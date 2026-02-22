2月22日星座運勢 金牛適度休息 獅子財不露白

我的頻道

牡羊座

整體運：★★★☆☆

不論是同事還是異性的邀請都不要拒絕，良好互動可讓你累積不少人脈。年輕又顯活力的服飾，讓你更受歡迎，玩得既愉快盡興，又能結識新朋友。不過今天有點粗心大意，出門前要檢查一遍家中的門窗、電器。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

整體運：★★★★☆

工作的事可先放一邊，適度休息才能專注工作。今天沉靜下來後會想清楚很多事情，以往與親友間的誤會都可以在今天表明態度，打開心結會讓你有豁然開朗之感。愛情運優，單身者有機會遇到強烈的電波。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

整體運：★★★☆☆

他不會採取強攻，即使很想得到你的認可，但也會因為尊重你而靜靜等待；理財時頭腦容易有思緒混亂的現象，還是找家人當參謀好；切忌將辦公場所當作你的戀愛勝地，小心因此失去晉升的機會。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

整體運：★★★☆☆

今天與伴侶能相互體諒，共同面對外在的壓力。在財運方面，有許多不錯的機會，但虛浮的陷阱也比較多，要小心分辨，以免被套牢。下午有機會驅車去郊外兜風，心情愉悅。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

整體運：★★★★☆

今天易有休息不充分的感覺，小心因疲憊而影響自己的心情；不經意間進到小財，可不要太張揚，財不露白，以免引起他人紅眼，自己也因此有破財的危險。他的愛依然如從前那麼真切，好好享受生活吧。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

整體運：★★★☆☆

今日可運用口才上的優勢，以及忍耐力充分表現自己，多半會獲得好評。頭腦靈活、反應敏捷，對新事物接受度強，適合承接新任務。而財運方面，必要的花費別吝嗇，支出一分可獲得三分。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

整體運：★★★☆☆

敏感的一面凸顯，非常在意另一半的一言一行，稍有不合你意會引起你的不悅，學會收斂情緒，小心愛情悄悄遠離。花錢欲望強烈，支出較多，甚至會買回一堆無用的東西，造成浪費。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

整體運：★★★★☆

對師長的管教，叛逆欲愈發強烈，如覺師長的教導讓你無法接受，應當面提出和溝通，學會互相理解體諒；多花時間陪家人，讓他們感受到你的溫暖與體貼；面對愛情要把握時機，與心儀之人才有希望牽手。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

整體運：★★★★☆

對方的作為只要你稍感不如意，都會大肆指責他，小心戰爭由此爆發。樂觀的態度去迎接挑戰，你會發現事情其實並沒有你想像的那麼難。今天將錢財交給他人打理，可避免破財的危險。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

摩羯座

整體運：★★★☆☆

猜不透對方想法，在愛情前躊躇，與其獨自猜測，還不如直接去問。財運下滑，易因判斷失誤而損失財產，投資前一定要謹慎小心。記憶力發揮作用，記東西的速度加快，不過也要注意方法，死記硬背很容易忘。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

整體運：★★★★☆

已婚者在另一半面前多表現溫情，可以營造出溫馨、甜蜜的氣氛，讓兩人的感情不斷升溫。單身者在與異性約會時，表現落落大方，言語幽默風趣，在自然輕鬆的氣氛中，增進對彼此的了解。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

整體運：★★★☆☆

今天多出門走動會有好運降臨，宅男宅女則易錯過良機。單身者多留意穿著打扮，到熱鬧的場合主動與異性接觸，可提升戀愛運。財運佳，下午有機會獲得不錯的商機，有利規畫、投資。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

