽點時間出來，泡壺好茶，今天是增進朋友情誼的好時機。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
浪漫只屬於有準備的人。
整體運：★★☆☆☆
感情平淡，風平浪靜，已婚者因為對方的一點小浪漫而幸福無比。工作上比較自我，習慣用自己的思想來衡量問題，容易走進死胡同。今天需要特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
處女座
充滿激情，很有鬥志。
整體運：★★★★★
與伴侶和睦相處，兩人更加融洽，共進晚餐也能增進彼此的感情。今天旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在投資市場上大有斬穫。工作上能與同事合作愉快，群策群力之下，讓你大展身手。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天秤座
易有口舌之爭的一天。
整體運：★★★☆☆
愛情運較弱，容易誤解對方話語的意思，或者答非所問，因誤會而與戀人發生口角。工作上，固執己見，易因與同事意見不合而產生矛盾。多收集消息，易有所啟發，從中獲得賺錢訊息。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
有機會發揮優勢與專長。
整體運：★★★★☆
今天與另一半的溝通較深入，會聊到彼此都感興趣的話題，氣氛變得非常活躍，感覺有說不完的話。理財小有斬獲，平日所累積的在今天發揮功效。工作方面，別嫌工作太繁瑣，耐得住性子會很有收穫。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
射手座
切忌投機取巧。
整體運：★★☆☆☆
工作中今天會產生投機取巧的想法，最好還是摒棄的好，以免適得其反給同事留下不好的印象；戀愛者今天會遇上一些不小的危險，但是伴侶敏銳的觀察力讓你免於遇險，你會更加依戀對方；財運不佳，投資風險較大，宜觀望為妙。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
多聆聽他人的聲音。
整體運：★★★☆☆
價值觀不同會造成個人對待問題的態度不同，試著多用寬容的心去面對與他人在人際關係上的分歧；工作上諸多受阻，需費時應對；熱衷於期貨的投資者可在此日跟著大眾的潮流進行投資。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
運勢走俏，整天都有好心情。
整體運：★★★★☆
單身者有機會獲得異性的垂青，並有機會長期發展。工作較輕鬆，很多事做起來都很順手，原有的壓力一下子就不見了蹤影。投資運一般，可進行相關學問的學習，為日後的投資做好知識準備，以便更能把握住機會。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
溝通不確實易引發問題。
整體運：★☆☆☆☆
有伴侶的人士要特別注意別怠慢了另一半，有什麼想法多與對方溝通，心裡積壓太久容易使兩人感情淡化；工作中與同事或下一個接手部門的人員溝通不明確，極易使他人理解錯誤並造成問題發生；睡覺前喝杯牛奶會有助於睡眠品質。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
