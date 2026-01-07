我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普看準委國幾周內恐破產 開出要求曝光 全部針對中俄

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

1月7日星座運勢 金牛審慎投資 摩羯迎接挑戰

科技紫微網
聽新聞
test
0:00 /0:00

牡羊座

決定權在自己，不要輕易被他人的言語所左右。

整體運：★★☆☆☆

如果輕信別人不負責任的言語，造成的後果會很嚴重，考察求證後再做出你的判斷吧。別把神經繃得太緊，工作一段時間後到窗口吹吹風，伸展筋骨，有助舒緩精神壓力。戀愛中的人遇事找戀人傾訴一下，就能找到避風的港灣。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

既然相愛，就別輕易動搖。

整體運：★☆☆☆☆

即使戀情遭受家人反對，面對兩難的選擇，也別輕言放棄，只要堅持總有得到父母祝福的那天。心思難以放在事業上，工作無所進展，可要認真才是，以免被老闆揪到小辮子。財運方面必需花時間來處理，投資環境讓你覺得煩惱，審慎才是王道。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座

待人處事宜冷靜。

整體運：★★☆☆☆

今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流才能找到解決的方法。財運不佳，業務工作者別急於簽約，多留意各項條款，小心因疏忽而損財。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

講信譽者得好運。

整體運：★★★☆☆

平常積累的良好信用使你今天在職場上順風順水，但是小小的成績不值得拿出來炫耀，免得讓其他人忍不住來挖苦你，謙虛謹慎的態度才能更好地維持良好形象。與同事之間要多進行工作上的交流，會受益匪淺。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

守口如瓶可避免惹禍。

整體運：★★★☆☆

說話應注意場合，不留情面的言語和過分的玩笑，都易傷害到對方。工作遭遇低潮，獨自專研方案很難有所發展，與同事進行探討，將能得到明顯的進步。財運頗好，可望擁有債權人的權利，且收到還款的機率很高。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★★★

處女座

有些不安情緒。

整體運：★★★☆☆

戀愛的人在見不到對方時會有強烈的見面欲望，似乎會覺得有些心慌，但又找不出原因；你與合作夥伴意見的不統一會使談判不歡而散，調整好自己的心情和態度，與他商量共同想一個更好的解決方案；筋骨容易拉傷、損傷，要多活動，別整天坐著或躺著。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

精神飽滿的一天，做事相當有自信。

整體運：★★★★☆

與伴侶和睦相處，關係融洽，即使是不經意的一舉手、一投足，都會讓對方產生浪漫的感覺。今天財運旺盛，敏銳的直覺讓你能在股票市場上大有收穫。工作方面今天進展順利，手頭上的任務能很快地完成。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

切忌蠻幹。

整體運：★★☆☆☆

對不熟悉的工作流程不妨請教有實戰經驗的同事，一味地憑自己的想像做事，只會讓事情更糟糕。投資運未見明顯好轉，但也不宜太過心急，證券投資者要時刻關注市場的變化，該出手時就出手，虧損的情況下就要盡量減少損失。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

運勢平順，態度將決定今天的收獲。

整體運：★★★☆☆

今天在工作中會遇到一些故意搗亂的人，喜歡挑你的毛病，但只要控制好情緒，也無需與對方辯解，採取冷處理就可以避開對方的糾纏。愛情方面，需要你主動表達愛意才能贏得對方的熱情，感受到甜蜜。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

積極的態度是你好運的原動力。

整體運：★★★★★

事業上，面對新的挑戰能激起你的作戰精神，雖然比較辛苦，但充實感滿溢全身。財運佳，朋友、家人在財力上對你幫助不小，投資時多注意行情的變化，今天便有望成為你的投資幸運日。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

水瓶座

掌握資訊得先機。

整體運：★★★★☆

已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，易引來不必要的麻煩。出門在外者可於關鍵時刻得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報。財運一般，借助別人提供的投資消息，會讓你的財運好轉。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

精神振奮，有喜事降臨。

整體運：★★★★☆

心情舒暢的一天，工作順心如意，特別是管理者，工作易獲得下屬的支持、配合。生意人因朋友介紹而獲得大筆訂單的機率高。愛情平順，單身者在工作中易與合作夥伴擦出愛情火花。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

上一則

黃仁勳笑談任CEO逾30年的兩大祕訣：不要被炒

延伸閱讀

1月5日星座運勢 牡羊留意細節 天秤不宜冒進

1月5日星座運勢 牡羊留意細節 天秤不宜冒進
1月4日星座運勢 獅子熱情滿滿 雙魚財運不錯

1月4日星座運勢 獅子熱情滿滿 雙魚財運不錯
1月3日星座運勢 金牛貴人相助 射手財運平順

1月3日星座運勢 金牛貴人相助 射手財運平順
1月2日星座運勢 巨蟹異性緣佳 天蠍應酬過多

1月2日星座運勢 巨蟹異性緣佳 天蠍應酬過多

熱門新聞

有幾個星座以沉著冷靜、善於控制情緒聞名。 圖／AI生成

男朋友首選…脾氣最好「3大星座」冷靜又可靠 善用行動表現

2025-12-29 15:00
自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」(Lluvia Morales / Unsplash)

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

2026-01-05 13:25
三生肖女性紅顏又好命。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點

2026-01-03 23:25
真正讓人感到受傷的，往往來自於內心的冷漠與忽視。(圖╱123RF)

看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕

2025-12-28 21:28
屬狗者一旦認定養生方向，往往能長時間堅持，成效也相對穩定。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

3生肖全年少病痛 屬牛自律提升精神、他敢於調整生活型態

2026-01-04 23:25
2026年逢馬年，雖沖犯太歲，但要留意趨吉避凶，遇事心態放正，忍辱負重。（本報資料照片）

2026年有3生肖擁五星級運勢 2生肖沖犯太歲須趨吉避凶

2026-01-04 00:42

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火