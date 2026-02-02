我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔數學家丘成桐扯上艾普斯坦？哈佛校刊：曾協調建清華波士頓分校

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

2月2日星座運勢 雙子桃花顯眼 魔羯運勢旺盛

科技紫微網
聽新聞
test
0:00 /0:00

牡羊座

謹慎交友，切忌輕信。

整體運：★★☆☆☆

戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症；和朋友一起去釣魚吧，看日出賞日落，今天大自然的美好有助於淡化彼此的距離感；出差辦公者最好隨身攜帶地圖，有迷路的危險。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

有機會到外地辦事，得貴人相助。

整體運：★★★☆☆

好運在外，有出差機會別錯過，途中易遇到懂得賞識你的人，談話投機，也因此獲得不錯的訊息。與人溝通交流態度平和，易達成共識，讓交易進展順利。愛情運佳，有機會邂逅一段異域情緣。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

桃花顯眼，令朋友羨慕不已。

整體運：★★★★☆

不是因為漂亮而吸引異性的目光，今天你表現出來的乖巧、懂事才更讓異性著迷。理財頗讓家人放心，會因此得到更多的理財機會。處理工作難題的能力漸漸提高，與他人的合作亦平添幾分默契。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

財運較弱，投資應謹慎。

整體運：★☆☆☆☆

今天對錢財的欲望強烈，冒險心態重，耳邊回響著一本萬利的投資消息，刺激著你的大腦，過於相信宣傳，衝動投資小心血本無歸。學生族上課容易恍神，特別是女生，有胡思亂想的傾向。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

獅子座

保持工作環境整潔，心情更美麗。

整體運：★★★☆☆

今天的愛情溫度剛剛好，約對方看場電影，可讓平淡生活散發出玫瑰的氣息。注意平復緊張或興奮的情緒，學習的狀態才能達到最佳。財運普通，生意人在與客戶談判時，多留意對方的想法才不會失算。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

生活平淡簡單，女生要特別注意健康。

整體運：★★☆☆☆

愛情較順利，與對方一起散步都會覺得甜蜜，有種倍受呵護的感覺。財運一般，生活過得很平淡，健康容易出現小紅燈，會有部分錢財支出。工作積極性較高，好心情讓你看起來充滿活力，效率不斷提高。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

天秤座

結打得越久，越難解開。

整體運：★★★★☆

兩個人應認真溝通一次，解開他的心結，並告訴他有什麼事可以一起承擔；在上司的指導下，處理客戶的投訴及時又有效，也能讓客戶滿意；長時間單手接聽電話，易引起手肘等處酸痛。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

你不理財，財不理你。

整體運：★★★☆☆

愛情方面，很想突顯自己強勢的地位，易給對方帶來壓抑感，溝通會有阻礙；財產需要及時的打理，有計畫的消費才能達到收支的平衡；工作時有機會偷懶，忙裡偷閒能讓你緩解壓力，但不可過於鬆懈。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

情緒變化無常，判斷力下降。

整體運：★★☆☆☆

情緒雖然低落，但因愛情宮受火、木雙星影響，運勢會得到一定的平衡，差點踏入地雷區的婚姻又悄悄步入正軌；投資猶豫不決，容易受他人意見的左右，會因此失去出手的好時機；今天會聽到些閒言碎語，情緒也會因此而跌落。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

摩羯座

運勢旺盛的一天，各方面運勢都相當不錯。

整體運：★★★★★

今天桃花旺盛，說想說的話，做想做的事，不要因為自己的癡情而感到不好意思。投資機遇不錯，可以放手一搏；只是不宜與他人合夥投資，容易因為意見分歧而產生矛盾。精神過於振奮容易疲勞，喝點綠豆湯之類的清淡飲品非常不錯。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

水瓶座

精神恍惚，無法集中精力工作的一天。

整體運：★★★☆☆

出現小錯誤在所難免，因此要時刻提醒自己不能疏忽大意。在辦公桌上放一盆植物，多看看它會有安神醒腦的作用。空閒時間可以與同事去戶外打打球，有助恢復精力。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

行動前多思考，會讓你更有勝算。

整體運：★★★★☆

和戀人能相處融洽，有令旁人羨慕的事情發生，讓你頗有成就感；工作中易有突出的表現，要好好把握；投資上要多思考，特別是電視上推薦的理財產品，更應多做分析，再來考慮要不要投入資金。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

釣魚

上一則

補鐵又要顧血壓 選羊肉或牛肉比較好？

延伸閱讀

2月1日星座運勢 巨蟹戀愛運佳 射手不宜投資

2月1日星座運勢 巨蟹戀愛運佳 射手不宜投資
1月31日星座運勢 雙子春風滿面 處女好運降臨

1月31日星座運勢 雙子春風滿面 處女好運降臨
1月30日星座運勢 處女座好運降臨 水瓶座有轉機

1月30日星座運勢 處女座好運降臨 水瓶座有轉機
1月29日星座運勢 射手升職機會 金牛心情愉悅

1月29日星座運勢 射手升職機會 金牛心情愉悅

熱門新聞

一名女子近日到維修廠換油，最後卻被店家要求支付1300元帳單，過程引起網路討論。修車示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Erik Mclean）

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

2026-01-28 18:25
4個生肖在春節前夕特別受到財神眷顧，財運逆勢走高。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Roberto Hund）

幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺

2026-01-25 23:25
對3個星座而言，精準判斷本身就是優先事項，是無可撼動的立場。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

非善即惡、不是0就是100 3星座容不下灰色地帶

2026-01-24 23:25
良好的人際關係往往能為工作帶來加分效果。示意圖。（圖／AI生成）

幫工作加分：3生肖最擅長經營人際關係 屬兔是人脈富翁

2026-01-28 02:46
由於缺乏理財規劃、通膨等原因，許多長者到80歲仍需工作維持生計。長者示意圖，非新聞當事人。(路透)

80歲仍困於生計無法退休 過來人分享最後悔理財錯誤

2026-01-29 19:25
三星座最容易被暗戀。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@BOOM Photography）

3星座自帶魅力光環「容易被暗戀」 他直來直往讓人動心

2026-01-21 22:25

超人氣

更多 >
網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席